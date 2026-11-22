Nữ diễn viên Thái Lan Mai Davika, nổi tiếng với vai diễn trong bộ phim "Tình người duyên ma" (Pee Mak), vừa có những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng là nam diễn viên Ter Chantavit. Với cô, ông xã xứng đáng nhận điểm 10 và là người mang đến những thay đổi tích cực cho cuộc sống của mình.

Đầu tháng 11, trong buổi gặp gỡ truyền thông, Mai Davika đã trải lòng về cuộc sống sau một năm chính thức về chung nhà. Nữ diễn viên cho rằng kết hôn với Ter là một trong những điều may mắn nhất cuộc đời. Theo cô, sự xuất hiện của chồng còn giúp hình ảnh và cách nhìn nhận của công chúng về mình trở nên tích cực hơn.

Mai cho biết trước đây, một số người từng nhận xét cô có tính cách sắc sảo, nghiêm khắc, khó tính và đôi khi tạo cảm giác xa cách như một nữ hoàng không quan tâm đến bất cứ điều gì. Tuy nhiên, sau khi kết hôn với Ter, cách nhìn của mọi người đã dần thay đổi. Cô hài hước chia sẻ rằng có lẽ nhiều người nghĩ: "Nếu Ter lựa chọn người phụ nữ này làm vợ, chắc hẳn cô ấy cũng là một người tốt".

Nói về cuộc sống hiện tại, Mai không giấu được sự mãn nguyện, khi cho biết cuộc sống của mình đã trọn vẹn hơn, cảm giác bình yên. Đây thực sự là một chương tuyệt vời trong cuộc đời của cô nàng.

Không chỉ là chỗ dựa tinh thần, Ter còn là người đồng hành cùng Mai trong công việc. Mỗi khi nhận dự án mới, nữ diễn viên thường trao đổi với chồng để tham khảo ý kiến. Cả hai đều hoạt động trong ngành giải trí nên có thể hỗ trợ nhau từ diễn xuất, lựa chọn kịch bản đến các dự án sản xuất. Thậm chí, họ còn có thể cùng đảm nhận vai trò nhà sản xuất trong một số dự án. Mai cho rằng đây là điều vô cùng thuận lợi và khiến cuộc sống của cô thêm trọn vẹn.

Sau một năm kết hôn, nữ diễn viên thậm chí còn tiếc nuối vì không quyết định về chung nhà với Ter sớm hơn. Cô chia sẻ: "Nếu biết cuộc sống hôn nhân tuyệt vời như thế này, có lẽ tôi đã cưới anh ấy ngay trong năm đầu tiên hẹn hò. Khi gặp đúng người, bạn không cần phải chờ đợi quá lâu".

Mai cho biết mỗi ngày được ở bên và thấu hiểu chồng hơn đều khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Điều thú vị là dù đã kết hôn, cả hai vẫn giữ nguyên cảm giác rung động như thuở mới yêu. "Mỗi khi ở gần nhau, tôi vẫn cảm thấy hồi hộp. Chúng tôi vẫn háo hức mỗi lần gặp đối phương. Ngay cả bây giờ, cảm giác vẫn giống như đang tán tỉnh nhau và tình yêu còn mãnh liệt hơn cả những ngày đầu mới yêu", nữ diễn viên bộc bạch.

Mai cũng dành nhiều lời ngọt ngào khi nói về tính cách của ông xã. Theo cô, Ter có một khía cạnh rất đáng yêu mà không phải ai cũng biết. Anh là người ngọt ngào, tình cảm và luôn khiến cuộc sống chung trở nên vui vẻ. Vì cả hai đều là diễn viên, họ thường cùng nhau diễn những tình huống hài hước ngay tại nhà, trêu chọc và bày trò khiến đối phương bật cười.

Do lịch trình công việc bận rộn, Mai và Ter đôi khi phải dành nhiều thời gian xa nhau hơn là ở cạnh nhau. Tuy nhiên, nữ diễn viên không xem đây là trở ngại. Cô cho rằng khoảng cách khiến cả hai thêm nhớ nhung và trân trọng những khoảnh khắc bên nhau. Mỗi khi một trong hai trở về nhà, họ đều cố gắng bù đắp khoảng thời gian xa cách bằng những giây phút riêng tư ngọt ngào.

Khi được hỏi mong muốn điều gì nhất dành cho chồng, Mai xúc động chia sẻ cô chỉ mong được nhìn thấy nụ cười của Ter mãi mãi, kể cả khi cả hai đã già. Nữ diễn viên không muốn chồng phải đau ốm, chịu đựng bệnh tật hay trải qua những nỗi buồn bởi anh là một người rất tốt. Điều cô mong mỏi nhất là chồng luôn được hạnh phúc.

Dù vậy, cuộc sống sau hôn nhân của cặp đôi gần như không có quá nhiều thay đổi so với thời còn yêu nhau. Mai cho biết cả hai vẫn sinh hoạt và dành thời gian bên nhau như một cặp đôi đang hẹn hò. Khác biệt lớn nhất chỉ là giờ đây họ chính thức gọi nhau là vợ, chồng và mối quan hệ đã được hai bên gia đình công nhận. Theo nữ diễn viên, nếu có điều gì thực sự tạo nên bước ngoặt trong cuộc sống của cả hai, có lẽ đó sẽ là sự xuất hiện của một em bé trong tương lai.

Mai Davika, tên thật là Davika Hoorne, sinh năm 1992, mang hai dòng máu Thái Lan và Bỉ. Cô nổi tiếng rộng rãi sau khi tham gia bộ phim hài kinh dị Pee Mak và được khán giả ưu ái gọi là "ma nữ đẹp nhất Thái Lan". Sau thành công này, Mai tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế.

Giữa năm 2024, Ter cầu hôn Mai bằng chiếc nhẫn kim cương 15 carat sau nhiều năm gắn bó. Cặp đôi chính thức tổ chức đám cưới tại Thái Lan vào tháng 11/2025, khép lại hành trình yêu lâu năm bằng một cái kết viên mãn.