Em ruột của “mỹ nam toàn cầu” khiến mạng xã hội xôn xao

Cha Eun-woo (trái) và em trai

Ngày 10/11, Lee Dong-hwi (em trai của diễn viên, ca sĩ nổi tiếng Cha Eun-woo) xuất hiện với vai trò nhà nghiên cứu và diễn giả AI tại “AI Summit Seoul & Expo 2025”, tổ chức tại Coex, Seoul.

Phiên thuyết trình của anh với tiêu đề “Công thức AI: AI tôi xây dựng cho anh trai, nay đã phát triển thành công cụ xác thực thương hiệu”, trình bày về công việc phát triển mô hình khai thác dữ liệu AI dành cho quản lý người nổi tiếng.

Theo đó, Lee đã tạo ra một nền tảng AI hỗ trợ các nghệ sĩ như Cha Eun-woo theo dõi uy tín thương hiệu, kết hợp hiệu quả giữa giải trí và công nghệ.

Cha Eun-woo, thứ hai từ phải, nói về em trai trong chương trình tvN “You Quiz on the Block”

Khuôn mặt, hồ sơ chuyên môn của Lee cũng được đăng tải trên trang web chính thức của sự kiện, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.

Video từ hội nghị cũng cho thấy, một người có đường nét rất giống thành viên ASTRO: lông mày sắc nét, hàm góc cạnh và thái độ điềm tĩnh đã khiến mạng xã hội "bùng nổ".

Các bình luận xuất hiện dồn dập: “Nhìn từ góc nào cũng giống hệt”; “Trong số những người được nói là giống Cha Eun-woo, đây mới là bản thật”; “DNA hoàn hảo, vừa trí tuệ, vừa có ngoại hình đẹp”.

Em trai Cha Eun-woo gây chú ý vì quá đẹp trai.

Trước đó, Lee cũng đã thu hút sự chú ý của công chúng khi xuất hiện thoáng qua trong chương trình giải trí tvN “You Quiz on the Block”. Trong một phân đoạn về thực tập sinh của công ty bán dẫn, anh được bắt gặp đi cùng các nhân viên khác. Chỉ một đoạn clip 4 giây nhưng đã khiến người xem tò mò về cặp “anh em thiên tài, đẹp trai".