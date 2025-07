Trốn trong cốp xe theo dõi vợ ngoại tình, chồng nhận hậu quả cay đắng

Một câu chuyện "kịch tính hơn phim" xảy ra mới đây tại Hà Nam (Trung Quốc), khiến cộng đồng mạng xứ tỷ dân xôn xao.

Theo thông tin từ trang 163, hôm 27/6, một người đàn ông tên Vương nghẹn ngào lên truyền hình cầu cứu mọi người tìm giúp vợ, người đã mất tích hơn một tháng sau khi bị anh phát hiện chuyện cô ấy ngoại tình.

Anh Vương và vợ đã sống chung được 5 năm và có một đứa con 4 tuổi.

Hôm 20/5, vợ anh Vương bất ngờ nói muốn lái xe một mình đi thư giãn. Đây là lần đầu tiên vợ anh có ý định đi đâu đó một mình. Đến ngày 23/5, vợ anh lại tiếp tục nói sẽ đi Khai Phong (Hà Nam).

Anh Vương và vợ con. Ảnh: 163

Vương ngoài mặt đồng ý nhưng khi thấy vợ sắp đi, anh lại không kìm nén được sự bất an. Anh chui vào nằm trong cốp xe của vợ, để xem vợ đi đâu.

Khi ở trong cốp xe, anh mở bản đồ điện thoại lên và phát hiện vợ không đi về Khai Phong, mà đến Trịnh Châu. Một lúc sau, anh Vương nghe vợ gọi điện thoại cho một người, hẹn “5km nữa là em đến”.

Đoán vợ đi gặp tình nhân, anh lập tức từ cốp xe chui lên ghế sau, khiến vợ giật mình. Khi bị chồng chất vấn, cô lái xe vào lề đường và nói anh Vương ra ngoài nói chuyện cho rõ ràng.

Nhưng khi Vương bước xuống đường, vợ anh lập tức lái xe đi. Quá sửng sốt, anh lập tức gọi điện cho vợ thì phát hiện mình đã bị chặn số. Anh liên lạc với bố mẹ vợ nhưng họ cũng không trả lời.

Cứ như thế, một tháng trôi qua, anh vẫn không có tin tức gì từ vợ. Anh Vương không còn cách nào khác ngoài việc báo công an, hy vọng họ có thể giúp anh tìm vợ.

Do anh Vương và vợ đã chung sống nhiều năm nhưng chưa đăng ký kết hôn, nên về mặt pháp lý, họ không phải là vợ chồng. Do đó, công an không thể giúp anh Vương tìm kiếm vợ theo thủ tục tìm người mất tích.

Không còn cách nào, anh đành nhờ truyền thông giúp đỡ. Trên sóng truyền hình hôm 27/6, anh Vương với vẻ mặt hốc hác đã kể lại câu chuyện của mình.

Anh Vương trốn trong cốp xe theo dõi vợ ngoại tình. Ảnh: 163

Anh cho biết bản thân làm việc rất chăm chỉ và kiếm được hơn 10.000 NDT (hơn 36 triệu đồng) mỗi tháng. Phần lớn số tiền này anh đưa cho vợ để nuôi con.

Anh cảm thấy mình đã cống hiến nhiều cho gia đình, vợ anh hẳn phải cảm nhận được tình yêu của anh nhưng không ngờ cô ấy lại phản bội chồng.

Để chứng minh vợ ngoại tình, anh công khai nội dung trò chuyện giữa cô và một người đàn ông lạ trên mạng xã hội. Trong cuộc trò chuyện, họ xưng hô với nhau là "anh yêu - em yêu" và đang bàn bạc về việc dọn về chung sống.

Nội dung này khiến nhiều người tin vợ anh Vương thực sự đã phản bội chồng.

Anh tuyên bố sẵn sàng vì con mà tha thứ cho vợ, nếu cô quay lại. Anh cũng đăng tải thông tin mới lên mạng xã hội mỗi ngày, hy vọng vợ anh có thể đọc được. Anh còn thường xuyên đi bộ quanh khu dân cư, hy vọng sẽ gặp được vợ mình.

Anh Vương cầu cứu truyền thông tìm vợ giúp. Ảnh: 163

Câu chuyện lập tức gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một bên chỉ trích anh quá nhu nhược, không có lòng tự trọng, một bên lại cảm thông, cho rằng anh là người cha vĩ đại, sẵn sàng nhẫn nhịn vì con.

Nhiều ý kiến đề nghị anh Vương nên làm xét nghiệm ADN cho con, bởi hành vi của người vợ quá khó hiểu.

Gần đây, anh nhận được tin có người giống vợ anh xuất hiện ở khu dân cư gần đó. Nhưng bảo vệ và ban quản lý từ chối cung cấp thông tin vì lý do bảo mật, nếu không có công an can thiệp.

Hiện tại, người vợ vẫn chưa lộ diện và anh Vương vẫn ngày ngày trông đợi cô ấy quay trở về.