Cách đây 2 tháng, thông gia có mời gia đình tôi đến dự đám giỗ. Vì là giỗ đầu của cụ thân sinh nên họ tổ chức khá to. Ngoài họ hàng, làng xóm còn có cả một số khách mời từ xa đến.

Ngày cụ mất, gia đình tôi đến viếng đầy đủ nhưng dịp cúng 49 và 100 ngày thì không thể tham dự do có việc riêng.

Vì mối quan hệ thân thiết giữa hai bên nên lần này, vợ chồng tôi bảo nhau thu xếp công việc để đến sớm, phụ giúp thông gia. Chúng tôi cũng mua thêm một giỏ trái cây và đặt 200 nghìn đồng vào phong bì thắp hương.

Vì kinh tế còn eo hẹp, chúng tôi cho rằng số tiền ấy vừa phải, chủ yếu là để thể hiện tấm lòng, đồng thời cũng tránh khiến thông gia cảm thấy khó xử hay bị hiểu lầm là “làm đám giỗ để thu tiền”.

Hôm đó, đám giỗ được tổ chức chu toàn, cỗ bàn tươm tất. Trong lúc ngồi dùng bữa, vợ chồng tôi thấy mọi người khen nhà thông gia hết lời.

Gần cuối buổi tiệc, thông gia đi đến bàn chỗ chúng tôi ngồi và nhẹ nhàng rút ra chiếc phong bì rồi nói gửi lại, kèm lời cảm ơn chân tình. Chúng tôi khá bất ngờ, không hiểu sao gia chủ có hành động vậy.

Thấy vợ chồng tôi lúng túng, thông gia nhanh chóng giải thích rằng, ở địa phương hiện nay, các gia đình gần như đã bỏ thói quen nhận tiền, quà cúng giỗ. Nhà họ cũng vậy, nhiều năm qua đã tổ chức đám giỗ mà không nhận tiền của bất kỳ ai.

Tuy nhiên, để thể hiện sự tôn trọng, tránh cảnh khách mời ngại vì “tay không” đi ăn cỗ nên gia chủ để mọi người thắp hương xong, đến lúc hạ lễ mới trả lại phong bì cho khách.

Cầm 200 nghìn đi đám giỗ, thông gia nghèo bất ngờ khi gia chủ trả lại phong bì. Ảnh minh họa

Lúc đó, một số khách mời ở xa đến dự đám giỗ như chúng tôi có đôi chút bất ngờ nhưng những người hàng xóm, bà con thân thiết của nhà thông gia thì dường như đã quen với điều này nên vui vẻ nhận lại phong bì.

“Ông bà không quản ngại đường xá xa xôi, bớt chút thời gian để đến dự đám giỗ với gia đình chúng tôi mà còn hộ hành nhiều việc rất chu đáo. Thấy ông bà dành tình cảm cho nhà tôi như vậy, tôi rất xúc động và biết ơn.

Thay mặt gia đình, tôi cảm ơn ông bà đã đến dự đám giỗ, mời ông bà ra Tết rảnh rỗi lại đến nhà chúng tôi chơi”, thông gia nói với vợ chồng tôi.

Trước những lời chia sẻ trên, chúng tôi thực sự thấy ngỡ ngàng. Bởi ở quê chúng tôi, mọi người vẫn có thói quen gửi tiền hoặc quà khi tham dự đám giỗ. Tùy điều kiện, hoàn cảnh từng nhà mà người thì cầm quà, người thì góp tiền, hiếm ai đi “tay không”.

Ban đầu, chúng tôi định từ chối vì đấy là tấm lòng của gia đình, dâng lên kính lễ cụ. Nhưng thông gia cứ kiên quyết nhét lại phong bì đặt vào tay tôi, rồi mọi người xung quanh cũng nói vun vào “cứ nhận đi, không phải ngại” nên tôi đành miễn cưỡng cầm.

Thật tình, lúc thông gia trả lại phong bì, tôi chợt nghĩ có khi nào vì số tiền kính lễ ít ỏi hay không. Nhưng hóa ra tôi đã nhầm. Tôi thấy áy náy khi vô tình nghĩ xấu về thông gia như thế.