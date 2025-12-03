Huyền Trang 'Mù Tạt' - Đức Huy tình tứ ở Hàn Quốc

Huyền Trang 'Mù Tạt' và Đức Huy vừa có chuyến du lịch 'hâm nóng' tình cảm ở Hàn Quốc hồi cuối tháng 11.

Trong loạt ảnh do Huyền Trang, Đức Huy luôn nắm chặt tay bạn gái. Cả hai cũng thể hiện sự gắn kết, đồng điệu bằng cách chọn trang phục ton sur ton.

Hôm 27/11, cầu thủ Phạm Đức Huy quỳ gối cầu hôn MC Huyền Trang 'Mù Tạt' tại tháp Namsan, Seoul. Nữ MC cho biết Đức Huy khi ấy nói "Anh nghĩ một trong những quyết định sáng suốt nhất của cuộc đời anh là ở bên cạnh Tạt", rồi đeo nhẫn vào tay cô. Người đẹp cảm ơn bạn trai vì đã cố gắng làm tất cả để cả hai có hạnh phúc này.

Đức Huy dìu bước Huyền Trang rời tháp Namsan sau khi cầu hôn thành công.

Tiền vệ người Hải Dương phối áo măng-tô tối màu với khăn Louis Vuitton khi dạo chơi trong ngày đông giá rét.

Trong một buổi hẹn hò khác, anh diện 'cây' jean đồng điệu với vị hôn thê.

Nữ MC khen bạn trai ngày càng chỉn chu vẻ ngoài, biết phối đồ và xịt nước hoa chứ không còn lôi thôi như hồi mới yêu.

Cặp 'trai tài gái sắc' diện áo, mũ đôi xuống phố.

Huyền Trang và Đức Huy bắt đầu tìm hiểu nhau cuối năm ngoái, bị fan phát hiện nhiều dấu hiệu hẹn hò từ Tết Nguyên đán và công khai tình yêu dịp 8/3. Từ đó, Huyền Trang - Đức Huy thoải mái bày tỏ tình cảm, chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau trên trang cá nhân của cả hai.

Huyền Trang tiết lộ cô và Đức Huy quen nhau qua mạng xã hội. Cô là người chủ động nhắn cho Đức Huy hồi tháng 4/2020 để mời anh tham gia một chương trình. Tuy nhiên, tiền vệ người Hải Dương bận công việc tại CLB nên không thể tham gia.

Mù Tạt từng đối mặt tin đồn là người thứ ba xen vào mối quan hệ của Đức Huy và người cũ. Thời điểm đó, nữ MC đáp: "Đó chỉ là thông tin một phía, thiếu bằng chứng. Tôi sẽ nói khi cần". Còn Đức Huy cho biết: "Ai đồn thì kệ, đúng sai bọn mình tự biết".