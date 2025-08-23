Hoạt động ý nghĩa chào mừng 80 năm Quốc khánh trên đất Nhật

Ngày 22/8, trong khuôn khổ Triển lãm thế giới Expo 2025 diễn ra tại Osaka, Kansai, Nhật Bản đã diễn ra chương trình nghệ thuật giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản. Sự kiện này được diễn ra tại sân khấu ngoài trời của Expo 2025.

Tại buổi lễ khai mạc, ông Lê Ngọc Định, Chủ tịch Hội Giao lưu Văn hóa Việt - Nhật đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện diễn ra tại World EXPO 2025 Osaka, Nhật Bản.

Ông cho biết, sự kiện không chỉ nhằm quảng bá văn hóa Việt Nam đến với người dân Nhật Bản mà còn thu hút sự chú ý của bạn bè quốc tế. Đây là cơ hội để thể hiện vẻ đẹp của mối giao lưu văn hóa giữa hai nước, mở ra những hướng hợp tác mới trong tương lai và góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Chương trình nghệ thuật vừa diễn ra với sự tham gia của hơn 80 nghệ sĩ và vũ công đến từ Việt Nam và Nhật Bản.

Sự kiện được dàn dựng công phu nhằm giới thiệu những nét tinh túy nhất của âm nhạc truyền thống và đương đại Việt Nam. Đặc biệt, màn múa hầu đồng đã để lại ấn tượng sâu sắc, giới thiệu cho người xem về Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Màn trình diễn nhảy Yosakoi của hai đội nhảy đến từ Hà Nội là Núi Trúc Sakura và Hanoi Sennen. Đây là 2 đội nhảy đã dành danh hiệu Đại sứ Yosakoi tại Việt Nam do tỉnh Kochi, Nhật Bản trao tặng năm 2017.

Hai tiết mục Yosakoi mang phong cách Nhật Bản nhưng đã được các đội sáng tạo khi đưa nội dung lịch sử văn hoá Việt Nam, với tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, ý chí bất khuất vào tác phẩm, thu hút sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả tại sân khấu Inner East.

Chia sẻ về sự kiện, ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Phó Tổng đại diện Việt Nam tại Expo 2025 cho biết, Expo 2025 là cơ hội để chúng ta truyền đi thông điệp về đất nước con người Việt Nam. "Với phần giao lưu trình diễn hôm nay, chúng ta truyền đi thông điệp về một Việt Nam dân số trẻ, năng động, tài năng. Một Việt Nam có tình cảm hữu nghị đặc biệt với Nhật Bản và ở đó, Văn hóa Nhật có những ảnh hưởng nhất định, đưa người dân hai nước gần gũi nhau hơn, đem lại những lợi ích lâu dài về hợp tác" - ông Hoàng nhấn mạnh.

Đặc biệt, các thành viên của 2 nhóm nhảy ở Việt Nam đã phối hợp với nhân viên Nhà Triển lãm Việt Nam tại Expo 2025 cùng nhảy flashmob trên nền bài hát “Việt Nam ơi” ngay trước cửa Nhà Triển lãm Việt Nam. Đây là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng kỉ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Vào dịp 2/9, cả Nhà Triển lãm sẽ được trang hoàng cờ đỏ sao vàng. Khách tham quan được mời tham gia các hoạt động như: Xem livestream diễu binh, diễu hành chào mừng 2/9 từ Việt Nam, check-in tại góc Quốc khánh Việt Nam, tô nón về quan hệ Việt Nam – Nhật Bản…