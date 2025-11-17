Bị người thân xa lánh sau khi giang hồ tung video lột đồ để ép trả nợ

Danish bật khóc ở buổi họp báo công bố sự việc. Ảnh: Mothership

Ngày 8/11, Danish, 34 tuổi, bị nhóm giang hồ ép trả nợ, lột đồ và quay video trong nhà vệ sinh một trung tâm thương mại tại Subang Jaya, Kuala Lumpur. Theo Danish, vào tháng 9, anh muốn vay 314 USD từ một người cho vay bất hợp pháp trên mạng để giải quyết việc gấp. Tuy nhiên, sau khi trừ "phí xử lý", anh chỉ nhận được 157 USD, và được yêu cầu trả trong vòng ba ngày, với mức phạt trả chậm lên tới 141 USD/giờ.

Sau đó, nhóm giang hồ liên tục yêu cầu anh trả thêm 377 USD, và gần đây đã đòi tới 3.140 USD. Khi Danish gặp các tay sai của bọn chúng để thảo luận về khoản nợ, anh bị ép vào nhà vệ sinh, lột đồ và bị quay video. Hình ảnh ngay lập tức được gửi đến tất cả danh bạ WhatsApp của anh, bao gồm cả nhóm công việc, khiến anh vô cùng xấu hổ.

Một ngày sau, bạn gái của Danish, người đã gắn bó 5 năm, quyết định chia tay và trả trước tiền thuê nhà rồi dọn đi. Không chỉ vậy, gia đình anh cũng cắt liên lạc vì không chịu được áp lực từ các vụ quấy rối của giang hồ.

Danish chia sẻ rằng anh gần như đã nghĩ đến việc tự tử do cảm giác nhục nhã và áp lực tâm lý. Tuy nhiên, cuối cùng người đàn ông 34 tuổi quyết định đối diện với sự việc. Anh hy vọng sẽ sớm vực dậy cuộc sống và xin lỗi bạn gái cùng gia đình.

Tại buổi họp báo ngày 12/11, Tổ chức Nhân đạo Malaysia (MHO) lên án hành vi côn đồ của nhóm giang hồ và kêu gọi cảnh sát Malaysia (PDRM) điều tra kỹ lưỡng, trừng phạt những kẻ liên quan.