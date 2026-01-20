Mạng xã hội Trung Quốc xôn xao vì Đình Bắc

Vài ngày trước khi trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, từ khóa 阮廷北 hay Ruan Tingbei (tức Nguyễn Đình Bắc) được tìm kiếm nhiều trên nền tảng mạng xã hội Douyin và Xiaohongshu.

Tiền đạo 22 tuổi tuyển U23 Việt Nam được nhiều người dùng mạng Trung Quốc tìm kiếm với các từ khóa như "cầu thủ số 7 của U23 Việt Nam", "Ngôi sao đang lên của tuyển Việt Nam", "Cầu thủ trẻ triển vọng", thậm chí còn ví anh là "Messi của Việt Nam".

Nhiều người bình luận rằng: "Khả năng dứt điểm của Đình Bắc rất đáng sợ, đây sẽ là thử thách lớn với đội chúng ta" hay lưu ý các cầu thủ tuyển Trung Quốc cần phải "khóa chặt số 7 của Việt Nam"...

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc của U23 Việt Nam. Ảnh: VnExpress

Ngoài ra, nhiều trang báo của Trung Quốc khen lối chơi bóng nhanh nhẹn, linh hoạt của cầu thủ quê Nghệ An nói riêng cũng như đội tuyển U23 nói chung, từ đó cho rằng U23 Trung Quốc không được chủ quan, cần thận trọng trong thi đấu nếu muốn vào chung kết.

Dù dành sự tôn trọng nhất định cho đối thủ, một bộ phận người hâm mộ U23 Trung Quốc vẫn giữ tâm lý lạc quan trước trận bán kết. Niềm tin của họ được gửi gắm vào thủ môn Li Hao. Thủ thành này đã trải qua 4 trận liên tiếp không để thủng lưới, cản phá thành công toàn bộ 24 cú dứt điểm trúng khung thành, trở thành thủ môn có số pha cứu thua nhiều nhất tại VCK U23 châu Á 2026. Phong độ ổn định và phản xạ xuất sắc của Li Hao góp phần quan trọng giúp U23 Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng bán kết.

Nguyễn Đình Bắc là một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý nhất của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á năm nay. Tiền đạo sinh năm 2004, quê Nghệ An, có chiều cao khoảng 1,77 m, được đánh giá cao nhờ khả năng di chuyển linh hoạt, chơi xông xáo và không ngại va chạm.

Tại tứ kết U23 châu Á hôm 16/1, Đình Bắc có bàn thắng nâng tỷ số 2-1 trước UAE. Trước đó, trong giải năm nay, cầu thủ trẻ cũng có những pha lập công, kiến tạo, góp phần giúp Việt Nam vào bán kết.

Không chỉ được nhắc đến bởi chuyên môn, Đình Bắc còn gây chú ý nhờ ngoại hình sáng, gương mặt điển trai, phong thái tự tin trên sân. Trên mạng xã hội và truyền thông khu vực, anh thường được mô tả là mẫu cầu thủ trẻ "vừa có năng lực, vừa có hình ảnh", phù hợp với vai trò gương mặt đại diện của thế hệ mới bóng đá Việt Nam.

Trận bán kết của U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra vào 22h30 ngày 20/1 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City, Jedad (Saudi Arabia).