Nam NSƯT quê Hải Phòng mang quân hàm Đại tá vào vai Chủ tịch tỉnh trong 'Lằn ranh' là ai?

NSƯT Phạm Cường trong phim "Lằn ranh" đã vào vai Nguyễn Văn Thủy – Chủ tịch tỉnh Việt Đông, từng là đồng cấp Phó Chủ tịch với ông Lê Đình Sách (NSND Trung Anh thủ vai). Đây là bộ phim chính luận về đề tài chống tham nhũng. Trong phim này, NSƯT Phạm Cường dù không xuất hiện nhiều, và không trực tiếp giải quyết tất cả những sự việc nhưng lại đóng vai trò là người đưa ra những quyết định quan trọng. Nhân vật Chủ tịch Thủy của NSƯT Phạm Cường hiểu rõ mọi chuyện nhưng không chọn đối đầu. Câu nói ấy là cách ông cảnh cáo khéo, vừa sắc sảo, vừa thể hiện bản lĩnh của người đứng đầu, biết đối phó mà vẫn giữ chính nghĩa. Điều này cũng phản ánh tinh thần bộ phim là cuộc chiến giữa thiện và ác nay không còn ồn ào, mà là những toan tính ngầm, nơi trí tuệ và bản lĩnh mới là vũ khí.

Trước khi là Chủ tịch Thủy của "Lằn ranh, trong những năm của thập niên 1990 - đầu 2000, NSƯT Phạm Cường đã gây ấn tượng đặc biệt trong mắt khán giả. Anh được mệnh danh là "nam thần màn ảnh' với ngoại hình điển trai và khả năng diễn xuất ấn tượng.

Những năm gần đây khi ở tuổi trung niên, NSƯT Phạm Cường xuất hiện nhiều hơn trong phim của VFC. Cách đây ít năm, nam nghệ sĩ quê Hải Phòng bất ngờ có màn hợp tác với NSND Thu Hà trong phim "Hướng dương ngược nắng". Trong phim "Hướng dương ngược nắng", vai diễn của nghệ sĩ Phạm Cường chính là ông Quân, người bạn đồng trang lứa với bà Cúc từ thời thanh xuân vườn trường. Ông đem lòng yêu mến bà nhưng tình cảm ấy không được đáp lại. Tuy nhiên, ông Quân vẫn dành tình cảm ấy cho đến tận lúc cả 2 đã ở tuổi trung niên. Ông vẫn mãi là người đứng sau và là bờ vai che chở cho bà Cúc những phút giây yếu đuối.

Trước khi đến với "Hướng dương ngược nắng", người nghệ sĩ gốc Hải Phòng sinh năm 1965 đã nổi tiếng là gương mặt điển trai của làng sân khấu miền Bắc những năm thập niên 90 đầu 2000. Để có được thành công như ngày hôm này qua những ngày tháng miệt mài lao động với nghệ thuật, nghệ sĩ Phạm Cường đã từng trải qua rất nhiều công việc như thợ sơn, thợ làm bánh, thợ xây rồi công nhân.

Dù gia đình anh không phải thuộc diện kinh tế khó khăn nhưng để trải nghiệm cuộc sống cũng như hiểu được giá trị của đồng tiền, những khó khăn vất vả của cuộc sống đầy bộn bề lo toan nên trong lúc chờ kết quả thi tuyển anh cùng với những người bạn của mình bất chấp đi làm thuê để thấy được những giá trị đó.

Dù ngày tháng ấy trong anh có rất nhiều hoài bão song định mệnh đã đưa anh đến với ngôi trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Để rồi anh gắn bó với nó, cống hiến cả cuộc đời mình cho môn nghệ thuật thứ bảy. Nhờ có lòng đam mê mà anh đã giành được rất nhiều giải thưởng như 3 Huy chương Vàng cho vai diễn chính xuất sắc nhất tại các Hội diễn sân khấu và giải Cánh Diều Vàng. NSƯT Phạm Cường nổi tiếng qua các phim truyền hình như: Chủ tịch tỉnh, Chiều tàn thu muộn, Bến bờ vực thẳm, Đèn vàng, Vòng nguyệt quế, Khoan nói lời yêu thương...

NSƯT Phạm Cường không chỉ thành công trong sự nghiệp, anh còn trọn vẹn trong cuộc sống hôn nhân. Vợ anh NSND Thu Quế cũng là một diễn viên đẹp nổi tiếng trong làng điện ảnh Việt.

Hơn 20 năm trôi qua hôn nhân của họ vẫn như ngày nào, hai vợ chồng anh đã có được với nhau hai người con, cô con gái Hà Vy và người con trai Minh Duy. Với lối sống giản dị nhưng lại chỉn chu, có trách nhiệm với gia đình đã tạo tiền đề cho cuộc sống hạnh phúc cho NSƯT Phạm Cường.