Ớn lạnh đêm tân hôn khi phát hiện trong phòng có "người" thứ 3, chồng làm một việc khiến tôi như tiểu tam

Tôi đã từng nghĩ đêm tân hôn của mình sẽ ngập tràn hoa hồng, nến thơm và những lời thì thầm yêu thương. Tôi đã chuẩn bị cho nó cả tháng: chiếc váy ngủ ren trắng mua ở, nước hoa mùi hoa nhài anh thích, cả lời hứa sẽ cùng anh uống cạn ly rượu giao bôi.

Tôi cưới một người đàn ông mà cả họ hàng và bạn bè đều khen: Thành, 34 tuổi, giám đốc một công ty xây dựng, đẹp trai, chững chạc, nói năng điềm đạm. Chỉ có điều anh từng có một đời vợ. Chị ấy mất vì ung thư máu, sau đúng hai năm chung sống, chưa có con chung. Nhưng tôi không ngại, ai chẳng có quá khứ chứ!

Suốt một năm yêu nhau, anh chăm tôi như trứng mỏng. Anh nhớ tôi bị dị ứng hải sản, nhớ tôi ghét hoa hồng đỏ, không thích ăn hành... Mỗi lần đi ăn, anh đều dặn dò đầu bếp cẩn thận để tôi tránh các món tôi không thích. Anh nói: “Gặp được em là ông trời thương anh lần nữa”. Tôi đã khóc vì câu nói đó. Đàn ông từng đi qua mất mát, họ biết trân trọng người ở lại và tôi đã tin như thế.

Đêm tân hôn, chúng tôi về căn phòng do anh tự tay trang trí.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự chúc phúc của gia đình hai bên cùng đồng nghiệp, bạn bè. Đêm tân hôn, chúng tôi về căn phòng do anh tự tay trang trí.

Đêm tân hôn có 3 người

Bước vào phòng ngủ, tôi nhìn thấy trên nóc tủ gỗ để sách và các vật trang trí, có 1 vật gì đó được phủ khăn nhung đỏ, vuông vức cỡ 40x60. Tôi hơi lạ. Ảnh thì sao phải trùm kín thế? Chắc là ảnh cưới phóng to, anh muốn tạo bất ngờ. Tôi mỉm cười, vào phòng tắm.

20 phút sau tôi bước ra. Để có đêm tân hôn đặc biêt, tôi mặc chiếc váy ngủ hai dây, lưng khoét sâu, xoay nhẹ trước mặt anh.

Nhưng anh không ôm lấy tôi mà dẫn đến chỗ tủ sách, anh bỏ tấm vải đỏ ra, để lộ một tấm ảnh. Không phải ảnh cưới của chúng tôi mà bức ảnh vợ cũ của anh, xinh đẹp, ánh nhìn chăm chú như khoét sâu lên mặt tôi, bỏng rát.

Chồng tôi nhìn thẳng vào người trong ảnh, nói rành rọt từng chữ: “Lan à, đây là vợ mới của anh. Cô ấy tên Hạnh, rất tốt với anh. Anh đưa cô ấy về ra mắt em. Em ở trên kia mừng cho anh nhé”.

Tôi như rơi vào hầm băng dù điều hòa vẫn 26 độ. Chiếc váy ngủ mỏng bỗng thành thứ kệch cỡm. Tôi thấy mình như đang đóng một cảnh trong phim kinh dị. Có ai lại đặt ảnh vợ cũ trong phòng tân hôn? Đêm tân hôn, có ai lại “ra mắt” vợ mới với người đã khuất ngay lúc này?

Đêm tân hôn, cảm xúc trong tôi rơi tự do. Từ đỉnh hạnh phúc xuống đáy vực, chỉ mất 3 giây. Tôi rút tay khỏi tay anh. Cổ họng nghẹn lại.“Anh… anh để ảnh chị ấy ở đây… đêm tân hôn này sao?”

Anh quay sang, ánh mắt vẫn hiền: “Anh xin lỗi nếu làm em bất ngờ. Nhưng hôm nay là ngày trọng đại, anh muốn Lan biết. Suốt 4 năm qua, anh đều nói chuyện với cô ấy mỗi đêm. Anh không muốn giấu em. Anh nghĩ, mình bắt đầu minh bạch thì sau này mới bền”.

