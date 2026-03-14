Chuyện tình đặc biệt của MC Huyền Trang (Mù Tạt) và tiền vệ Đức Huy: Từ kỳ tích Thường Châu tới hôn lễ đình đám

Mối nhân duyên từ trái bóng tròn của MC Huyền Trang và tiền vệ Đức Huy

Hôm nay 14/3, đám cưới của tiền vệ Phạm Đức Huy và MC Huyền Trang (Mù Tạt) chính thức được tổ chức tại Hải Phòng. Sự kiện quy tụ đông đảo nghệ sĩ, MC cũng như các cầu thủ nổi tiếng.

Những ngay qua, chuyện tình giữa MC Huyền Trang (Mù Tạt) và tiền vệ Đức Huy nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Cặp đôi được khen “trai tài gái sắc”, không chỉ bởi sự tương xứng về ngoại hình mà còn bởi hành trình tình cảm nhiều duyên nợ, bắt đầu từ một lần gặp gỡ cách đây nhiều năm trước.

Năm 2018, Huyền Trang lần đầu gặp Đức Huy tại Nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội). Khi đó, ê-kíp chương trình của VTV6 thực hiện buổi giao lưu với đội tuyển U23 Việt Nam. Thời điểm ấy, Đức Huy vừa cùng U23 Việt Nam giành ngôi Á quân tại giải U23 châu Á 2018, tạo nên dấu mốc lịch sử thường được người hâm mộ gọi là “kỳ tích Thường Châu”.

MC Huyền Trang trong lần đầu gặp gỡ cầu thủ Đức Huy. (Ảnh: IGNV)

Nhắc lại kỷ niệm cũ, Huyền Trang hài hước cho biết nếu Đức Huy khi đó không đứng trong đội hình U23, cô suýt nữa đã… gọi anh là “chú”, bởi vẻ ngoài khá già dặn khi để râu.

Tháng 4/2020, Huyền Trang từng chủ động nhắn tin cho Đức Huy để mời anh tham gia một chương trình, tuy nhiên khi đó cầu thủ bận nên không thể nhận lời.

Sau một thời gian chơi thân trong một nhóm bạn, cả hai chính thức hẹn hò. Cặp đôi vướng tin đồn từ cuối năm 2024 khi hình ảnh "tay trong tay" xuất hiện trên mạng xã hội.

Ngày 8/3/2025, cặp đôi chính thức xác nhận mối quan hệ bằng một bộ ảnh tình tứ trên mạng xã hội. Từ thời điểm này, Huyền Trang và Đức Huy thoải mái chia sẻ hình ảnh bên nhau.

Sau khi công khai, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong nhiều khoảnh khắc đời thường. Nữ MC của VTV không ít lần chia sẻ việc được bạn trai chăm sóc, tặng quà. Hai người cũng có nhiều sở thích chung như du lịch, chụp ảnh và thường mặc đồ đôi trong những chuyến đi.

Hình ảnh cặp đôi trong một chuyến du lịch. (Ảnh: FBNV)

Cặp đôi cũng thể hiện sự đồng hành trong công việc của nhau. Trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025, khi Mù Tạt làm MC ở điểm cầu Hà Nội, Đức Huy đã có mặt để ủng hộ. Sau chương trình, nữ MC chia sẻ loạt ảnh kỷ niệm, trong đó có khoảnh khắc chụp cùng bạn trai kèm dòng trạng thái: “Chúng tôi đã làm được! Chúng tôi đã có vòng nguyệt quế! Điểm cầu Hà Nội tự hào về Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 Trần Bùi Bảo Khánh”.

Đầu tháng 11, nữ MC cũng chia sẻ chuyến du lịch Côn Đảo cùng gia đình của bạn trai, cho thấy mối quan hệ thân thiết với hai bên gia đình. Thậm chí có thời điểm, Huyền Trang đăng ảnh chụp tin nhắn với mẹ của Đức Huy và xưng hô “mẹ - con”, khiến nhiều người chú ý.

Câu chuyện tình của họ cũng thu hút sự quan tâm bởi Huyền Trang lớn hơn Đức Huy hai tuổi. Trên mạng xã hội, mối quan hệ này thường được cư dân mạng gọi vui bằng cụm từ “chị ơi anh yêu em”. Nữ MC cũng nhiều lần hài hước xưng “chị” và gọi bạn trai là “em trai”.

MC Huyền Trang và tiền vệ Đức Huy trong lễ ăn hỏi. (Ảnh: FBNV)

Trong quá trình yêu nhau, Huyền Trang từng vướng tin đồn là “người thứ ba”. Tuy nhiên, cả hai nhanh chóng phủ nhận. Nữ MC cho rằng đó là thông tin một chiều và thiếu căn cứ, trong khi Đức Huy chia sẻ ngắn gọn: “Ai đồn thì kệ, đúng sai bọn mình tự biết”.

Tháng 11/2025, tiền vệ của CLB Hà Nội đã ngỏ lời cầu hôn bạn gái trong chuyến du lịch tại Hàn Quốc.

Đầu tháng 2/2026, nữ MC hé lộ những hình ảnh đầu tiên trong bộ ảnh cưới. Ngày 27/2, Huyền Trang và Đức Huy tổ chức lễ ăn hỏi, đánh dấu sự gắn kết giữa hai người. Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.