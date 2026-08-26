Mẹ tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức: “Tôi không mong Đức phải làm điều gì quá đặc biệt"

Mẹ Hoàng Đức cùng gia đình sẽ có mặt tại Mỹ Đình, tiếp lửa ĐT Việt Nam

Sau chiến thắng 2-0 trước ĐT Thái Lan ở trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân Rajamangala, ĐT Việt Nam đang nắm lợi thế lớn trước trận chung kết lượt ASEAN Cup về diễn ra vào ngày 26/8 trên sân Mỹ Đình.

Hòa chung không khí háo hức của người hâm mộ, gia đình tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cũng đã lên kế hoạch có mặt tại sân để tiếp lửa cho anh và các đồng đội.

Chia sẻ trước trận đấu, bà Hoàng Thị Thoa cho biết gia đình chắc chắn sẽ tới sân Mỹ Đình.

“Gia đình tôi sẽ có mặt tại sân để cổ vũ Đức và ĐT Việ Nam. Đây là trận đấu rất quan trọng nên cả nhà đều mong chờ. Hy vọng các con sẽ thi đấu thật tốt và mang niềm vui đến cho người hâm mộ”, bà Thoa chia sẻ.

Trong hành trình theo đuổi sự nghiệp bóng đá của Hoàng Đức, hình ảnh bà Thoa xuất hiện trên khán đài để cổ vũ con trai đã trở nên quen thuộc. Dù thi đấu ở cấp CLB hay khoác áo ĐT Việt Nam, mẹ Hoàng Đức luôn cố gắng sắp xếp thời gian để có mặt trong những trận đấu quan trọng.

Hoàng Đức và mẹ.

Bà Thoa gần như chưa bao giờ thiếu mặt trên khán đài khi con trai thi đấu. Với bà, được trực tiếp chứng kiến Hoàng Đức chơi bóng và dành cho con những tiếng cổ vũ là niềm hạnh phúc của một người mẹ.

“Mỗi lần Đức thi đấu, tôi đều cố gắng có mặt nếu điều kiện cho phép. Được nhìn thấy con trên sân, được cổ vũ cho con là niềm vui của tôi. Có những trận rất hồi hộp, nhưng khi nhìn thấy Đức thi đấu tự tin thì tôi lại cảm thấy yên tâm hơn”, bà Thoa nói.

Đặc biệt, ở những trận đấu quan trọng của ĐT Việt Nam, sự xuất hiện của gia đình trên khán đài càng trở thành nguồn động viên tinh thần đối với Hoàng Đức.

Sau chiến thắng 2-0 trước Thái Lan ở lượt đi, bà Thoa và gia đình càng háo hức chờ đợi trận đấu quyết định tại Mỹ Đình.

“Thắng 2-0 ở lượt đi là lợi thế nhưng tôi vẫn nhắc Đức phải tập trung. Trận lượt về chắc chắn sẽ rất khó khăn. Tôi chỉ mong con và các đồng đội thi đấu hết khả năng, không chủ quan và luôn đoàn kết”, mẹ Hoàng Đức chia sẻ.

Bà Thoa cũng thừa nhận bản thân sẽ rất hồi hộp khi chứng kiến con trai thi đấu trong trận chung kết trên sân nhà.

“Thực ra trận nào của Đức tôi cũng hồi hộp. Ngồi trên khán đài nhìn con thi đấu, nhiều lúc tôi còn hồi hộp hơn cả ở nhà xem qua tivi. Nhưng tôi sẽ cố gắng cổ vũ thật nhiệt tình để tiếp thêm tinh thần cho Đức và toàn đội”, bà Thoa bộc bạch.

Với mẹ Hoàng Đức, điều quan trọng nhất không phải là con trai có ghi bàn hay được nhắc đến nhiều hay không, mà là anh cùng các đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ và hướng tới mục tiêu chung của đội tuyển.

“Tôi không mong Đức phải làm điều gì quá đặc biệt. Chỉ cần con khỏe mạnh, thi đấu hết mình và cùng đội tuyển có được kết quả tốt nhất là gia đình vui rồi”, bà Thoa nói.

Trước trận chung kết lượt về, mẹ Hoàng Đức gửi lời động viên tới con trai: “Hãy bình tĩnh, tự tin và cố gắng hết sức. Gia đình luôn ở phía sau. Mong Đức cùng các đồng đội có một trận đấu thật tốt để đáp lại tình cảm của người hâm mộ”.

Ngày 26/8, bà Hoàng Thị Thoa cùng gia đình sẽ có mặt trên khán đài sân Mỹ Đình. Như nhiều lần trước đó, hình ảnh người mẹ luôn dõi theo từng bước chạy của con trai sẽ tiếp tục trở thành một điểm tựa tinh thần đặc biệt đối với Hoàng Đức trong trận cầu quan trọng của ĐT Việt Nam.