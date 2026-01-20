Cậu bé bị từ chối vì thấp bé trở thành 'lá chắn thép' của U23 Việt Nam

Chiều 19/1, trong ngôi nhà nhỏ ở phường An Dương của vợ chồng ông Nguyễn Văn Thắng và bà Bùi Minh Thu, bố mẹ cầu thủ trung vệ Nguyễn Nhật Minh, không khí trước trận Bán kết U23 châu Á 2026 rộn ràng như hội.

Ngay sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước UAE ở Tứ kết, bà con lối xóm đã hẹn nhau chở máy chiếu, loa đài đến sân nhà ông Thắng để tiếp lửa cho trận đấu sắp tới. "Cạnh nhà có trường cấp ba, có sân vận động rộng, nhưng mọi người bảo phải đến nhà Nhật Minh xem mới vui", bà Thu, 51 tuổi, nói.

Giữa tiếng cười nói là niềm vui xen lẫn tự hào của đôi vợ chồng đã hơn 10 năm đồng hành cùng con trai trên hành trình bóng đá. "Tôi tự hào không chỉ vì thành tích của con và đồng đội, mà vì sự quyết tâm và những năm tháng khổ luyện của con đã mang lại kết quả hôm nay", bà Thu nói.

Nhật Minh (chính giữa) bên cạnh các đồng đội ở Học viện Hoàng Anh Gia Lai, năm 2016. Ảnh gia đình cung cấp

Nhật Minh sinh năm 2003, là con thứ hai trong gia đình. Cậu bé đã sở hữu đôi chân rắn chắc và niềm đam mê bóng đá kỳ lạ. Nhà gần sân vận động, Minh có thể bỏ cả giờ chơi để đứng xem người lớn thi đấu. Chiều nào tan học cậu cũng ra sân đá bóng. Không có bạn, cậu kéo bố mẹ ra chơi cùng.

Từ nhỏ, tham gia các giải phong trào ở Hải Phòng, Minh thường được bầu là cầu thủ hay nhất trận. Năm 11 tuổi, cậu bé được bố đưa vào Học viện Hoàng Anh Gia Lai thi tuyển, với hy vọng cho con theo đường cầu thủ chuyên nghiệp.

Nhưng chuyến đi ấy để lại ký ức buồn. Sau bài kiểm tra, ông Guillaume Graechen, HLV trưởng CLB Hoàng Anh Gia Lai nhận xét Minh có tư duy bóng đá nhưng không đạt tiêu chuẩn cả thể hình, thể lực lẫn kỹ thuật. Ông khuyên gia đình "cho cháu về phấn đấu thêm".

Trên chuyến xe khách 25 tiếng từ Gia Lai trở về Hải Phòng, Nhật Minh khóc nức nở. Ông Thắng nhớ như in hình ảnh con trai nhỏ thó, lê đôi dép nặng nề trên mặt đường đi theo bố mỗi chặng nghỉ xe, đôi mắt đỏ hoe vì thất vọng.

Khi được bố giải thích lý do bị loại, Minh im lặng rồi nói: "Bố làm cho con cái xà đơn nhé. Con sẽ tập để quay lại".

Về đến nhà, ông Thắng thuê thợ dựng chiếc xà đơn ở góc sân. Từ đó, Minh tự đặt ra kỷ luật rèn thể lực cho chính mình: mỗi buổi sáng tập 20 phút, sau giờ học buổi chiều là cữ tập thứ hai dài hai tiếng. Dù bạn bè rủ đi chơi hay nhà có tiệc, Minh chỉ rời nhà khi đã hoàn thành đủ khối lượng bài tập.

Bà Thu cũng trở thành "chuyên gia dinh dưỡng" cho con trai bằng cách bổ sung thêm sữa tăng chiều cao, ăn đa dạng thực phẩm, trong đó tích cực các món từ thịt bò. "Nhiều món con không thích, nhưng mẹ nói sẽ giúp phát triển thể lực, con lại nghe lời", người mẹ kể.

