Hai chàng trai yêu nhau 15 năm, được gia đình đón nhận

Ngày 20/8, Ngọc Huy và Minh Quốc hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn theo pháp luật Mỹ, qua đó mối quan hệ của họ được công nhận về mặt pháp lý.

Khác lễ cưới hơn 400 khách ba năm trước, lần này buổi lễ diễn ra từ 6h sáng, có chưa đến 10 người tham dự, gồm những người thân cận, êkíp hỗ trợ và người phụ trách thủ tục hôn thú kết nối trực tuyến.

Trương Ngọc Huy (trái) và Lê Minh Quốc. Ảnh: NVCC

Dù đã làm lễ cưới, cả hai vẫn hồi hộp khi một lần nữa đọc lời thề nguyện. Sau gần 15 năm bên nhau và trở thành bố của ba đứa trẻ, những điều họ muốn nói trong ngày này cũng không còn chỉ xoay quanh tình yêu đôi lứa.

"Tình cảm của hai đứa lúc này không chỉ là yêu nhau mà là yêu cả nhà, cả gia đình và các con", Huy nói.

Huy và Quốc gặp nhau năm 2011 tại một quán cà phê ở Cần Thơ, nơi Quốc là sinh viên năm ba, làm thêm phục vụ. Huy là khách quen, thường tới quán học tập và làm việc. Cả hai để ý nhau nhưng Quốc là người chủ động nhắn tin khi một thời gian không thấy Huy quay lại. Từ những cuộc trò chuyện ban đầu, họ dần nảy sinh tình cảm.

Những năm đầu, cả hai giữ kín mối quan hệ vì lo gia đình phản đối và những định kiến xung quanh tình yêu đồng giới. Khi ấy họ còn trẻ, sự nghiệp chưa ổn định nên cũng chưa nghĩ mình có đủ cơ sở để thuyết phục bố mẹ. Thay vì vội công khai, Huy và Quốc chọn cách cùng nhau gây dựng cuộc sống, với mong muốn trước tiên phải chứng minh họ có thể chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.

Năm 2013, Huy lên TP HCM lập nghiệp, còn Quốc ở lại Cần Thơ hoàn thành việc học. Hai năm sau, Quốc tốt nghiệp và lên TP HCM, cả hai dần ổn định công việc, xây dựng cuộc sống chung.

Tháng 4/2016, hai người bắt đầu công việc kinh doanh với một cơ sở chăm sóc da nhỏ. Từ những ngày thiếu cả cơ sở vật chất lẫn nhân lực, họ dần ổn định công việc và cuộc sống.

Khi kinh tế vững vàng hơn, Huy và Quốc bắt đầu nghĩ tới một gia đình có trẻ nhỏ. Huy từng lo hai người đàn ông liệu có thể chăm sóc và nuôi dạy con tốt hay không, trong khi Quốc tin tình yêu, trách nhiệm mới là điều quan trọng. Cuối cùng, cả hai quyết định cùng bước vào hành trình làm cha.

Con gái đầu lòng Bon chào đời năm 2021. Năm 2022, gia đình đón thêm một bé trai. Sau đó, bé Ben trở thành thành viên thứ ba.

Cặp đồng giới cùng hai con trong đám cưới năm 2023. Ảnh: NVCC

Những ngày đầu có con, hai người thay phiên thức cho bé bú bình, lo bé sặc sữa và bối rối trước từng việc nhỏ vì đều lần đầu chăm trẻ.

Ba đứa trẻ sau đó thay đổi nhịp sống của cả hai. Trước khi làm cha, Huy thường làm việc đến tối, có những chuyến công tác kéo dài nhiều ngày. Hiện anh cố gắng sắp xếp để nếu buổi sáng không thể đưa con đi học thì chiều sẽ đón, dành thời gian ăn, chơi hoặc bơi cùng các bé rồi mới tiếp tục công việc. Quốc ở nhà nhiều hơn, đảm nhận việc nấu ăn, đưa đón, tắm cho con và theo sát chuyện học hành.

