Cô dâu gốc Á mặc 13 váy cưới trong chuỗi hôn lễ xa hoa

Theo Vogue, siêu đám cưới được chia làm hai chặng, bắt đầu bằng lễ kết hôn dân sự tại Tòa thị chính San Francisco, Mỹ, tiếp đến là đám cưới tại Amanzoe, Hy Lạp, với 53 khách mời.

Vogue không nêu chi phí tổ chức, tài sản hay tuổi của cô dâu, chú rể. Tuy nhiên, quy mô hôn lễ, địa điểm tổ chức và 13 trang phục từ Dior, Chanel, Valentino, Schiaparelli, Jean Paul Gaultier, Vivienne Westwood, Di Petsa, Adrian Gan khiến đám cưới trở thành chủ đề được quan tâm trong nhóm độc giả yêu thời trang.

Ann cho biết tự làm việc với từng nhà thiết kế để tạo nên các bộ trang phục, phối cùng trang sức của mẹ. Cô cũng nhờ stylist Carrie Lauren Goldberg hỗ trợ chọn phụ kiện và chuyên gia trang điểm Nanase phụ trách các layout theo hướng tôn vẻ tự nhiên.

"Thời trang cao cấp đối với tôi là ngôn ngữ và là cách tôi thể hiện bản thân mà không cần nói gì", Ann cho biết. Cô ví quá trình chuẩn bị mỗi bộ đồ như thiết kế một tác phẩm nghệ thuật, từ chọn vải, cúc áo đến chỉnh từng chi tiết nhỏ để có phom dáng phù hợp.

Ngày 21/2, Ann và Brandon làm lễ kết hôn dân sự tại Tòa thị chính San Francisco với sự tham dự của gia đình. Cô dâu chọn váy Chanel haute couture họa tiết trompe l’oeil, phối mũ hộp đặt riêng của Maison Michel, túi đồng bộ và giày Massaro.

Sau khi trao lời thề, Ann thay bộ hai mảnh Chanel để chụp ảnh quanh San Francisco trên xe điện. Thiết kế có điểm nhấn màu sắc trên chất liệu tweed, được cô mô tả là phù hợp với cảm giác khám phá thành phố cùng nhau trong tư cách vợ chồng mới cưới.

Sau phần lễ tại Mỹ, đôi uyên ương tổ chức đám cưới điểm đến ở Amanzoe, Hy Lạp, trong cuối tuần 14/5. Ann nói cô và Brandon đều yêu thích thần thoại Hy Lạp từ nhỏ nên chọn địa điểm này để tạo không gian như một ngôi đền, nơi họ mời bạn bè và người thân bước vào câu chuyện của mình.

Không gian cưới do Alice Wilkes Design thực hiện, sử dụng nhiều chi tiết gợi văn hóa Hy Lạp.

Trong bữa tối thân mật trước lễ cưới tại Amanzoe, Ann mặc váy Valentino màu trắng ngà, được thiết kế riêng để gợi hình ảnh nữ thần Hy Lạp. Bộ váy có phom ôm, phần cổ đặc trưng của nhà mốt và hai vạt váy dài tạo chuyển động.

Ở tiệc chào mừng, cô tiếp tục chọn váy Chanel màu kem, điểm lông vũ nhiều màu. Ann cho biết nhìn thấy thiết kế này tại show haute couture đầu tiên của Matthieu Blazy cho Chanel hồi tháng 1 và mua ngay hôm sau. Nhà mốt phải đẩy nhanh quá trình sản xuất để kịp lễ cưới, trong khi một thiết kế couture thường mất khoảng 6 tháng hoàn thiện.

Cặp vợ chồng cũng tổ chức trà đạo Trung Hoa để tri ân nguồn cội. Ann mặc hai bộ sườn xám do Adrian Gan thiết kế riêng, một màu đỏ truyền thống và một màu ngà lấy cảm hứng từ kiến trúc Hy Lạp. Hai bộ đồ được thêu các chi tiết mang ý nghĩa cá nhân, gồm con giáp của cô dâu, chú rể, người thân hai bên, cùng những loài vật và cây cỏ gắn với câu chuyện gia đình.

Trong ngày cưới chính tại Hy Lạp, Ann mở đầu bằng váy và áo choàng Chanel haute couture cổ điển năm 1996, có chi tiết nơ thêu. Sau đó, cô thay váy cưới Chanel được xưởng may chế tác từ đầu theo mong muốn, dáng đuôi cá, cổ trễ vai, đuôi váy dài, hàng cúc đặc trưng sau lưng và ren hoa trà. Cô hoàn thiện diện mạo bằng khăn voan dài, tối giản.

Ann và Brandon có chuyện tình kéo dài gần 9 năm, qua nhiều lần xa cách. Hai người gặp nhau ngày 10/9/2017 tại quán mì trong khuôn viên Đại học Nam California, nơi cả hai cùng theo học. Họ không bắt chuyện trong lần đầu gặp nhưng sau đó được một người bạn chung kết nối.

Cả hai hẹn hò trong năm thứ ba đại học, rồi chia tay nhưng vẫn giữ quan hệ bạn bè. Sau khi ra trường, Ann làm trong mảng ngân hàng đầu tư công nghệ tại JP Morgan, còn Brandon trở thành sĩ quan Hải quân Mỹ. Năm 2024, Brandon đến Thượng Hải thăm Ann, khi cô làm việc cho công ty gia đình ở Trung Quốc. Họ nối lại tình cảm, duy trì yêu xa.

Gần 8 năm sau lần đầu gặp, Brandon cầu hôn Ann trong chuyến trượt tuyết ở Courchevel ngày 27/3/2025. Anh nói với Ann rằng họ sẽ đi xe trượt tuyết chó kéo nhưng thực chất là sắp xếp để đưa cô lên núi cầu hôn. Ann kể hôm đó có tuyết và sương mù, nhưng đúng khoảnh khắc Brandon ngỏ lời, mây tan và mặt trời ló dạng.

Nhìn lại hai lễ cưới, Ann nói sự kiện không chỉ tôn vinh tình yêu của cô và Brandon mà còn khiến cô biết ơn gia đình, bạn bè. "Điều làm cho cuộc sống ý nghĩa chính là tình yêu, tình bạn và những kỷ niệm được sẻ chia", cô nói.