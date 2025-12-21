SEA Games 33: Dàn nam thần Việt gây bão truyền thông quốc tế, gom "cơn mưa" HCV

Nguyễn Tiến Triển

Sinh năm 2003 quê Hà Nội, chàng "nam thần jujitsu" của đội tuyển Việt Nam đã có màn thi đấu ấn tượng, mang về tấm HCB tại SEA Games 33. Với ngoại hình bảnh bao và kỹ thuật điêu luyện, Tiến Triển gây sốt trên mạng xã hội Việt nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Trước đó, anh đã nhiều lần trở thành đề tài gây chú ý với bảng thành tích dày dặn từ huy chương đến bằng khen được treo đầy tường ở nhà.

Trần Văn Nguyễn Quốc

Chàng kình ngư trẻ mới 17 tuổi đến từ Đà Nẵng đã gây bất ngờ lớn ở môn bơi lội, thuộc SEA Games 33. Lần đầu tiên tham dự, Nguyễn Quốc đã xuất sắc đạt tấm HCV tiếp tức 4x200m tự do nam cùng các đàn anh. Ở nội dung cá nhân, anh giành HCB 400m tự do, 200m tự do và nhiều huy chương khác, đồng thời khiến truyền thông Thái Lan "dậy sóng" vì vẻ ngoài điển trai của mình.

Đinh Phương Thành

Ở tuổi 30, Đinh Phương Thành là "anh cả" bất khuất của thể dục dụng cụ Việt Nam. Với kinh nghiệm qua nhiều kỳ SEA Games, Phương Thành đã giành HCV nội dung xà kép, đồng thời đoạt HCĐ xà đơn. Thành tích mới nhất này là tấm HCV thứ 14 của anh, khẳng định sự bền bỉ đáng kinh ngạc của "nam thần" làng thể thao Việt Nam.

Hoàng Gia Bảo

Mỹ nam aerobic tài năng đã lên đường tham gia SEA Games 33 trong những ngày qua, được kỳ vọng tiếp tục nâng cao thành tích của Việt Nam. Vào kỳ SEA Games 32, cũng là lần đầu tiên tham gia, Hoàng Gia Bảo đã mang về cho mình tấm HCV, vượt qua nhiều khó khăn của chấn thương để ghi dấu ấn đậm nét trên đấu trường quốc tế.

Nguyễn Thanh Nhàn

Tại trận Chung kết bộ môn bóng đá nam ở SEA Games 33, Nguyễn Thanh Nhàn chính là người ghi bàn thắng quyết định ở hiệp phụ đầu tiên, ấn định chiến thắng 3-2 cho U22 Việt Nam. Khoảnh khắc ăn mừng đầy cảm xúc của anh cùng đồng đội đã khiến hàng triệu trái tim người hâm mộ vỡ òa, đặc biệt gây sốt bởi màn cởi áo, khoe múi bụng cuốn hút. Trước đó, anh trưởng thành từ lò PVF, trở thành Vua phá lưới giải Hạng Nhất 2022 ở tuổi 20 và là gương mặt quen thuộc ở các đội tuyển trẻ.

Nguyễn Đình Bắc

Trong trận Chung kết bóng đá nam SEA Games 33, Nguyễn Đình Bắc đã góp phần giúp U22 Việt Nam lội ngược dòng, kiếm về quả phạt đền ngay đầu hiệp hai và thành công rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Hiếm ai biết rằng trước khi trở thành ngôi sao đáng chú ý, Nguyễn Đình Bắc lại từng bị SLNA loại vì thể hình khiêm tốn lúc 14 tuổi. Về sau, chàng trai sinh năm 2004 tại Hưng Nguyên, Nghệ An đã kiên trì không ngừng và dần khẳng định tài năng, đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải U23 Đông Nam Á 2025.

Nguyễn Quang Thuấn

Em trai của "tiểu tiên cá" Ánh Viên chính thức giành HCV ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam, nhờ màn bứt tốc cực mạnh mẽ với kiểu bơi ếch và sải sở trường. Chàng trai sinh năm 2K6 quê tại Cần Thơ đến với bơi lội nhờ chính tấm gương người chị tài năng của mình. Anh dành nhiều năm tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP.HCM, và dần được chọn đại diện Việt Nam tham dự các giải thi đấu quốc tế, trong đó không thể thiếu SEA Games.