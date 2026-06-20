Đuối sức ngay đêm tân hôn, "phi công" bị vợ dội gáo nước lạnh, dỗi một câu đắng ngắt

Đêm ấy Hà Nội mưa. Không phải kiểu mưa rào sấm sét như những lần tôi sang phòng “trấn ải” cho em khi đi công tác. Mà là mưa rả rích, dai dẳng, đúng kiểu mưa cưới. Người ta bảo mưa ngày cưới là lộc, là vợ chồng về sau của cải đầy nhà. Tôi cũng mong thế.

Nhưng lộc đâu chưa thấy, đêm tân hôn, tôi nằm chỏng chơ trên giường, thở dốc, còn vợ tôi – Khánh – quay lưng vào tường, tấm lưng trần dưới lớp vải voan mỏng đang run lên vì giận.

Tình yêu ngọt ngào giữa "phi công" và sếp

Khánh hơn tôi 8 tuổi. Lúc chúng tôi yêu nhau, thiên hạ xì xầm nhiều lắm. Tôi 27, trưởng phòng kinh doanh của một công ty đối tác, cao 1m78, tập gym đều tuần 3 buổi nên cơ bắp cuồn cuộn.

Tôi yêu sếp của mình

Em 35 tuổi, Tổng giám đốc công ty BĐS hơn 300 nhân viên. Em đẹp, giàu, và sắc sảo. Gặp tôi, em vẫn giữ cái uy của “sếp tổng”: giọng nói gọn, mắt nhìn thẳng, ra quyết định trong 3 giây. Nhưng tôi lại thương em ở những khoảnh khắc chẳng ai thấy.

Lần đầu đi công tác Đà Nẵng với đoàn, đêm giông gió, sét đánh ngang trời. 12h đêm em gõ cửa phòng tôi, tóc tai rũ rượi, mặt cắt không còn giọt máu: “Chị… chị sợ tiếng sấm”. Đêm đó tôi ngồi dựa đầu giường, để em gục vào vai khóc như đứa trẻ.

Tôi chỉ vỗ lưng, không dám vượt quá giới hạn. Nhưng rồi cứ mưa là em lại tìm sang. Dần dần thành quen. Rồi thành yêu. Lúc ở riêng, em tháo bỏ lớp vỏ “bà sếp”, nhõng nhẽo, hay ghen, thích được dỗ dành. Em bảo: “Ở công ty chị phải gồng, về với em chị chỉ muốn làm mèo lười”.

Chuyện chăn gối của chúng tôi hợp đến lạ. Em chủ động, tinh tế, lại biết dẫn dắt. Tôi trai trẻ, sức vóc, lại mê cái cách em vừa quyền lực vừa quyến rũ.

Yêu nhau hơn 1 năm, em chủ động xin cho tôi sang công ty khác để tránh điều tiếng “ái tình công sở”. Rồi em công khai, dắt tôi về ra mắt gia đình, chọn ngày cưới ngay. Tôi cứ ngỡ mình là thằng đàn ông may mắn nhất.

Cho đến đêm tân hôn.

Đêm tân hôn đuối và chuối... cả nải

Cưới xong là chuỗi ngày không kịp thở. Chụp ảnh cưới, mời 40 mâm, riêng khách của em đã 25 mâm toàn đối tác, lãnh đạo. Tôi tiếp rượu từ 10h sáng đến 11h đêm. Ba bể, hai chai, không nhớ nổi mình đã chạm ly với bao người. Về đến phòng khách sạn, chân tôi đi không vững.

Đêm tân hôn, vợ tôi thay bộ váy ngủ ren đen, mỏng như cánh ve, thơm ngào ngạt như trái chín đầu mùa. Em bước đến, ghé tai tôi: “Mình là vợ chồng chính thức rồi đấy, ông xã”.

Đêm tân hôn, tôi lao vào như "dê cỏn buồn sừng". Nhưng khổ nỗi, người tôi rã rời. Bia rượu cả ngày, đầu ong ong, bụng dạ nôn nao. Mới được vài phút, chân tay tôi bủn rủn, thở không ra hơi. Tôi cố. Càng cố càng thấy mình kiệt sức. Cuối cùng tôi đành buông em ra, nằm vật xuống, ngực phập phồng, mồ hôi túa ra như tắm.

Căn phòng im 5 giây. Rồi em bật dậy, kéo chăn che người, giọng lạnh tanh: “Vừa kết hôn anh đã như cơm nguội thế này thì sau này sống với nhau thế nào. Trẻ vậy mà đã đuối thế?”

