Vũ công ballet bay bổng trên những góc phố xưa Hà Nội

Những ngày gần kề Quốc khánh 2/9, Hà Nội đang khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ của màu cờ Tổ quốc. Từ những tuyến phố lớn cho đến những con ngõ nhỏ, khắp nơi đều trang hoàng cờ hoa nổi bật.

Nhiếp ảnh gia Hải Lê Cao vừa thực hiện bộ ảnh nghệ thuật, ghi lại hình ảnh vũ công ballet trong tà váy đỏ, tạo dáng duyên dáng tại nhiều địa điểm kiến trúc cổ kính của Hà Nội.

Bộ ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng nhờ sự kết hợp giữa nghệ thuật múa cổ điển và bối cảnh lịch sử đặc trưng của Thủ đô.

Theo chia sẻ của tác giả, cảm hứng để thực hiện bộ ảnh đến từ tinh thần tự hào dân tộc trong dịp lễ Quốc khánh. Anh lựa chọn màu váy đỏ như biểu tượng cho màu cờ Tổ quốc, đồng thời cũng là điểm nhấn nổi bật khi đặt giữa không gian kiến trúc cổ kính, rêu phong đặc trưng của Hà Nội.

Bộ ảnh được thực hiện trong một buổi sáng, tại nhiều địa điểm quen thuộc như: Ô Quan Chưởng, cột cờ, con đường gốm sứ, cầu Long Biên, Hồ Gươm.

Hình ảnh đối lập giữa vẻ đẹp cổ kính, rêu phong của Ô Quan Chưởng và sắc đỏ rực rỡ, hiện đại tạo nên một bức tranh thú vị về sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại.

Ô Quan Chưởng là cổng thành duy nhất còn sót lại của kinh thành Thăng Long xưa, nằm ở phía Đông của khu phố cổ Hà Nội. Công trình được xây dựng vào năm 1749 dưới triều Lê và từng được gọi là Ô Đông Hà. Đến thế kỷ 19, nơi đây được đổi tên thành Ô Quan Chưởng để ghi nhớ công lao của một vị quan đã anh dũng hy sinh khi bảo vệ thành trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

Bức ảnh được thực hiện tại cầu Long Biên - cây cầu thép cổ kính bắc qua sông Hồng, do người Pháp xây dựng từ đầu thế kỷ 20.

Với kiến trúc đặc trưng và giá trị lịch sử đặc biệt, cầu Long Biên không chỉ là biểu tượng của Hà Nội xưa mà còn là địa điểm ghi dấu nhiều khoảnh khắc nghệ thuật mang đậm màu sắc hoài niệm, văn hóa.

Hình ảnh thiếu nữ thiếu nữ múa ballet nổi bật trên con đường gốm sứ. Đây là công trình nghệ thuật công cộng dài gần 4 km, được khánh thành nhân dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Con đường là bức tranh gốm dài nhất thế giới, thể hiện các chủ đề lịch sử, văn hóa và đời sống của người Việt, đồng thời là điểm nhấn nghệ thuật độc đáo của Thủ đô.

Bức ảnh đẹp như phim được ghi lại bên cột cờ Hà Nội - một trong những công trình kiến trúc lịch sử tiêu biểu còn lại từ thời Nguyễn.

Được hoàn thành vào năm 1812, cột cờ cao gần 34 mét, nằm trong khuôn viên Di tích Hoàng thành Thăng Long. Đây không chỉ là biểu tượng lịch sử, văn hóa của Thủ đô mà còn là địa điểm thu hút đông đảo du khách và người yêu nhiếp ảnh.

Thiếu nữ xinh đẹp tạo dáng yêu kiều bên Hồ Gươm cổ kính, nơi gắn liền với truyền thuyết vua Lê trả gươm báu và là biểu tượng văn hóa, lịch sử đặc trưng của Thủ đô.

Với diện tích khoảng 12 ha, Hồ Gươm không chỉ là thắng cảnh nổi tiếng mà còn là biểu tượng văn hóa, lịch sử của Hà Nội. Xung quanh hồ là các công trình tiêu biểu như: Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc… tạo nên không gian hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc cổ kính.