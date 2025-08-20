Duy Mạnh - Quỳnh Anh chuẩn bị 500 chiếc kem để mời người dân đi xem diễu binh

Quỳnh Anh - bà xã Duy Mạnh hiện kinh doanh thời trang tại cửa hàng của gia đình trên đường Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội. Đây là một trong những trục đường chính diễn ra diễu binh chào mừng đại lễ 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Những ngày qua, vợ chồng Duy Mạnh tấp nập trang trí cửa hàng với cờ Tổ quốc, nón lá, sạp uống nước, quầy tạp hóa... sẵn sàng chào đón Tết độc lập. Trung vệ CLB Hà Nội cho biết gia đình anh đã chuẩn bị 500 chiếc kem để mời bà con khi đi xem buổi hợp luyện diễu binh vào chiều 21/8.

Duy Mạnh - Quỳnh Anh đã hoàn tất khâu trang trí nhà cửa, sẵn sàng chào đón ngày lễ lớn.

"Đại lễ A80 là dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước. Gia đình tôi mong muốn đóng góp điều gì đó để hỗ trợ bà con và các đồng chí tham gia diễu binh. Diễu hành, diễu binh chắc chắn là rất nóng, vì vậy gia đình chuẩn bị kem, nước để mời mọi người giải khát", Duy Mạnh chia sẻ với Ngôi Sao.

Trung vệ CLB Hà Nội nói thêm: "Không riêng nhà tôi, tôi nghĩ các gia đình khác cũng sẽ làm như vậy. Bà con, các chiến sĩ có nhu cầu đi vệ sinh hay cần điều gì đó gia đình có thể giúp đỡ, chắc chắn chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ tối đa".

Duy Mạnh hiện mang băng đội trưởng tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Trung vệ CLB Hà Nội không chỉ được đánh giá cao về chuyên môn, còn được nhiều người yêu mến vì tinh thần màu cờ sắc áo, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, đóng góp những điều có ích cho xã hội.

"Nước Việt Nam ta trong những khoảnh khắc khó khăn nhất luôn có sự đoàn kết, yêu thương lẫn nhau. Chúng ta biết ơn tất cả những người đã cống hiến cho đất nước để có nền hòa bình, cuộc sống tốt đẹp như bây giờ. Thế hệ chúng ta may mắn được sống trong thời bình và thông qua việc làm thế này, gia đình tôi mong muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết, biết ơn tới mọi người", Duy Mạnh nói.

Gia đình Duy Mạnh trong một lần mừng CLB Hà Nội vô địch V-League

Gần đây, vợ chồng Duy Mạnh được nhiều bạn bè, người quen liên hệ để "đặt chỗ" xem diễu binh. Trung vệ 29 tuổi cho hay: "Những ngày diễn ra đại lễ chắc chắn sẽ rất đông. Gia đình tôi sẽ làm mọi điều trong khả năng để đón tiếp mọi người, có kem mời kem, có nước mời nước và mong mọi người thông cảm nếu không thể chu đáo đến tất cả".

Duy Mạnh và CLB Hà Nội đang tập trung chuẩn bị cho vòng 2 V-League 2025-2026 với cuộc tiếp đón HAGL trên sân nhà vào ngày 23/8. Ở lượt trận mở màn, đội bóng thủ đô nhận thất bại 1-2 trên sân của CLB Công an TP HCM.