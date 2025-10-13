Cô gái Việt khiến lính hải quân Mỹ nghỉ hưu non chỉ sau 5 ngày gặp mặt

Trong tập 632 chương trình Vợ chồng son, MC Hồng Vân - Quốc Thuận giới thiệu câu chuyện tình đặc biệt của Nguyễn Bích Ngọc (31 tuổi, Hà Nội) và Dustin Noel Mathis (45 tuổi, người Mỹ). Mathis từng có hơn 20 năm phục vụ trong hải quân Mỹ, nhưng quyết định nghỉ hưu sớm chỉ sau 5 ngày gặp người con gái Việt mà anh yêu.

Cặp đôi quen nhau năm 2020 qua một ứng dụng hẹn hò. Ấn tượng với chia sẻ trên trang cá nhân của Mathis, Bích Ngọc chủ động “thả tim” và nhanh chóng nhận được phản hồi. Cả hai bắt đầu trò chuyện thường xuyên, duy trì mối liên hệ suốt hai năm dù cách trở địa lý và ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Mathis cho biết anh bị thu hút bởi sự tự nhiên, chân thật của Ngọc: “Cô ấy để mặt mộc khi gọi video, điều đó khiến tôi tin cô là người tốt và chân thành.” Trong khi đó, Ngọc ấn tượng với sự chững chạc nhưng lại rất hiền lành, hài hước của chàng lính Mỹ.

Đầu năm 2022, khi Campuchia mở cửa du lịch, họ quyết định gặp nhau lần đầu tại đây. “Anh bay từ Mỹ sang, còn tôi đi đường bộ qua cửa khẩu Mộc Bài. Gặp được anh, tôi xúc động đến mức không tin đó là thật,” Ngọc kể. Mathis nói với cô rằng sau chuyến đi này không biết khi nào mới gặp lại, nên trong 5 ngày, anh cố gắng thể hiện hết lòng để được cô đồng ý kết hôn.

Sau hai năm tìm hiểu và chỉ 5 ngày gặp trực tiếp, cả hai tổ chức lễ cưới giản dị tại một nhà thờ ở Campuchia, chỉ có cô dâu, chú rể và mục sư. Sáu tháng sau, Mathis xin nghỉ hưu sớm, sang Việt Nam định cư và đăng ký kết hôn. Đến nay, họ đã bên nhau 3 năm và có một bé gái 16 tháng tuổi.

Bích Ngọc tiết lộ, trong lần đầu trò chuyện với Mathis, cô thẳng thắn chia sẻ mình là người phụ nữ truyền thống và muốn giữ gìn cho đến khi kết hôn. Ban đầu Mathis có phần e ngại nhưng sau đó đồng ý và tôn trọng quyết định của cô. Khi gặp nhau lần đầu tại Campuchia, anh không đòi hỏi điều gì. Sau khi làm lễ cưới tại nhà thờ, cả hai mới có đêm tân hôn, tuy nhiên trải nghiệm ban đầu không để lại nhiều ấn tượng dù Mathis đã chuẩn bị không gian lãng mạn. Về sau, khi chung sống tại Việt Nam, họ dần hòa hợp hơn trong đời sống vợ chồng.

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Bích Ngọc cho biết vợ chồng ít mâu thuẫn dù khác biệt văn hóa: “Trong hai năm tìm hiểu, chúng tôi đã chia sẻ mọi điều nên khi sống chung, mọi thứ khá thuận hòa. Anh ấy sống rất nguyên tắc và kỷ luật.”

Về phần mình, Mathis nói anh yêu con người và lối sống Việt Nam: “Ở đây, mọi người sống tình cảm và gắn kết. Tôi thích sự gần gũi giữa các thế hệ trong gia đình Việt, điều hiếm thấy ở Mỹ. Đó là lý do tôi chọn cưới vợ Việt Nam.”

Kết thúc chương trình, trước lời gợi ý của MC, Mathis gửi lời ngọt ngào đến vợ: “Em là giấc mơ của anh, là tất cả những gì anh từng hy vọng ở một người vợ. Anh cảm ơn em và anh yêu em rất nhiều.”