Sự kiên trì đã được đền đáp. Kỳ thi tuyển sinh năm sau, Nhật Minh trở lại Gia Lai với chiều cao 1,55 m, nặng 45 kg, tăng 7 cm và 4 kg so với năm trước. Cái gật đầu của HLV Graechen năm đó đã đưa cậu bé lớp 6 Nhật Minh chính thức bước vào con đường quần đùi áo số. Sau một năm được đào tạo bài bản và giữ kỷ luật tập luyện, Nhật Minh cao vượt trội so với đồng đội.

Nguyễn Nhật Minh mừng tấm HC vàng SEA Games 33 trước người hâm mộ, sau khi cùng Việt Nam thắng Thái Lan 3-2 ở chung kết trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan ngày 18/12/2025. Ảnh:Đức Đồng

Ở Học viện, Minh giữ nếp sinh hoạt khác biệt. Trong khi đồng đội nghỉ ngơi, cậu tranh thủ học văn hóa. Những cuộc điện thoại về nhà vỏn vẹn 15 phút mỗi tối thường là để hỏi mẹ cách giải bài toán khó. "Tôi giảng qua điện thoại, con ghi chép lại rồi tự làm. Chưa bao giờ nó để bố mẹ lo lắng về chuyện học", bà Thu kể.

Năm 2021, Nhật Minh chuyển về Nutifood, lần lượt khoác áo U16, U18, U19 Việt Nam, thường xuyên đá chính ở các giải trẻ trong nước và quốc tế. Nhờ lối chơi chắc chắn, kỷ luật và khả năng đọc tình huống tốt, trung vệ cao 1,78 m, nặng 67 kg được đánh giá là một trong những gương mặt triển vọng của thế hệ 2003.

Nhưng sự nghiệp của Minh không trải hoa hồng. Năm 19 tuổi, cậu trở về CLB Hải Phòng nhưng không có tên trong danh sách thi đấu. Minh xin xuống chơi ở giải hạng Nhất trong màu áo Long An. Một năm rèn giũa ở môi trường khắc nghiệt giúp Minh trưởng thành nhanh chóng. Cậu học cách đối đầu với những tiền đạo dày dạn kinh nghiệm, thích nghi với nhịp độ và va chạm của bóng đá chuyên nghiệp. Ngày trở lại sân Lạch Tray, Nhật Minh đủ bản lĩnh cạnh tranh sòng phẳng và từng bước chiếm suất đá chính.

Bắt đầu từ mùa giải 2023-2024, Minh đá chính thường xuyên cho đội bóng đất cảng. Anh đã thi đấu 45 trong tổng số 63 trận V-League và chưa nhận thẻ đỏ nào. Với chiều cao 1,76 m, cách chơi của Nhật Minh thiên về bọc lót, phán đoán, và từng được so sánh với đàn anh Trần Đình Trọng ở cùng vị trí. Điểm đặc biệt của Minh là thuận chân trái, cùng kỹ năng kiểm soát và chuyền bóng tốt.

Sự nghiệp của Minh hiện có hai chức vô địch U21 Quốc gia năm 2021 và 2024. Ở cấp đội tuyển, anh đã có mặt ở ĐTQG, U23 và U19, trong đó có danh hiệu U23 Đông Nam Á 2025 và HC vàng SEA Games 33.

Nhật Minh (số 16) góp công trong bàn thắng của Minh Phúc, ấn định chiến thắng 3-2 cho U23 Việt Nam trong trận tứ kết gặp UAE. Ảnh: Ted Trần

Tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, sự bền bỉ của Nhật Minh đã kết trái. Trong trận Tứ kết gặp UAE, trung vệ sinh năm 2003 không chỉ hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự mà còn dẫn đầu đội về tỷ lệ chuyền bóng thành công.

Gọi điện về nhà sau trận đấu, Minh nói với giọng lạc đi: "Con đá trận này như chung kết, nhiều cảm xúc quá bố mẹ ạ". Vợ chồng bà Thu vui đến mức suốt một ngày sau đó không làm được việc gì.

Trước giờ bóng lăn trận Bán kết, mâm cỗ đã được bà Thu chuẩn bị sẵn để đón hàng xóm. Người mẹ nhắn nhủ con trai: "Con và các bạn đã làm rất tốt. Giờ hãy giữ đôi chân trên mặt đất và cái đầu lạnh để đi tiếp nhé".