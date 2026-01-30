Đình Bắc và Á hậu Châu Anh gây “bão mạng” sau khoảnh khắc chung khung hình tại Gala Cúp Chiến thắng 2025

Mới đây, tiền đạo Đình Bắc trở thành tâm điểm chú ý khi tham dự Gala Cúp Chiến thắng 2025 diễn ra tại Hà Nội. Bên cạnh việc được vinh danh ở nhiều hạng mục quan trọng, nam cầu thủ quê Nghệ An còn bất ngờ “gây sốt” mạng xã hội bởi những khoảnh khắc tương tác thân thiết với Á hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh.

Theo đó, trong suốt chương trình, Đình Bắc và Châu Anh ngồi cạnh nhau, thường xuyên trò chuyện vui vẻ và chụp hình chung. Đặc biệt, khi Đình Bắc được xướng tên ở hạng mục Vận động viên trẻ của năm và Đội tuyển của năm (U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33), Á hậu Châu Anh chính là người công bố giải thưởng, tạo nên khoảnh khắc cả hai cùng xuất hiện chung khung hình ngay trên sân khấu.

Đình Bắc và Á hậu Châu Anh gây “bão mạng” sau khoảnh khắc chung khung hình tại Gala Cúp Chiến thắng 2025. Ảnh: ngocmaileoo.

Những đoạn clip, hình ảnh ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Dưới các bài đăng, cư dân mạng để lại nhiều bình luận thích thú như: “Trai tài gái sắc”, “Gấp đôi visual”, “Chỉ đứng cạnh nhau thôi mà cũng thấy hợp”, “Đôi này đẩy thuyền được đó”… Từ khóa “Đình Bắc – Châu Anh” và “Châu Anh Đình Bắc” cũng nhanh chóng lọt top tìm kiếm, cho thấy mức độ quan tâm lớn của công chúng.

Á hậu Châu Anh là ai?

Danh tính và “profile” của Á hậu Trần Ngọc Châu Anh theo đó cũng được nhiều người tìm kiếm. Sinh năm 2003, quê Hà Nội, Châu Anh là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024. Cô sinh ra trong gia đình có truyền thống quân đội khi bố mẹ, chị gái và anh rể đều là quân nhân.

Hiện tại, Châu Anh mang quân hàm Thiếu úy, công tác tại Khoa Âm nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, đồng thời theo học chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,7 m, gương mặt khả ái, phong thái khỏe khoắn và từng giành nhiều giải thưởng về âm nhạc, tiếng Anh.

Á hậu Trần Ngọc Châu Anh sinh năm 2003, quê Hà Nội, Châu Anh là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024. Ảnh: FBNV

Sau khi đăng quang, Châu Anh vẫn tập trung cho việc học tập, công tác trong môi trường quân đội và tham gia các hoạt động trên cương vị á hậu. Năm 2025, cô còn góp mặt trong danh sách nghệ sĩ tham gia Lễ diễu binh, diễu hành A80.

Trong khi đó, Đình Bắc đang là một trong những gương mặt nổi bật của bóng đá Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 2004 vừa trở về sau VCK U23 châu Á 2026, nơi anh làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới. Hiện tại, Đình Bắc khoác áo CLB Công an Hà Nội và tiếp tục tập trung cho sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Đời tư, đặc biệt là chuyện tình cảm của Đình Bắc cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Trong một lần chia sẻ về gu bạn gái, Đình Bắc cho biết anh mong muốn một người “luôn đồng hành trên chặng đường sự nghiệp và tôn trọng các quyết định của mình”.

Dù chưa có bất kỳ xác nhận nào từ người trong cuộc, những khoảnh khắc chung khung hình giữa Đình Bắc và Á hậu Châu Anh tại Gala Cúp Chiến thắng 2025 vẫn đủ khiến cộng đồng mạng không ngừng bàn tán, “đẩy thuyền” và chờ đợi những diễn biến tiếp theo.