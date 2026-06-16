Toát mồ hôi lạnh trong đêm tân hôn khi nhìn thấy một bộ mặt thật của người chồng chu đáo, dịu dàng, ấm áp

Tôi đã tưởng tượng đêm tân hôn của mình cả trăm lần. Là ánh nến, là váy ngủ mới, là cái ôm chặt sau một ngày dài cười đến mỏi miệng.

Nhưng đời không như mơ và đêm tân hôn ấy, thứ vỡ vụn không phải là chiếc cốc thủy tinh, mà là niềm tin tôi dành cho người đàn ông mình gọi là chồng.

Tình yêu dành cho người đàn ông ấm áp

Tôi yêu Minh khi chúng tôi còn làm chung phòng marketing. Anh 28, hơn tôi 3 tuổi, dáng thư sinh, đeo kính gọng mảnh, nói ít làm nhiều. Anh không biết nói lời hoa mỹ. Nhưng những ngày tôi ốm, anh mang cháo đến tận cửa.

Tôi tưởng tôi có bố mẹ chồng hiền lành, tử tế.

Những hôm tôi tăng ca, anh ngồi chờ dưới sảnh, chẳng giục, chỉ bảo: “Xong thì về, anh chở”. Tôi yêu sự ấm áp ấy. Yêu cái cách anh lặng lẽ quan tâm, không ồn ào.

Yêu nhau hơn 1 năm, chúng tôi dọn về sống chung. Rồi anh cầu hôn, giản dị: “Mình cưới nhé. Anh muốn về nhà mỗi ngày đều có em”. Tôi gật đầu. Tình yêu không cần pháo hoa.

Nhà anh cách thành phố hơn 200km, tôi đã từng về thăm 2 lần. Bố mẹ anh làm nông, nuôi cá. Ông bà có cái đầm rộng, chịu khó nên kinh tế khá, xây được nhà 3 tầng khang trang. Ở quê coi như "có của ăn của để".

Lần đầu về ra mắt, mẹ anh nắm chặt tay tôi, mắt rơm rớm: “Thằng Minh nó khô khan, có con về chăm nó là mẹ mừng”. Bà hiền, nói năng nhỏ nhẹ, nấu cho tôi cả mâm cơm đầy. Bố anh ít nói, nhưng thái độ cũng ôn hòa. Tôi thấy mình may mắn. Gia đình chồng tương lai tử tế, không điều gì phải lấn cấn.

Đám cưới diễn ra suôn sẻ. Họ hàng hai bên xúm vào làm cỗ, dựng rạp, dọn dẹp. Tôi làm cô dâu, chỉ việc cười. Tối đó, tiễn khách xong, tôi thở phào: “May quá, không mệt như người ta kể”.

Đêm tân hôn choáng váng

Đêm tân hôn, vợ chồng tôi định về phòng sớm. Dù không phải lần đầu làm "chuyện ấy" nhưng dù sao cũng là đêm tân hôn, đêm đầu tiên trở thành vợ chồng dưới sự chúc phúc của hai bên gia đình, cần có "nghi thức cảm".

Nhưng vừa khép cửa buồng, tôi đã nghe tiếng quát lớn rồi tiếng cốc vỡ chát chúa. Tim tôi thót lại. Tôi và Minh chạy vội xuống nhà dưới.

Đêm tân hôn, tôi nghe tiếng quát tháo, vỡ vụn

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết đứng. Mẹ chồng tôi ngồi bệt dưới nền gạch, tóc tai rũ rượi, đang ôm chặt lấy một chân bố chồng, mảnh vỡ đầy đất. Còn bố chồng, gương mặt đỏ gay, dùng chân còn lại đạp lên lưng vợ, miệng chửi: “Buông ra! Đồ đàn bà rách việc!”

Tôi không tin nổi. Ông bố chồng ít nói, nhìn có vẻ hiền lành tử tế đây sao? Tôi lao tới định kéo ông ra, nhưng Minh nhanh hơn. Anh lôi bố mình ra ngoài hiên, gằn giọng: “Bố làm cái gì thế?”. Quay sang mẹ, anh không đỡ bà dậy, chỉ buông một câu lạnh băng: “Mẹ già rồi thì yên đi, sao cứ kiếm việc làm gì”.

Mẹ chồng tôi ôm mặt khóc nấc. Giữa những tiếng nấc, tôi nghe được lắt nhắt: “Ông ấy đòi sang nhà con Hoa... làng bên... mẹ không cho đi... thì đánh...”. Tôi ghép từng mảnh. Bố chồng có bồ ở làng bên. Tối nay, ngay đám cưới con trai, ông muốn đến chỗ người tình, mẹ chồng níu lại nên bị đánh chửi.

Bố chồng chửi đổng vài câu nữa rồi đi thẳng ra ngõ. Minh đứng đó, mặt hầm hầm, rồi quay vào, gắt với mẹ: “Mẹ về phòng đi. Đừng làm ầm lên nữa”.

