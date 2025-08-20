Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Con đường rực rỡ cờ đỏ sao vàng giữa cánh đồng lúa Suối Lìn

Sự kiện: 80 năm Quốc khánh 2/9

Giữa khung cảnh hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, một con đường nhỏ uốn lượn qua cánh đồng lúa tại Suối Lìn nổi bật với hình ảnh hai hàng cờ Tổ quốc tung bay rực rỡ dưới ánh nắng.

Con đường rực rỡ cờ đỏ sao vàng giữa cánh đồng lúa Suối Lìn - 1

Trong không khí tưng bừng chào mừng Quốc khánh 2/9, người dân xã Suối Lìn, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã trang trí những lá cờ Tổ quốc dọc theo con đường lớn giữa cánh đồng lúa.

Con đường rực rỡ cờ đỏ sao vàng giữa cánh đồng lúa Suối Lìn - 2

Những lá cờ tổ quốc tung bay trong gió như những dải lụa đỏ rực rỡ, nổi bật giữa nền xanh mướt của cánh đồng và núi rừng. 

Con đường rực rỡ cờ đỏ sao vàng giữa cánh đồng lúa Suối Lìn - 3

Cánh đồng lúa Suối Lìn vốn ẩn mình giữa đại ngàn, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của phố thị, mang đến vẻ đẹp nguyên sơ, bình dị. 

Con đường rực rỡ cờ đỏ sao vàng giữa cánh đồng lúa Suối Lìn - 4

Những thửa ruộng bậc thang trải dài, dòng suối róc rách len lỏi qua các tảng đá và sắc xanh ngút ngàn của núi rừng tạo nên một bức tranh yên ả, đầy sức sống.

Con đường rực rỡ cờ đỏ sao vàng giữa cánh đồng lúa Suối Lìn - 5

Anh Quang Kiên, tác giả của bộ ảnh chia sẻ rằng, anh đã nhiều lần đến Suối Lìn để chụp ảnh bởi nơi đây mang vẻ đẹp tĩnh lặng, yên bình. Trong chuyến du ngoạn lần này, khi nhìn thấy con đường giữa cánh đồng lúa được trang trí bởi hai dãy cờ Tổ quốc, anh rất xúc động và muốn lan tỏa những hình ảnh đẹp đẽ này.

Con đường rực rỡ cờ đỏ sao vàng giữa cánh đồng lúa Suối Lìn - 6

Theo anh Kiên, cánh đồng lúa Suối Lìn vốn đã là điểm đến yêu thích của những du khách thích khám phá, chụp ảnh và tìm về với thiên nhiên.

Con đường rực rỡ cờ đỏ sao vàng giữa cánh đồng lúa Suối Lìn - 7

Tuy nhiên, vì chưa được khai thác du lịch nhiều nên nơi đây vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ, không có cảnh chen chúc hay dịch vụ ồn ào. Điều đó cũng chính là lý do giúp Suối Lìn giữ được sức hút đặc biệt đối với những người mê du lịch trải nghiệm.

Con đường rực rỡ cờ đỏ sao vàng giữa cánh đồng lúa Suối Lìn - 8

Hiện tại, thời tiết ở Suối Lìn đang rất đẹp. Với độ ẩm dao động khoảng 40-50%, nắng nhẹ trải khắp các thửa ruộng đang vào độ lúa chín, ánh sáng vàng hòa quyện cùng màu lúa tạo nên một bức tranh mùa thu thanh bình.

Con đường rực rỡ cờ đỏ sao vàng giữa cánh đồng lúa Suối Lìn - 9

Đến với Suối Lìn, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ mà còn có cơ hội thưởng thức những đặc sản độc đáo của vùng đấy này như: gà đồi, xôi cẩm, thịt lợn mán, cá suối...

Theo Lam Chiều; Ảnh: Quang Kiên ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/08/2025 14:35 PM (GMT+7)
