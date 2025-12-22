Giành 3 HCV SEA Games trở về, 3 chị em võ sĩ đau đớn nhận tin mất cha

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, TS. Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao TP Huế xác nhận, ông Nguyễn Đăng Sơn - cha của 3 vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh vừa giành 3 huy chương vàng SEA Game 33 vừa qua đời tại quê nhà ở làng Thủ Lễ (xã Quảng Điền, TP Huế).

"Ngay sau khi nhận được thông tin bố của Mỹ Mạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh qua đời, tôi cắt cử nhân viên, cán bộ đến túc trực giúp gia đình lo hậu sự. Ngày hôm nay sẽ có thêm nhiều nhân viên, cán bộ về hỗ trợ thêm gia đình. Tôi cũng liên hệ chính quyền địa phương hỗ trợ thêm gia đình trong lúc tang gia...", TS. Phan Thanh Hải thông tin.

Cách đây ít ngày, tại SEA Game 33 tổ chức ở Thái Lan, 3 chị em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh xuất sắc giành trọn 3 tấm huy chương vàng môn vật ở các hạng cân khác nhau tại SEA Games 33.

Chưa hưởng trọn niềm vui khi giành 3 huy chương vàng SEA Game thì 3 chị em Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh quặn lòng vì mất cha

Ở hạng cân 62kg, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh tiếp tục khẳng định đẳng cấp và thể hiện kinh nghiệm của mình khi giành tấm huy chương vàng thuyết phục. Trong khi đó, Nguyễn Thị Mỹ Trang xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch ở hạng cân 57kg nhờ kỹ thuật điêu luyện và bản lĩnh thi đấu vững vàng, riêng cô em út Nguyễn Thị Mỹ Linh tạo nên màn bứt phá ấn tượng ở hạng cân 53kg để hoàn tất bộ sưu tập vàng lịch sử của 3 chị em này tại SEA Games 33.

Việc cả 3 chị em ruột cùng giành huy chương vàng trong cùng một môn thi đấu tại một kỳ đại hội thể thao quốc tế là điều chưa từng có trong tiền lệ.

TS. Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho biết, đây là trường hợp hy hữu và là niềm vinh dự rất lớn, không chỉ riêng cho gia đình các vận động viên mà còn của ngành thể thao TP. Huế và cả nước. Việc cả ba chị em ruột cùng giành vàng là minh chứng rõ nét cho công tác đào tạo bài bản, cũng như sự kế thừa xứng đáng truyền thống đam mê vật nức tiếng của gia đình.

Đồng thời, chiến thắng của 3 vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh là câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ về sự bền bỉ, khổ luyện. Từ sân vật làng truyền thống đến đấu trường SEA Games, các cô gái "vàng" xứ Huế đã chứng minh ý chí con người có thể biến những điều không tưởng thành hiện thực.