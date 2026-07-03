HLV tuyển Anh kêu gọi cho trẻ nghỉ học xem World Cup

Sau trận thắng Cộng hòa Dân chủ Congo 2-1 vào ngày 1/7, tuyển Anh giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026 và sẽ chạm trán Mexico lúc 1h sáng thứ 2 (giờ London). Trước đây, các trường học và công ty thường cho phép học sinh, nhân viên xem bóng đá trong giờ hành chính. Tuy nhiên, thời điểm rạng sáng thứ 2 tạo ra thách thức về mặt thời gian.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Tuchel đề nghị phụ huynh viết giấy xin phép nhà trường cho trẻ xem bóng đá. Ông nói: "Học sinh có nhiều ngày đến trường, trong khi World Cup diễn ra bốn năm một lần nên đội tuyển rất cần sự ủng hộ từ các em".

Huấn luyện viên tuyển Anh Thomas. Ảnh: Martin Rickett/PA

Phản hồi về vấn đề này, người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho biết trẻ em cần phải đến trường. "Phụ huynh có quyền tự quyết định, song học sinh phải đến lớp", người này nói.

Bộ trưởng Giáo dục Bridget Phillipson cũng yêu cầu học sinh đảm bảo việc học dù trận đấu diễn ra muộn. Sáng 2/7, Bộ trưởng Kỹ năng Jacqui Smith cho biết giới trẻ đối mặt nguy cơ hổng kiến thức khi xin nghỉ học. "Học sinh thiếu kiến thức bước vào đời mang lại hậu quả xấu, do đó tôi chọn cách ngủ bù vào buổi chiều và ăn mừng chiến thắng tại văn phòng vào sáng hôm sau", bà trả lời LBC.

Bất chấp ý kiến của giới chức, một số trường học áp dụng chính sách linh hoạt, cho phép học sinh đến lớp muộn. Trường Tiểu học Castle Hill ở Basingstoke lùi giờ vào lớp từ 8h35 sang 9h30, thông báo quy định này giúp các gia đình xem World Cup đồng thời đảm bảo học sinh ngủ đủ giấc.

Các trường Tiểu học Greenland, Bloemfontein và Burnhope ở hạt Durham thông báo mở cửa bình thường vào 8h, nhưng học sinh có quyền đến lớp trước 10h. Trường Tiểu học Purwell ở Hitchen (Hertfordshire) nhận học sinh đến 10h30, trong khi một số cơ sở giáo dục khác tổ chức phát lại trận đấu lúc 9h. Trước đó, hồi tháng 7/2021, nhiều cơ sở giáo dục tại Anh cũng từng áp dụng chính sách lùi giờ vào lớp khi đội tuyển quốc gia lọt vào chung kết Euro 2020. Do trận đấu diễn ra vào tối chủ nhật và kéo dài đến loạt sút luân lưu, hàng loạt trường học đã cho phép học sinh đến lớp muộn vào lúc 10h hoặc 10h30 sáng hôm sau để các gia đình có thể theo dõi trọn vẹn trận đấu.

Ngược lại, ông Peter Lee, hiệu trưởng Q3 Academy Langley ở Oldbury, giải thích không thể lùi giờ do nhiều gia đình không quan tâm bóng đá và phụ huynh cần nơi trông trẻ vào buổi sáng.

Tổng thư ký Liên đoàn Giáo dục Quốc gia Daniel Kebede đề xuất áp dụng giờ học muộn vào sáng thứ 2. Ông nói: "Bộ Giáo dục nên coi đây như sự kiện quan trọng và cho phép học sinh đến trường linh hoạt".