Đêm tân hôn, câu nói như xô nước đá tạt thẳng vào mặt. Sĩ diện đàn ông 27 tuổi, tự ái, men rượu, mệt mỏi… tất cả trộn vào. Tôi cũng không vừa: “Cô cưới tôi chỉ vì chuyện ấy à? Thế sao không tuyển thằng trẻ hơn cho nó chiều!”

Em sững người. Mắt em đỏ lên, không phải vì khóc, mà vì giận. Em không nói thêm nửa lời. Em gom cái gối, cái chăn mỏng, mở cửa đi thẳng ra phòng khách, đóng sầm lại.

Đêm tân hôn, vợ tôi thay bộ váy ngủ ren đen, mỏng như cánh ve, thơm ngào ngạt như trái chín đầu mùa.

Đêm tân hôn, tôi nằm trơ trong phòng tân hôn, nghe tiếng mưa ngoài kia đập vào cửa kính. Hồi đi công tác, mưa là lúc em cần tôi nhất. Giờ mưa, em lại nằm cách tôi một bức tường. Hoa cưới vẫn thơm, nến vẫn cháy, nhưng tôi thấy rã rời.

Nằm đến 3h sáng không ngủ được. Tôi mở điện thoại, định nhắn xin lỗi. Xóa. Viết lại. Lại xóa. Nhắn gì bây giờ? “Anh mệt” nghe hèn quá. “Anh xin lỗi” thì cụt lủn.

Tôi 27 tuổi, lần đầu tiên thấy mình bất lực trước người phụ nữ mình yêu. Trước giờ em luôn là người mạnh mẽ, chuyện gì cũng giải quyết được. Còn tôi, ngoài sức trẻ và cái tôi, thì có gì?

Sáng hôm sau, em dậy sớm, trang điểm kỹ, vẫn bộ vest quyền lực như mọi ngày. Em đặt bữa sáng ở cửa phòng tôi rồi đi thẳng. Đám cưới xong là em bay sang Sing ký hợp đồng.

Vợ chồng son mà mỗi đứa một nơi. Mẹ tôi gọi điện: “Hai đứa đi hưởng tuần trăng mật đâu rồi?”. Tôi chỉ biết cười trừ: “Chúng con bận ạ”.

Một tuần em đi, tôi ở nhà gặm nhấm. Tôi nhận ra hai điều. Một: Tôi sai vì hèn, vì sĩ diện mà nói câu tổn thương em. Đàn bà 35 tuổi lấy chồng trẻ, cái em sợ nhất là bị nghĩ “cưới phi công vì nhu cầu”. Tôi lại ném đúng nỗi sợ đó vào mặt em.

Hai: Tôi thương em. Em là sếp của 300 người, nhưng đêm mưa vẫn cần một bờ vai. Đêm tân hôn, em cũng cần chồng, mà tôi lại để em tủi thân.

Ngày em về, tôi xin nghỉ làm, tự tay nấu cơm. Không phải sơn hào hải vị, chỉ là canh cua rau đay, cà pháo, thịt rang cháy cạnh – món em bảo giống cơm mẹ nấu.

Tôi viết cái thiệp nhỏ để trên bàn: “Đêm mưa Đà Nẵng, anh từng hứa: Chỉ cần em sợ, anh sẽ sang. Đêm tân hôn anh thất hứa. Cho anh làm lại, nhé vợ?”.

Đêm đó chúng tôi không làm gì. Chỉ nằm ôm nhau, kể lại 1 năm yêu lén lút, kể chuyện bị nhân viên bắt gặp đi ăn khuya, kể cả cái lần em say rượu bắt tôi cõng từ tầng 3 xuống. Hóa ra thứ em cần không phải một “cỗ máy” trên giường, mà là cảm giác được trân trọng, được dỗ dành sau lớp vỏ sếp tổng.

Chúng tôi làm lành. Nhưng tôi cũng đi khám tổng quát, bỏ rượu bia vô tội vạ, tập lại thể lực. Vì yêu thôi chưa đủ, còn phải có trách nhiệm với cái “yêu” đó. Còn em, em học cách nói ra thay vì mỉa mai. Em bảo: “Lần sau mệt thì cứ nói em ôm ngủ. Đừng cố, rồi lại khiến cả hai bực bội”.

Đêm tân hôn của tôi dở tệ. Nhưng nhờ nó, tôi học được bài học đầu tiên của làm chồng: Đừng bao giờ để vợ mình ngủ một mình trong nước mắt, nhất là khi lỗi thuộc về mình.