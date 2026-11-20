Người từng vào Chung kết năm Olympia phân vân trước câu hỏi số 8

Trong chương trình Ai Là Triệu Phú mới nhất, phát sóng tối 17/11/2026, có một người ngồi ghế nóng là anh Lê Trung Hiếu, từng góp mặt trong trận Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2008.

Đến câu hỏi số 8, anh Hiếu phải xác định tên một loài hoa.

Câu hỏi của chương trình là: "Mân Côi" là tên Hán Việt của loài hoa nào?

Và các phương án lựa chọn như sau:

A. Hoa loa kèn

B. Hoa mẫu đơn

C. Hoa sen

D. Hoa hồng

Anh Lê Trung Hiếu đọc câu hỏi số 8 trong chương trình Ai Là Triệu Phú, phát sóng ngày 17/11 (Ảnh chụp màn hình VTV).

Vốn thích và từng học tiếng Trung, anh Hiếu thử dựa vào những từ tiếng Hán mình biết để suy luận chữ "Mân" và chữ "Côi". Sau đó, anh nghiêng về phương án B. Hoa mẫu đơn.

Tuy nhiên, anh Hiếu vẫn chưa chắc chắn để chốt nên quyết định nhờ 2 nhà thông thái Phan Minh Đức và Hà Việt Hoàng trợ giúp.

Quán quân Olympia 2010 Phan Minh Đức nhắc tới một bài hát

Nghe xong câu hỏi, anh Phan Minh Đức nhắc ngay đến một ca khúc tên là Mân Côi và hỏi người chơi có nghe bài hát ấy không.

Anh Hiếu đáp: “Anh không”, và anh Minh Đức đùa: "Đấy là lý do tại sao anh hỏi bọn em", rồi khẳng định Mân Côi, hay Mai Khôi, là hoa hồng.

Hà Việt Hoàng đồng ý với đáp án đó và bổ sung: “Dịch từ tiếng Latin là Rosarium đấy ạ”.

Vậy là từ chỗ nghiêng về hoa mẫu đơn, anh Hiếu đổi lựa chọn và chốt D. Hoa hồng theo gợi ý của 2 nhà thông thái. Đây cũng là đáp án đúng của câu hỏi số 8.

Hai nhà thông thái thì chắc chắn câu trả lời là D. Hoa hồng (Ảnh chụp màn hình VTV).

Câu hỏi này có thể là không khó với một số người và cũng có thể là rất khó với những người mới lần đầu nghe thấy từ "Mân Côi". Nhưng điều thú vị ở đây là câu hỏi về hoa đã có sự góp sức của 3 người từng vào Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia. Trên ghế nóng là Lê Trung Hiếu, thí sinh Chung kết năm 2008. Hai nhà thông thái giúp anh Hiếu chốt đáp án là Phan Minh Đức, Quán quân Olympia năm 2010, và Hà Việt Hoàng, á quân năm 2017. Tuy không thi trong cùng một lần ở Đường Lên Đỉnh Olympia nhưng giờ thì họ lại cùng tham gia Ai Là Triệu Phú, dù ở các vai trò khác nhau.