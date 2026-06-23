Cụ bà 100 tuổi gây chú ý khi đến sân cổ vũ Messi

Theo Clarin, cổ động viên lớn tuổi này là bà Pauline Kana, quê ở Ohio, Mỹ, chuẩn bị bước sang tuổi 100 vào ngày 1/8 tới. Bà Pauline là cổ động viên quen thuộc của tuyển quốc gia Argentina.

Sau trận thắng 2-0 của đội tuyển Argentina trước tuyển Áo vào rạng sáng nay, bức ảnh chụp cổ động viên đặc biệt của Argentina "gây bão", được chia sẻ nhiều trên các nền tảng mạng xã hội. Ở phía trên khán đài, cụ bà với mái tóc bạc phơ nâng cao tấm biển viết tay: "Fan của Messi 100 tuổi".

Cổ động viên lớn tuổi gây chú ý trên khán đài trận Argentina - Áo hôm 23/6.

Trong năm qua, bà Pauline cũng tham dự nhiều trận đấu của Inter Miami CF, mang theo những tấm biển viết tay hài hước cùng sự ngưỡng mộ dành cho siêu sao người Argentina. Một trong số đó là tấm biển cầu hôn Messi.

Theo Crhoy, trong một số trận đấu, khi nhận thấy sự hiện diện của bà Pauline, Messi cũng đáp lại bằng những nụ cười và lời chào từ trên sân cỏ.

Bà Pauline nhiều lần đến sân vận động cổ vũ Messi và đồng đội.

Lionel Messi vừa lập cú đúp giúp Argentina thắng Áo 2-0, giành vé vào vòng 1/16, còn anh độc chiếm kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup sau trận đấu trên sân Dallas ở Arlington, Texas.

Trận này, tiền đạo sắp bước sang tuổi 39 ghi cả hai bàn cho Argentina, giúp đương kim vô địch toàn thắng sau hai lượt bảng J. Anh nhờ đó nâng thành tích ghi bàn tại World Cup lên con số 18, vượt qua kỷ lục 16 bàn của cựu tiền đạo Đức Miroslav Klose.

Lionel Messi mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Argentina trong trận thắng Áo ở lượt hai bảng J World Cup 2026 trên sân Dallas ở Arlington, Texas ngày 22/6. Ảnh:AP

Ngoài kỷ lục 18 bàn ở World Cup, Messi đã chạm hàng loạt cột mốc khác. Tiền đạo 38 tuổi trở thành cầu thủ đầu tiên dự sáu kỳ World Cup, đồng thời giữ kỷ lục thi đấu nhiều nhất (28 trận và 2.390 phút).