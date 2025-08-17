Lần đầu gặp trai Tây hơn 19 tuổi, cô gái Việt dẫn ngoại đi cùng

Tập 624 chương trình Vợ chồng son mang đến cho khán giả câu chuyện tình yêu đặc biệt giữa Tống Thị Thanh Thuy (22 tuổi, TP.HCM) và Hodgson III James Allen (41 tuổi, Mỹ). Cặp đôi đã kết hôn gần một năm, hiện Thanh Thuy vẫn ở Việt Nam học tiếng Anh và chờ visa sang Mỹ đoàn tụ cùng chồng.

Hai người quen nhau qua mai mối từ cô ruột của Thanh Thuy ở Mỹ. Chỉ vài ngày nhắn tin, James đã bày tỏ mong muốn bay sang Việt Nam gặp mặt. Tuy nhiên, lúc đó Thanh Thuy từ chối vì lo ngại khoảng cách tuổi tác, ngoại hình của anh và sợ “có ý đồ gì đó”.

Sau một tháng kiên trì nhắn tin, James dần chinh phục cô gái Việt bằng sự chân thành và tinh tế. Anh trấn an rằng nếu gặp nhau mà không hợp, cả hai vẫn có thể làm bạn. Sự thẳng thắn ấy khiến Thanh Thuy bớt lo lắng và đồng ý gặp mặt, dù khi đó mới 20 tuổi.

Bay nửa vòng trái đất đến Việt Nam, James ngay lập tức “yêu từ cái nhìn đầu tiên”. Để yên tâm, Thanh Thuy rủ bà ngoại đi cùng trong chuyến du lịch đầu tiên với James. Anh vui vẻ đồng ý và chăm sóc chu đáo cho cả hai.

“Anh rất chiều, luôn bảo tôi chọn những gì tốt nhất, miễn tôi vui là được, không cần quan tâm giá cả. Sau lần đi chơi đó, anh gọi về cho gia đình ở Mỹ, nói rằng yêu tôi và muốn cưới. Ngay trong chuyến đầu tiên, anh đã mua nhẫn và cầu hôn”, Thanh Thuy kể.

Với James, quyết định cầu hôn đến từ sự chân thành của cả hai. Anh từng thẳng thắn chia sẻ việc đã bán nhà ở Mỹ và sống trong xe kéo, nhưng Thanh Thuy không bận tâm. Thậm chí, anh đã giảm 30 kg để trở nên phong độ và khỏe mạnh hơn cho tương lai cùng cô.

Hiện tại, James vẫn chờ ngày đón vợ sang Mỹ. Thanh Thuy chỉ mong chồng bớt uống rượu bia vì mỗi khi say anh nói rất nhiều. Còn James dự định sau khi nghỉ hưu sẽ cùng vợ trở lại Việt Nam sinh sống vì tình yêu dành cho nơi đây.