Đêm tân hôn với bóng tối đè nặng lên trái tim

Mặt chồng tôi đen xì, bước ra khỏi phòng còn lẩm bẩm: "Thật mất mặt". Tôi ở lại với mẹ chồng. Tôi đỡ bà lên, quét những mảnh thủy tinh vỡ. Rồi tôi lấy cho bà cốc nước, giặt cho bà chiếc khăn mặt, đưa cho bà.

Tôi cũng không biết nói gì với người phụ nữ tội nghiệp này, chỉ ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế bên cạnh. Tôi không biết nói với bà điều gì khi chồng, con trai bà đều tàn nhẫn và vô tình với bà. Một lúc sau, mẹ chồng tôi ngẩng đầu lên, ngại ngần nói: "Mẹ không sao rồi, con về phòng đi, đừng để thằng Minh đợi. Đừng vì mẹ mà cãi nhau với thằng Minh".

Đến giờ này, bà vẫn lo cho con trai.

Tôi về phòng, có lẽ vì mệt, chồng tôi đã ngủ say. Tôi tắm rửa rồi bước ra bên ngoài hiên ngồi. Đêm tân hôn, tôi cảm thấy khó hít thở chung một bầu không khí với chồng. Căn phòng tân hôn dán chữ hỷ đỏ chót, giường trải ga mới, trên bàn còn đĩa bánh phu thê. Tất cả bỗng trở nên mỉa mai.

Đêm tân hôn, tôi đờ người ngoài hiên, đầu óc như mớ đay rối. Tôi sốc vì bố chồng ngoại tình, mẹ chồng bị bạo lực gia đình nhưng cái tôi choáng hơn hẳn chính là thái độ của chồng tôi.

Đêm tân hôn, tôi gạt đi mồ hôi lạnh.

Anh coi chuyện bố ngoại tình, mẹ bị đánh như lẽ đương nhiên. Anh không hề hỏi thăm sức khỏe mẹ hay an ủi bà, cũng không lên án về hành vi bạo lực của bố. Anh ấy chỉ muốn “việc ai người nấy làm”, đừng gây hấn với nhau, mất mặt…

Anh ấy cho rằng người chồng trong nhà có quyền quyết định, đàn bà phải biết nhịn, phải biết chịu đựng…

Thái độ của chồng với chuyện của bố mẹ khiến tôi ớn lạnh. Khi yêu nhau, anh ấy luôn là người đàn ông chu đáo, ấm áp, không nói lời hoa mỹ nhưng biết cách chăm sóc khi tôi bị ốm, dẫn tôi đi ăn, đi chơi khi tôi buồn.

Tôi tưởng anh ấy ấm áp chứ không phải người đàn ông máu lạnh mà hôm nay tôi thấy. Đêm tân hôn, tôi ngồi tự hỏi, sau 20-30 năm nữa, liệu tôi có trở thành phiên bản của mẹ chồng bây giờ.

Thậm chí, chẳng đợi được 20 năm nữa, chỉ cần tình yêu của anh với tôi phai nhạt đi, tôi sẽ chịu đựng những điều mà hôm nay mẹ chồng tôi phải chịu đựng: Quỳ dưới sàn, ôm chân chồng để giữ anh khỏi đi đến bên người khác, rồi nhận lại một cú đạp vào lưng? Và con trai tôi, liệu có đứng đó, nói với tôi rằng: “Mẹ già rồi thì yên đi”?.

Ranh giới không thể bước qua

Đêm tân hôn, tôi gạt đi mồ hôi lạnh. Tôi sẽ phải nói chuyện thẳng thắn với chồng và cũng tim cho mình đường lui sau này. Cho dù anh ấy hứa hẹn gì nhưng chuyện đêm tân hôn này đã rung lên hồi chuông báo động.

Đêm tân hôn sóng gió đã dạy tôi một bài học đắt giá: Đừng chỉ nhìn cách một người đàn ông đối xử với bạn khi yêu. Hãy nhìn cách anh ta đối xử với mẹ mình, và cách anh ta nhìn nhận bố mình đối xử với mẹ. Ở đó, bạn sẽ thấy tương lai của chính mình.

Trong câu chuyện thẳng thắn với chồng, tôi sẽ nói rõ ranh giới của mình. Tôi không chấp nhận ngoại tình, không chấp nhận bạo lực, không chấp nhận dối trá và sự thiếu tôn trọng, coi thường.

Nếu anh không làm được thì có lẽ tôi thà làm cô dâu một đêm, còn hơn làm người vợ cam chịu cả đời.

Tôi 25 tuổi. Tôi còn cả chặng đường dài. Và tôi nhất định không để mình trở thành phiên bản tiếp theo của người đàn bà ôm chân chồng để ngăn anh ta đi với người khác và bị đánh thảm bại...