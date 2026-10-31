Học sinh trường Ams hát nhảy, cổ vũ Đoàn Lê Anh Đức chinh phục đỉnh Olympia

Ngày 30/10, các học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tham gia cổ vũ, tiếp sức Đoàn Lê Anh Đức trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 26.

Chương trình diễn ra trong không khí sôi động với sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhiều tiết mục cổ vũ, từ truyền thống đến hiện đại. Anh Đức được đông đảo học sinh chào đón, sẵn sàng tiếp lửa cho đại diện của trường trong cuộc đua kiến thức quan trọng.

Các phần cổ vũ được dàn dựng liên tục, tạo thành mạch chương trình có sự kết hợp giữa những tiết mục mang màu sắc truyền thống và phong cách trẻ trung, hiện đại.

Đáng chú ý, học sinh chuẩn bị bài rap với phần lời được viết riêng dành cho Anh Đức. Thay vì những lời chúc thông thường, giai điệu và ca từ mang dấu ấn riêng của học sinh trường Ams trở thành cách thể hiện tình cảm, sự kỳ vọng dành cho nam sinh trước khi bước vào trận đấu mang tính quyết định.

Chương trình khép lại bằng ca khúc Đường đến vinh quang như lời chúc, lời động viên mà thầy cô và bạn bè gửi tới Anh Đức.

Sự quan tâm, cổ vũ nhiệt tình của thầy cô và học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh để Đoàn Lê Anh Đức tự tin bước vào trận chung kết, nỗ lực chinh phục vòng nguyệt quế Olympia.

Không chỉ có học sinh, Ban giám hiệu và các thầy cô cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho đại diện của trường. Cô Trần Thùy Dương - Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, gửi lời động viên tới Anh Đức: “Đại diện cho 150 cán bộ, giáo viên, nhân viên, gần 3.000 học sinh và các bậc phụ huynh, học sinh các khối lớp chuyên Hà Nội - Amsterdam, chúc Đoàn Lê Anh Đức thật bình tĩnh, tự tin, thể hiện hết bản lĩnh của học sinh trường Ams. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng là người chiến thắng chính bản thân mình".

Trước tình cảm và sự kỳ vọng của thầy cô, bạn bè, Anh Đức bày tỏ quyết tâm: “Cố gắng hết mình để không làm mọi người thất vọng”. ﻿Trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 26 diễn ra vào sáng 1/11, Đoàn Lê Anh Đức sẽ xuất phát ở vị trí số 2. Trận chung kết được truyền hình trực tiếp lúc 8h30 ngày 1/11 tại trường quay S14, Đài Truyền hình Việt Nam và 4 điểm cầu Khánh Hòa, Phú Thọ, Hưng Yên, Hà Nội.