Cục Điện ảnh lên tiếng về phim có Trương Ngọc Ánh đang được trình chiếu

"Chiếc kén" có Trương Ngọc Ánh tham gia được xử lý tạo hình bằng AI, chưa được cấp phép chiếu thương mại

Trong khuôn khổ Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ ba (diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7), Chiếc kén có buổi công chiếu đầu tiên tại Việt Nam. Phim được trình chiếu miễn phí, không giới hạn độ tuổi (nhãn K) và tham gia tranh giải ở hạng mục Phim châu Á cùng hơn 10 tác phẩm khác.

Daniel K. Winn và diễn viên Kiều Chinh tại Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng 2026. Ảnh: NSX

Dù xuất hiện tại một sự kiện điện ảnh quốc tế trong nước, tuy nhiên bộ phim hiện chưa có giấy phép để chiếu bán vé thương mại.

Trao đổi với PV Dân Việt về vấn đề này, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết việc một bộ phim được phép chiếu trong khuôn khổ liên hoan phim không đồng nghĩa với việc đã được cấp phép phát hành thương mại trên toàn quốc.

Theo ông Đặng Trần Cường, các tác phẩm chiếu thương mại sẽ phải trải qua quá trình thẩm định để cấp giấy phép phổ biến phim, trong đó có việc phân loại độ tuổi. Trong khi đó, phim chiếu phi thương mại tại các liên hoan phim, tuần phim sẽ được xem xét theo quy định riêng. Thời gian thẩm định phim theo quy định là 12 ngày.

Chiếc kén cũng gây chú ý bởi sự tham gia của Trương Ngọc Ánh ở vai trò nhà sản xuất và diễn viên phụ. Sau những biến động liên quan đến nữ diễn viên vào cuối năm 2025, dự án từng phải lùi lịch ra mắt.

Trương Ngọc Ánh và Sir Daniel K. Winn. Ảnh: NSX

Chiếc kén (Chrysalis) được lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về cuộc đời của Sir Daniel K. Winn – họa sĩ, nhà điêu khắc, doanh nhân và nhà sản xuất gốc Việt. Dự án do Trương Ngọc Ánh phối hợp sản xuất cùng các đối tác quốc tế, đồng thời cô cũng đảm nhận một vai diễn trong phim. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên gồm Kiều Chinh, Sir Daniel K. Winn, Samuel An, Tiến Phạm, Lan Thy, Phi Phụng, Hiếu Hiền và diễn viên nhí Uy Nhân.

Phim do đạo diễn người Mỹ Jordan Schulz cầm trịch. Với vai trò nhà sản xuất, Trương Ngọc Ánh từng kỳ vọng Chiếc kén sẽ trở thành dấu mốc trong nỗ lực đưa các dự án điện ảnh Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế thông qua mô hình hợp tác sản xuất với các đối tác nước ngoài.

Nội dung phim tái hiện hành trình trưởng thành đầy biến cố của Sir Daniel K. Winn. Từ một cậu bé bị mẹ bỏ rơi, nhân vật được người bà tảo tần (nghệ sĩ Kiều Chinh thủ vai) cưu mang, nuôi dưỡng. Sau đó, cậu phải sống trong trại trẻ mồ côi trước khi đoàn tụ với cha và cùng gia đình sang Mỹ định cư. Xuyên suốt tác phẩm là câu chuyện về tình thân, ký ức tuổi thơ và nghị lực vượt qua nghịch cảnh để tìm thấy giá trị của cuộc sống.