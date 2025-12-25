Hoàng Đức hé lộ căn hộ thông minh tại Hà Nội

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cho biết năm nay của anh không có quá nhiều thành tựu nhưng cá nhân đã hoàn thành được mục tiêu có nhà riêng nên tự thấy '2025 như vậy là trọn vẹn'.

Đây là ngôi nhà đầu tiên của Hoàng Đức tại Hà Nội, thành quả sau nhiều năm đá bóng và tích lũy. Căn hộ rộng gần 120 m2 thuộc một dự án hot tại khu vực Mỹ Đình với view nhìn ra SVĐ quốc gia, có giá hơn 10 tỷ đồng, được Hoàng Đức mua từ năm 2024, sau ASEAN Cup 2024.

Điểm nhấn ở khu vực phòng khách là tủ âm tường trưng bày bộ sưu tập Bearbrick - loạt mô hình giới hạn có giá trị từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Khu vực bếp rộng rãi, trang bị đầy đủ công năng. Cầu thủ cho biết hiện anh sống một mình nhưng không gian này được thiết kế sẵn sàng cho một gia đình nhỏ trong tương lai.

Hoàng Đức dành nhiều thời gian nghiên cứu, lựa chọn thiết kế nội thất theo phong cách tối giản, hiện đại và trang bị nhiều thiết bị thông minh cho căn nhà, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi thêm tiện nghi, thư thái.

Anh tiết lộ mọi thiết bị trong căn hộ từ TV, điều hòa, bình nóng lạnh, rèm cửa... đều có thể điều khiển từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại.

Hoàng Đức sinh năm 1998, trưởng thành từ lò đạo tạo Viettel và được đôn lên đội một từ năm 2017. Anh góp công lớn giúp Viettel - đội về sau sau đổi tên thành Thể Công - vô địch V-League 2020, giành Siêu Cup Quốc gia 2020. Trước mùa giải 2024-2025, anh gia nhập Ninh Bình và vô địch hạng Nhất với thành tích bất bại.

Hoàng Đức từng khoác áo các cấp độ đội tuyển từ U19 tới U20, U23 và tuyển quốc gia, là trụ cột thời HLV Park Hang-seo đến Kim Sang-sik.