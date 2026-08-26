Đường đến bóng đá của 'máy chạy' Trương Tiến Anh

Năm 2010, một hôm vợ chồng bà Trần Thị Lan và ông Trương Đình Nhu ở Thanh Miện, Hải Dương (cũ) đi làm về đến nhà thấy con trai 11 tuổi Trương Tiến Anh đã xếp quần áo vào túi đựng cám Con Cò. "Con lên trung tâm đi đá bóng", cậu bé nói.

Bà mẹ công nhân và ông bố thợ xây bật cười và gật đầu đồng ý. Trước đó, cả hai từng nhiều lần từ chối lời mời của các HLV Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ tỉnh Hải Dương vì cậu bé Tiến Anh còn nhỏ, không yên tâm để con đi tập cách nhà 30 km.

Bà Lan, 53 tuổi, kể con trai mê bóng đá từ những năm còn học mẫu giáo. Ban đêm, khi cả nhà đã ngủ, cậu bé tự thức dậy, một mình ngồi xem các trận đấu của giải vô địch châu Âu (Euro 2004). Ở những giải bóng đá thiếu nhi cấp xã, huyện, Tiến Anh cùng đồng đội thường giành chức vô địch, giúp cậu lọt vào mắt các HLV đào tạo trẻ của tỉnh.

Tiến Anh trong trận Thái Lan 0-2 Việt Nam, chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026, diễn ra tối 22/8/2026 tại sân Rajamangala (Bangkok). Ảnh: Facebook Tiến Anh

Sau khi đồng ý cho con đi tập ở trung tâm, cứ hai tuần một lần bà Lan lên thăm con. Thấy con nhỏ thó tập luyện vất vả, người mẹ từng khuyên con về nhà nhưng Tiến Anh từ chối. "Con nhớ mẹ, nhớ nhà nhưng vẫn muốn ở lại tập bóng", Tiến Anh nói. Những ngày nghỉ, cậu tự bắt xe buýt rồi xin đi nhờ xe máy của người làng để về thăm nhà.

Nhưng đường đến bóng đá chuyên nghiệp của Tiến Anh gặp không ít lần trắc trở. Năm 2015, ở tuổi 16, Tiến Anh tỏa sáng trong màu áo U19 Việt Nam nhưng hai năm sau lại lỡ cơ hội dự U20 World Cup. Năm 2018, chấn thương gãy tay khiến anh mất suất dự giải U19 Đông Nam Á.

Những chấn thương và lần hụt cơ hội khiến sự nghiệp của Tiến Anh chậm hơn kỳ vọng. Những mùa V.League đầu tiên, anh chủ yếu ngồi trên ghế dự bị. Phải đến tháng 6/2023, ở tuổi 24, anh mới lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia.

Chị gái Yến Nhi cho biết Tiến Anh thường tâm sự về những buồn vui trong sự nghiệp. Có lúc thất vọng, nhưng em trai chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. "Em ấy thường tập thêm sau giờ tập chính, nhất là bổ sung kỹ năng tạt bóng", Nhi kể.

Trương Tiến Anh (áo trắng) bên gia đình, Tết Nguyên Đán, năm 2026. Ảnh: Yến Nhi

Sự kiên trì dần tạo nên một Tiến Anh khác trên sân. Từ một cầu thủ ít được chú ý, anh trở thành lựa chọn đáng tin cậy ở hành lang phải, với khả năng lên công về thủ và những quả tạt ngày càng ổn định. Tại ASEAN Cup 2026, anh đang có giải đấu nổi bật nhất kể từ khi lên tuyển. Anh không chỉ đảm nhiệm phòng ngự mà còn thường xuyên dâng cao, tạo cơ hội cho hàng công.

Ở bán kết gặp Malaysia, Tiến Anh được ban tổ chức bình chọn là cầu thủ năng động nhất trận. Anh hoạt động rộng bên hành lang phải, trong đó có đường tạt bóng để Xuân Son đánh đầu mở tỷ số.

Bản đồ nhiệt cho thấy độ bao phủ rộng lớn của anh, mang lại nguồn năng lượng lớn cho lối chơi của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Người hâm mộ gọi anh là "máy chạy", "máy tạt" vì năng lượng và những đường tạt bóng chính xác.

Quả tạt của Tiến Anh để Xuân Son đánh đầu tung lưới đội tuyển Malaysia

Động lực phía sau những bước chạy ấy không chỉ là đam mê hay trách nhiệm với màu áo đội tuyển.

Ngay trước khi sang Indonesia thi đấu đầu tháng 8, Tiến Anh nhận tin bà nội qua đời do tai nạn giao thông. Gia đình chủ động giấu, nhưng anh phát hiện bất thường qua camera an ninh và gọi điện về. "Con sẽ quyết tâm giành chiến thắng, mang niềm vui về cho gia đình", anh nói với người thân.

Trong trận đấu ngày 3/8, anh đá trọn 90 phút, góp phần vào chiến thắng 3-0 của đội tuyển.

Khi toàn đội về nước chuẩn bị cho trận chung kết lượt về, Tiến Anh xin phép về nhà thắp hương nhưng gia đình khuyên anh ở lại tập trung. "Tôi dặn con đặt tập thể lên trên việc riêng. Bà nội yêu Tiến Anh, chắc chắn sẽ hiểu và mong con hoàn thành nhiệm vụ", bà Lan cho biết.

Ngày 26/8, người thân dự kiến từ Hải Phòng đến sân Mỹ Đình để cổ vũ Tiến Anh trong trận chung kết lượt về gặp Thái Lan sau đó anh mới về nhà chịu tang bà.