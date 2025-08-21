Cần thủ câu được con cá đáng sợ nặng 34kg trên sông

Gary Newman, 48 tuổi, đến từ Chesham, Bucks, đang đi câu cá ở sông Congo, châu Phi thì bắt được con quái vật săn mồi khổng lồ. Anh dùng một con cá bulldog chết làm mồi câu cá hổ.

Gary kể: "Tôi thả phao xuống cạnh thuyền và mồi chỉ mới ở dưới nước được một phút thì nó đã lặn xuống. Con cá lao đi rất nhanh, đúng như những con cá khổng lồ thường làm và từ trọng lượng khi cắn câu, cùng với việc nó không hề nhảy lên, tôi biết đó là một con cá lớn.

Nó khiến tôi phải lo lắng đôi chút. Sau cuộc chiến kéo dài khoảng năm phút, cuối cùng tôi cũng hạ gục được con cá và nó từ từ nổi lên mặt nước.

Chúng tôi nhanh chóng hiểu ra lý do tại sao con cá lại nặng đến vậy, vì nó là một con cá rất lớn, may mắn là nó đã lọt vào lưới ngay lần đầu tiên. Chúng tôi đang ở gần bờ nên nhanh chóng mang nó đến để cân, xác định nó nặng khoảng 34kg và chụp nhanh vài bức ảnh.

Chúng là loài rất mỏng manh mặc dù có vẻ ngoài đáng sợ".

Gary Newman chụp ảnh cùng con cá khổng lồ trên sông Congo (Ảnh: Boroma fishing&Mbenga Congo/Facebook)

Sau khi cân cá và chụp ảnh, Gary đã thả nó trở lại nước an toàn và nguyên vẹn.

Loài cá này được tìm thấy ở lưu vực sông Congo và được người châu Âu phát hiện lần đầu tiên vào năm 1898 khi nhà thám hiểm người Pháp Boulenger báo cáo về sinh vật có vẻ ngoài đáng sợ này.

32 chiếc răng của chúng có kích thước tương đương với cá mập trắng lớn và loài cá săn mồi này được biết đến là có thể ăn cả cá sấu nhỏ. Tên khoa học của loài cá này là Hydrocynus goliath và còn được gọi là mbenga trong tiếng Swahili địa phương.