Con mới 5 tháng tuổi, cặp đôi đã đưa đi phượt khắp Việt Nam

Chỉ sau hai tháng quen biết, Minh Tâm quyết định tiến tới hôn nhân.

Trong số phát sóng mới nhất của “Thuận Vợ Thuận Chồng”, câu chuyện của vợ chồng Thanh Giang (sinh năm 1995) - Minh Tâm (sinh năm 1989) gây chú ý khi họ quyết định đưa ba con, trong đó có bé mới 5 tháng tuổi, rong ruổi khắp Việt Nam trên chiếc xe được biến thành ngôi nhà di động.

Câu chuyện của cặp đôi bắt đầu từ một trung tâm Anh ngữ, nơi Thanh Giang làm tư vấn còn Minh Tâm là học viên. Sự chân thành qua những buổi trò chuyện khiến hai người nhanh chóng xích lại gần nhau. Chỉ sau hai tháng quen biết, Minh Tâm quyết định tiến tới hôn nhân và đám cưới diễn ra 7 tháng sau đó.

Minh Tâm thừa nhận từng lo ngại hôn nhân sẽ ràng buộc, nhưng thực tế lại giúp anh trưởng thành và biết trân trọng gia đình hơn.

Với Thanh Giang, việc kết hôn khi mới 24 tuổi và sinh con ngay sau đó là thử thách lớn. Có lúc chị muốn đi chơi cùng bạn bè dù con còn nhỏ, để rồi sau này mới nhận ra giá trị lớn nhất vẫn là gia đình. “Anh ấy không ích kỷ, chỉ muốn cả nhà gắn kết, như cách anh luôn đưa vợ con theo trong mọi chuyến đi,” chị nói.

Gia đình nhỏ có nhiều kỷ niệm đẹp sau hành trình xuyên Việt.

Những mâu thuẫn vợ chồng chủ yếu đến từ cái tôi, nhưng cả hai luôn tìm cách dung hòa. 6 năm với ba lần sinh nở, Thanh Giang xúc động khi nhớ lại lời hứa của chồng luôn bên cạnh chăm sóc.

Sau ba lần vợ sinh mổ, Minh Tâm muốn cả gia đình có một trải nghiệm đặc biệt để bù đắp và thử thách nghị lực. Cặp đôi quyết định biến chiếc xe thành ngôi nhà di động, “mệt thì nghỉ, khỏe thì đi tiếp”.

Trong chuyến đi thử nghiệm 3 tuần qua 5 tỉnh Tây Nguyên, kỷ niệm khó quên nhất là khi con út mới 5 tháng tuổi bị sốt ở Gia Lai. Hai vợ chồng phải thay nhau chăm con trong điều kiện thiếu thốn, nhưng đó cũng là trải nghiệm gắn kết đặc biệt.

Không dừng lại ở đó, gia đình còn thực hiện hành trình xuyên Việt hơn 2 tháng, từ TP.HCM đến Cao Bằng. Ba đứa trẻ thích nghi nhanh với cuộc sống ngoài trời, trong khi Minh Tâm lo mọi việc từ kiểm tra xe, an toàn đến sinh hoạt hằng ngày.

Dù vất vả, cả hai tin rằng chính những chuyến đi đã giúp họ thấu hiểu nhau hơn, trân trọng mái ấm và để lại ký ức tuổi thơ đáng giá cho các con.