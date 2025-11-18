Hot girl mất liên lạc sau chuyến sang Campuchia thăm bạn trai

Gia đình cho biết Cam Tỷ đến Sihanoukville đầu tháng 11 để gặp bạn trai, biệt danh "Anh Long". Người này tự nhận đang kinh doanh nhà hàng tại đây. Trên mạng xã hội, cô thông báo đã đặt vé về nước ngày 13/11 và IP đăng nhập cũng cho thấy hành trình phù hợp kế hoạch. Tuy nhiên, từ ngày 12/11, điện thoại của cô tắt, còn số bạn trai chuyển sang tình trạng không liên lạc. Hải quan Trung Quốc xác nhận không có ghi nhận nhập cảnh nào trùng với lịch trình của cô.

Người thân nói trước khi mất liên lạc, Cam Tỷ có tâm lý bình thường, không mâu thuẫn với gia đình hay bạn bè. Cô cũng đăng video cuối vào ngày 8/11, được cho là quay tại Campuchia, và trả lời bình luận rằng sẽ sớm trở về.

Chân dung của hot girl Cam Tỷ. Ảnh: Douyin

Thông tin về "Anh Long" cũng làm dấy lên nghi vấn. Sihanoukville lâu nay nổi tiếng với các đường dây lừa đảo trực tuyến, khiến cộng đồng mạng đặt câu hỏi về công việc thực sự của anh này. Một số bạn bè của "Anh Long" đăng tải tìm kiếm, nhưng chưa có dấu vết xác thực. Nhiều người lo ngại trường hợp xấu hơn, rằng cô có thể bị cuốn vào hoạt động phi pháp hoặc gặp sự cố ngoài ý muốn.

Sau khi vụ việc lan truyền, chị gái Cam Tỷ đăng thông báo tìm người trên Douyin và Weibo, đồng thời cho biết sẽ liên hệ Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia cùng Bộ Ngoại giao để hỗ trợ tìm kiếm. Bạn bè và nhiều blogger kêu gọi cộng đồng gốc Hoa tại Campuchia cung cấp thông tin, thậm chí tìm đến các nhóm cứu hộ dân sự.

Người hâm mộ Cam Tỷ cũng tự tổ chức gây quỹ nhằm hỗ trợ gia đình sang Campuchia tìm kiếm cô. Một số streamer mở các buổi phát trực tiếp cảnh báo rủi ro khi du lịch nước ngoài, trong khi Douyin hỗ trợ lan truyền thông tin tìm người.

Hiện chưa có cập nhật mới về tung tích của Cam Tỷ và bạn trai. Gia đình vẫn tiếp tục chờ đợi manh mối từ chính quyền Campuchia và các nguồn lực xã hội.