Minh bạch? Anh gọi đây là minh bạch? Tôi thấy máu dồn lên mặt, rồi rút xuống chân. Tôi không biết nên khóc hay nên cười. Người đàn ông tôi cho là “chững chạc” hóa ra vẫn đang sống cùng một bóng ma. Và tôi, cô dâu mới, lại bị kéo vào làm lễ ra mắt cho bóng ma đó.

Tôi không nhớ mình đã lấy quần jean, áo thun ở đâu. Tôi không nhớ mình đã xỏ dép lê hay chân đất. Tôi chỉ nhớ mình đẩy cửa, lao ra ngoài. 11 giờ đêm, hành lang chung cư vắng ngắt. Tôi chạy vào thang máy, bấm tầng 1.

Chú bảo vệ nhìn tôi kinh ngạc. Tôi không dám về nhà mẹ đẻ, sợ bố mẹ lo. Tôi không dám gọi đứa bạn thân, sợ nó chửi “Ai bảo mày ham lấy trai đẹp”. Tôi ngồi thụp xuống ghế đá dưới sảnh, ôm mặt.

Tôi là ai trong căn phòng đó? Vợ anh, hay người đến sau, phải xin phép người đến trước? Nếu đêm tân hôn đã có ba người, thì những đêm sau sẽ thế nào? Mỗi lần anh ôm tôi, anh có nghĩ đến chị ấy? Tôi rùng mình. Tự dưng tôi thấy mình như kẻ thứ ba, dù danh chính ngôn thuận là vợ.

Đêm tân hôn, cảm xúc trong tôi rơi tự do.

Liệu tôi có nên ly hôn hay tha thứ?

Điện thoại rung liên tục. Anh gọi. Anh nhắn: “Em ở đâu, anh lo lắm. Về nói chuyện với anh. Anh sai rồi, anh cất ảnh đi ngay”.

Tôi không trả lời. Tôi cần không khí. Tôi phải làm gì đây? Tha thứ hay ly hôn ngay? Suốt 2 tiếng ngồi dưới sảnh, tôi đã tự hỏi mình 1000 lần.

Nếu tha thứ, tôi phải chấp nhận điều gì? Chấp nhận rằng chồng tôi có một ngăn trái tim vĩnh viễn dành cho người cũ. Chấp nhận rằng ngày giỗ, Tết, rằm, anh sẽ thắp hương cho chị. Chấp nhận rằng con tôi sau này sẽ phải chia bố với một tấm ảnh. Tôi có đủ bao dung không? Tôi mới 26, tôi có quyền được làm người duy nhất trong đêm tân hôn, đúng không?

Nhưng nếu ly hôn, tôi mất gì? Tôi mất một người đàn ông tốt thật sự. Anh không gái gú, không rượu chè, không gia trưởng. Anh chỉ… không quên được vợ. Mà không quên được người đã mất, có phải là tội không? Chị ấy đâu có lỗi. Anh ấy cũng đâu có lỗi. Chỉ là anh yêu sai cách, thương sai lúc.

12 giờ 30, anh xuống tìm thấy tôi. Tóc anh rối, áo sơ mi cưới nhàu nhĩ. Anh không dám chạm vào tôi. Anh chỉ đứng cách một mét, nói: “Anh ngu ngốc. Anh cứ nghĩ thành thật là tốt. Anh quên mất hôm nay là ngày của em. Anh xin em. Anh sẽ đưa di ảnh của Lan lên bàn thờ gia tiên, không để trong phòng ngủ nữa. Cho anh một cơ hội được không?”

Đêm tân hôn, tôi sẽ không ngủ ở phòng tân hôn. Tôi qua phòng khách. Tôi cần một đêm để thở, để xem trái tim mình còn chỗ cho anh không, sau cú rơi vừa rồi.

Còn ly hôn ư? Tôi chưa nghĩ đến điều đó. Vì tôi vẫn nhớ cảm giác anh đắp chăn cho tôi lúc tôi sốt, vẫn nhớ anh ngồi 3 tiếng ở viện K ngày xưa chăm chị, rồi vẫn chọn mở lòng với tôi. Người đàn ông như thế, nếu bỏ lỡ, liệu sau này tôi có gặp lại không?

Đêm tân hôn của tôi, cuối cùng, không có rượu giao bôi. Chỉ có nước mắt, và một bài học: Lấy người từng có quá khứ, phải học cách ôm cả nỗi đau của họ. Nhưng ôm, không có nghĩa là ngủ cùng nỗi đau đó mỗi đêm.