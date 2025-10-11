Trúng xổ số 260 tỷ đồng, chủ nhân tờ vé số vẫn "không thèm" đến nhận

Các quan chức xổ số tại bang New South Wales (NSW), Úc đang ráo riết tìm kiếm chủ nhân của tấm vé số trúng giải độc đắc Oz Lotto trị giá 15 triệu đô la Úc (khoảng 260 tỷ đồng), phần thưởng vẫn chưa có người đến nhận sau gần 2 ngày kể từ khi kết quả được công bố.

Theo thông tin từ Oz Lotto, tấm vé may mắn được mua tại đại lý Greenhills Newsagency trong trung tâm thương mại Stockland East Maitland, khu vực Hunter Valley, phía bắc thành phố Newcastle.

Dù đã có kết quả quay số từ tối thứ Ba vừa qua, nhưng đến nay, người trúng giải vẫn chưa lộ diện.

Vì người trúng thưởng không đăng ký với Câu lạc bộ thành viên The Lott, do đó ban tổ chức không thể liên hệ trực tiếp để thông báo. Cách duy nhất để người này có thể nhận giải là đích thân đến đại lý bán vé hoặc liên hệ với Oz Lotto.

Các con số chiến thắng trong kỳ quay số vừa qua là 44, 46, 39, 34, 7, 15 và 3, với các số phụ là 24, 19 và 13. Đây là tấm vé duy nhất trúng giải nhất trong kỳ quay số, đồng nghĩa với việc người may mắn này sẽ nhận toàn bộ 15 triệu đô la Úc.

Ảnh minh hoạ.

Đại diện của Oz Lotto, bà Khat McIntyre, bày tỏ sự ngạc nhiên khi tấm vé may mắn vẫn chưa có người nhận. "Chúng tôi không thể tin rằng người trúng thưởng vẫn chưa xuất hiện. Có thể họ vẫn đi làm bình thường mà không hề biết rằng mình đã trở thành triệu phú", bà nói.

Bà McIntyre khuyến nghị tất cả những ai từng mua vé số tại khu vực East Maitland trong tuần qua nên kiểm tra lại vé của mình thật kỹ.

Trong khi đó, người dân địa phương đang xôn xao về việc ai có thể là người may mắn sở hữu tấm vé "vàng". Nhiều người đến trung tâm thương mại Stockland để thử vận may, còn đại lý Greenhills Newsagency thì trở thành tâm điểm chú ý của cả khu vực.

Hiện tại, Oz Lotto vẫn chờ đợi người chiến thắng đến xác nhận giải thưởng. Nếu quá thời hạn quy định mà không có người nhận, số tiền khổng lồ này sẽ được xử lý theo chính sách của The Lott, có thể chuyển vào các kỳ quay tiếp theo hoặc phục vụ mục đích cộng đồng.

Sự việc tương tự từng xảy ra vào năm 2018. Theo tờ The Washington Post, hồi tháng 10, người dân một thị trấn nhỏ ở Nam Carolina, Mỹ đã rất vui mừng sau khi biết rằng một vé Mega Millions trị giá 1,5 tỷ USD đã được bán ở một cửa hàng tiện lợi địa phương.

Janice Curtis, thị trưởng của thành phố Simpsonville, Nam Carolina nói rằng chiếc vé có thể khiến thành phố nổi tiếng hơn.

Chủ sở hữu của siêu thị KC Mart #7, nơi bán chiếc vé trúng giải độc đắc này, nói thêm điều này rất tốt cho những người dân sống ở đây.

Tuy nhiên, khi năm 2018 sắp kết thúc, sự phấn khích đó đang dần chuyển thành sự lo lắng. Người chiến thắng giải thưởng xổ số khủng vẫn chưa nhận giải thưởng của mình, tờ The State đưa tin.

"Điều này thật bất thường, giải thưởng khổng lồ này trị giá những 1,5 tỷ USD cơ mà", ông Holli Armstrong, người phát ngôn của công ty xổ số nhà nước nói với The State.

Kết quả xổ số đã được công bố vào ngày 23/10/2018 và chủ sở hữu của tấm vé có 180 ngày để nhận giải thưởng. Nếu người này không đến nhận, 44 bang có bán vé Mega Millions sẽ nhận lại tất cả số tiền của giải độc đắc này. Không rõ sau đó người này có đến nhận tiền trúng số hay không.