Buổi tối, Quốc cùng các bé học bằng thẻ, kể chuyện trước giờ ngủ, còn hai bố thay nhau đánh răng cho con. Cả nhà chơi cờ, đọc kinh, cho cá ăn, tưới cây. Mỗi đứa trẻ được giao chăm một cây trong sân.

"Quan trọng là vui chơi và học cùng con. Hai đứa luôn nhắc các con rằng ba Huy, ba Quốc vừa là ba vừa là bạn để ba con luôn chia sẻ mọi điều với hai ba", Huy nói.

Gia đình nhỏ của Ngọc Huy và Minh Quốc. Ảnh: NVCC

Trong khi gia đình nhỏ ngày càng đông thành viên, Huy và Quốc vẫn mất nhiều năm mới đủ tự tin nói rõ chuyện tình với bố mẹ. Nỗi lo lớn nhất của họ từ khi mới yêu là người thân sẽ khó chấp nhận việc hai người đàn ông lựa chọn sống cùng nhau. Vì thế, cả hai muốn có công việc ổn định, nhà cửa và khả năng chăm lo cho gia đình trước khi đối diện với bố mẹ.

Sau hơn một thập kỷ bên nhau, khoảng cách ấy dần được xóa bỏ. Đến lễ cưới ngày 24/4/2023, không chỉ bố mẹ mà dì, cậu, mợ và họ hàng hai bên đều có mặt. Hơn 400 người dự ngày vui của Huy và Quốc. Khi ấy hai người đã có hai con.

Điều Huy nhớ nhất là câu nói của bố. Ông bảo Quốc không chỉ là "dâu con" mà được coi "như đứa con út nữa trong nhà". Huy nói cách bố đối xử với Quốc sau đó cũng giống tình cảm dành cho một người con ruột.

Mẹ Huy vốn nghiêm túc cũng khiến hai người bất ngờ. Trong lúc nâng ly chúc mừng, bà uống cạn ly vang rồi nói: "Mừng cho hai đứa mà má vui quá, uống cho không say không về".

Với Huy, việc người thân hai bên cùng có mặt và chúc phúc trong ngày cưới là điều cả hai từng khó hình dung khi mới bắt đầu mối quan hệ. Họ từng lo sẽ không được gia đình chấp nhận cuối cùng lại được bố mẹ hai bên thương yêu.

Chuyến du lịch năm 2025 của hai bên gia đình. Ảnh: NVCC

Sau gần 15 năm, Huy và Quốc vừa là bạn đời, cộng sự trong công việc, vừa cùng chăm sóc ba con. Giữa lịch làm việc và cuộc sống gia đình, họ vẫn giữ một thói quen từ nhiều năm nay: ít nhất mỗi tuần một lần, Huy chở Quốc bằng xe máy đi một vòng thành phố, chỉ có hai người.

Huy kể Quốc thường nói: "Thói quen đi dạo của mình vậy mà hay, không ai làm phiền, có khi cũng thư giãn nhẹ, ngắm thành phố nơi đã giúp mình xây tổ ấm".

Huy cho biết điều anh trân trọng ở Quốc sau gần 15 năm là sự kiên nhẫn và ủng hộ dành cho mình. Trong việc nuôi con, Huy thường đưa ra những định hướng như cho các bé học vẽ, đàn, bơi, còn Quốc là người dành nhiều thời gian theo sát và cùng con thực hiện.

"Ba Huy cảm ơn ba Quốc đã luôn lắng nghe và tin tưởng Ba Huy", anh nói.

Năm 2028, khi cả ba con đều bước vào tiểu học, Huy và Quốc dự định tổ chức một lễ lớn để các bé có thể cùng chứng kiến và hiểu hơn về hành trình của hai bố. Khi đó, họ có khoảng 18 năm đồng hành. Hai người cũng muốn dành thêm thời gian cho gia đình và thực hiện lời hẹn cùng nhau đi qua 5 châu.