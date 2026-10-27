So tài 4 thí sinh chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026: Người giành giải học sinh giỏi, người hát quốc ca của 135 nước

Trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 dự kiến diễn ra ngày 1/11 tới với sự góp mặt của 4 nhà leo núi xuất sắc: Trần Võ Gia Bảo, Lý Thái Dương, Nguyễn Huy Quang Minh và Đoàn Lê Anh Đức.

Mỗi thí sinh đều sở hữu những thành tích học tập nổi bật, thế mạnh riêng và hành trình đáng nhớ trước khi bước vào cuộc đua giành vòng nguyệt quế danh giá.

Dưới đây là chân dung 4 nhà leo núi xuất sắc tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Trần Võ Gia Bảo, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa

Trần Võ Gia Bảo là học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Khánh Hòa). Vượt qua các vòng thi Tuần, Tháng và Quý đầy kịch tính, thí sinh Trần Võ Gia Bảo xuất sắc giành vòng nguyệt quế Quý 1 với 175 điểm, trở thành nhà leo núi đầu tiên góp mặt tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Nam sinh bước vào trận chung kết với nhiều thành tích nổi bật trong học tập, đặc biệt ở các môn khoa học tự nhiên.

Trần Võ Gia Bảo - Nhất Quý 1. Ảnh: CMH

Gia Bảo cho biết bản thân có sở trường là Toán, Vật lí và Hóa học. Năm học 2024-2027, em là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Hóa. Trong năm học 2023-2024, Gia Bảo giành giải Nhất môn Hóa học tại kỳ thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh.

Không chỉ nổi bật trong học tập, Gia Bảo còn có kinh nghiệm thi đấu tại sân chơi trí tuệ khi từng quán quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia cấp trường. Ngoài ra, em còn có sở thích chơi cờ vua.

Gia Bảo đã xuất sắc mang cầu truyền hình lần thứ hai cho trường, trước đó là năm thứ 11 với tên cũ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận.

Lý Thái Dương – Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ

Lý Thái Dương là học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ. Em có thế mạnh ở môn Hóa học và sở hữu bảng thành tích đáng chú ý từ bậc THCS đến THPT.

Lý Thái Dương - Nhất Quý 2. Ảnh: CMH

Thái Dương từng đạt học sinh xuất sắc năm lớp 10. Ở bậc THCS, em giành giải Ba học sinh giỏi cấp huyện môn Hóa học lớp 9 và giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học lớp 9. Em cũng đạt giải Ba học sinh giỏi trường môn Hóa học lớp 10.

Bên cạnh thành tích học tập, Thái Dương còn thể hiện khả năng tại sân chơi kiến thức khi từng giành chức quán quân Đường lên đỉnh Olympia cấp trường. Em cũng là quán quân cuộc thi Khát vọng Lạc Hồng mùa 4, do Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ tổ chức.

Giữ vững phong độ khi thắng liên tiếp các vòng thi Tuần, Tháng và Quý, thí sinh Lý Thái Dương đã giành vòng nguyệt quế Quý II với 200 điểm, trở thành nhà leo núi đầu tiên mang cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia về với Đất Tổ Phú Thọ.

Nguyễn Huy Quang Minh - Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên

Nguyễn Huy Quang Minh gây ấn tượng với 345 điểm tại cuộc thi Tháng 1 - Quý 3, Nguyễn Huy Quang Minh hiện nắm giữ kỷ lục điểm số vòng thi Tháng cao nhất Olympia năm thứ 26. Tiếp tục khẳng định phong độ với chiến thắng Quý 3 cùng 225 điểm, Quang Minh chính thức ghi tên mình vào cuộc thi chung kết năm thứ 26 và đem cầu truyền hình về với Hưng Yên.

Nguyễn Huy Quang Minh - Nhất Quý 3. Ảnh: CMH

Một trong những thành tích nổi bật của em là điểm tổng kết trung bình chung lớp 10 đạt 9,2.

Ở bậc THCS, Quang Minh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Sinh học. Em cũng từng giành chức quán quân Đường lên đỉnh Olympia cấp trường.

Việc đạt kết quả học tập tốt cùng kinh nghiệm thi đấu tại sân chơi kiến thức là những lợi thế của Quang Minh trước khi bước vào trận chung kết năm.

Đoàn Lê Anh Đức – nhà leo núi yêu thích môn Sử, có năng khiếu âm nhạc

Đoàn Lê Anh Đức là học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội. Từng về nhì ở cuộc thi Tuần với 230 điểm, Anh Đức đã có màn bứt phá ngoạn mục tại cuộc thi tháng với 330 điểm. Bước vào cuộc thi Quý 4, Anh Đức tiếp tục giành chiến thắng thuyết phục để mang về tấm vé cuối cùng dự chung kết năm.

Khác với những thí sinh có thế mạnh nổi bật ở các môn khoa học tự nhiên, Anh Đức có sở trường là môn Lịch sử.

Đoàn Lê Anh Đức - Nhất Quý 4. Ảnh: CMH

Em từng giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi môn Lịch sử cấp thành phố và giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi Trường đại học Sư phạm Hà Nội.

Ngoài thành tích học tập, Anh Đức còn sở hữu nhiều năng khiếu nghệ thuật. Em có thể hát quốc ca của 135 nước trên thế giới, đồng thời có thể hát nhiều loại nhạc như nhạc đỏ, dân ca, ví, giặm Nghệ Tĩnh.