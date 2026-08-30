Chồng bị tuyên 5 tháng tù vì vạch trần vợ ngoại tình

CTWant ngày 19/8 đưa tin người đàn ông giấu tên kết hôn năm 2021. Vợ chồng anh sống cùng cha mẹ ở Đào Nguyên, Cao Hùng, và chỉ đến căn nhà nghỉ của gia đình vào các dịp lễ, Tết.

Tháng 9/2023, người chồng phát hiện một chiếc bàn chải đánh răng đã qua sử dụng tại căn nhà nghỉ, khiến anh nghi ngờ vợ có người khác. Sau khi xem lại camera an ninh tại bãi đỗ xe, anh nhận thấy có một người đàn ông lạ từng lái xe đưa vợ mình về nhà.

Ba tháng sau, anh kích hoạt robot hút bụi trong nhà từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại, định sử dụng tính năng thu âm tích hợp để nói chuyện với vợ. Tuy nhiên, hình ảnh trực tiếp do robot lại vô tình quay được cảnh cô vợ đang thân mật với một người đàn ông khác.

Đoạn video cho thấy người vợ ôm anh ta và đi lại trong nhà mà không mặc quần áo, trong khi nhân tình nằm trên sofa.

Người chồng sau đó sử dụng video làm bằng chứng để kiện vợ ra tòa, yêu cầu được bồi thường 2 triệu Đài tệ (khoảng 68.000 USD).

Ảnh minh họa: Pexels

Tại phiên tòa diễn ra tuần trước, thẩm phán xác định người vợ có quan hệ "trên mức bạn bè bình thường" với người đàn ông khác, yêu cầu cô phải bồi thường cho chồng 500.000 Đài tệ.

Tuy nhiên, người vợ sau đó kiện ngược, cáo buộc chồng ghi lại hình ảnh riêng tư mà không được cô cho phép. Người chồng lập luận đoạn video đã được tòa dân sự chấp nhận làm bằng chứng, nên việc ghi hình của anh là "có cơ sở pháp luật". Song thẩm phán bác bỏ quan điểm này, nhấn mạnh nghĩa vụ trong hôn nhân không thể làm mất đi quyền riêng tư của mỗi người và xác định hành vi ghi hình của người chồng là có chủ đích.

Ngoài ra, tòa cho rằng đèn báo hoặc âm thanh phát ra từ robot hút bụi không đủ để chứng minh người vợ biết mình đang bị ghi hình hoặc đã đồng ý cho việc này. Cuối cùng, người chồng bị phạt 5 tháng tù và 150.000 Đài tệ vì tự ý ghi lại hình ảnh đời tư của vợ.

Theo luật pháp Đài Loan, người bí mật ghi lại hoặc tiết lộ các hoạt động riêng tư hay thông tin thân mật của người khác mà không được phép có thể bị phạt tù tới ba năm và phạt tiền tối đa 300.000 Đài tệ.

Vụ việc thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Một người bình luận: "Ở một khía cạnh nào đó, người chồng cũng là nạn nhân. Anh ấy vừa mất cuộc hôn nhân, vừa mất tự do".

Một người khác viết: "Dù việc chứng minh ngoại tình có thể khó khăn, vẫn có những cách hợp pháp như sử dụng lịch sử trò chuyện, hóa đơn khách sạn hay giao dịch tài chính. Muốn đòi lại công bằng thì vẫn phải tuân thủ pháp luật".

Người chồng hiện vẫn có quyền kháng cáo.