4 anh em trai ở Hưng Yên xây nhà chung khuôn viên, quây quần bên bố mẹ già

Duy trì sự kết nối

Vợ chồng cụ Nguyễn Xuân Cứ (SN 1941) và cụ Nguyễn Thị Chín (SN 1942, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) sinh được 6 người con (4 trai, 2 gái).

Hiện tại, hai cụ sống cùng gia đình người con trai út trên mảnh đất tổ tiên để lại, bên cạnh là nhà từ đường vừa được xây mới với kiến trúc nhà cổ 3 gian.

Những người con khác đều đã có tổ ấm riêng, hầu hết sống gần bố mẹ. Riêng gia đình của người con trai thứ hai - ông Nguyễn Quốc Oai (SN 1971) sống và làm việc ở Hà Nội nhưng cuối tuần nào cũng về quê sum họp với bố mẹ, anh chị em.

Đại gia đình cụ Cứ sum vầy trước căn nhà tổ vào dịp tết Nguyên đán 2026

Ông Oai chia sẻ, điều ông quý trọng nhất ở gia đình là tinh thần đoàn kết, sự yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Ở tuổi 55, ông hạnh phúc khi vẫn còn bố mẹ già để phụng dưỡng, thể hiện tấm lòng hiếu thảo.

Ông cũng rất vui khi nghĩ về khoảnh khắc được quây quần bên anh chị em ruột thịt. Lối sống nề nếp, hòa thuận là lời răn dạy xuyên suốt qua các thế hệ trong gia đình.

Nhiều năm về trước, vợ chồng cụ Cứ có ý định đem mảnh đất rộng gần 800m2 do cha ông để lại chia cho 4 người con trai.

Nghe vậy, ông Oai cùng các anh em đã ngồi lại bàn bạc và đưa ra ý tưởng chung tay xây dựng căn nhà gỗ 3 gian ở trung tâm khu đất để làm nhà tổ. Sau đó, 4 anh em sẽ xây 4 căn nhà xung quanh, hướng về phía nhà tổ để mai này được sống quây quần bên nhau.

Vợ chồng cụ Cứ chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình người con trai thứ hai

Bốn anh em ông Oai trình bày ý tưởng với bố mẹ và được ủng hộ. Ý tưởng cũng được đưa ra trao đổi với toàn thể gia đình, nhận được sự thống nhất cao.

“Chúng tôi nhận thấy rằng, từ thế hệ ông bà, bố mẹ cho đến thế hệ con cháu, gia đình tôi luôn sống đoàn kết, gắn bó và yêu thương nhau.

Anh em chúng tôi muốn tiếp tục gìn giữ truyền thống tốt đẹp ấy, đồng thời để con cháu thêm kết nối, gắn bó. Vì vậy, chúng tôi quyết định xây nhà thờ tổ và 4 căn nhà của 4 anh em trên cùng khu đất, vừa để thuận tiện chăm sóc bố mẹ vừa duy trì sự gắn kết của đại gia đình”, ông Oai chia sẻ.

Sự gắn bó khăng khít

Năm 2021, căn nhà thứ nhất đã được cất trên khu đất của gia đình. Vợ chồng cụ Cứ sống tại đây với người con trai út.

Đầu năm 2025, gia đình cụ bắt đầu thiết kế và xây dựng nhà tổ 3 gian, hiện đã hoàn thành. Cùng thời gian đó, 3 ngôi nhà của 3 người con trai còn lại cũng được khởi công xây dựng, đang trong quá trình hoàn thiện.

Căn nhà của 3 người con trai đang trong quá trình hoàn thiện. Căn nhà của người con trai út đã hoàn thành được 5 năm

Ông Oai miêu tả: “Theo thiết kế, nhà thờ tổ 3 gian nằm ở vị trí trung tâm khu đất, bao quanh là 4 căn nhà của 4 anh em chúng tôi, tất cả đều chung cổng.

Khoảng sân ở giữa là không gian sinh hoạt chung của đại gia đình. Nơi đây cũng lưu giữ ký ức tuổi thơ của 6 anh chị em chúng tôi, những ngày cùng nhau chơi đùa, đập lúa, phơi thóc”.

Với ông Oai, nếp nhà thờ tổ chính là cội nguồn, là nơi linh thiêng của gia đình. Xây dựng nhà tổ mới khang trang trên nền nhà thờ cũ là tâm nguyện bao năm của bố mẹ ông nhưng cho đến giờ mới được thực hiện. Căn nhà là sự đóng góp chung của bố mẹ ông Oai và các thành viên trong gia đình.

“Khi nhà thờ tổ hoàn thành, bố mẹ tôi xúc động lắm. Bố mẹ càng hạnh phúc hơn khi các con xây nhà chung khuôn viên, chung hàng rào và chung cổng.

Với bố mẹ tôi, các con chung sống hòa thuận, đoàn kết với nhau là niềm vui và hạnh phúc lớn nhất”, ông Oai chia sẻ.

Nhà thờ tổ nằm ở vị trí trung tâm của khuôn viên

Đại gia đình ông Oai dự định, khi 3 căn nhà còn lại hoàn thiện, các gia đình nhỏ cùng chuyển về đó sinh sống. Nơi đây sẽ là không gian sinh hoạt chung giúp đại gia đình thêm gắn kết.

Trước đây, vào những dịp đặc biệt hay các ngày giỗ chạp, lễ Tết... gia đình ông Oai thường tập trung và có những bữa cơm đầm ấm tại nhà người em trai út và ở khuôn viên nhà thờ cũ.

“Hiện nay, khi nhà thờ tổ đã hoàn thành, các căn nhà còn lại cũng đang trong quá trình hoàn thiện, gia đình tôi càng có điều kiện gần gũi và quan tâm đến nhau.

Những ngày cuối tuần hay vào dịp có công việc chung của gia đình, các thành viên đều quây quần, cùng nhau bàn bạc và chia sẻ”, ông Oai nói.

Vợ chồng cụ Cứ chụp ảnh kỷ niệm bên nhà thờ cũ

Ông Oai thừa nhận, chuyện đại gia đình sống chung trong một khuôn viên khá hiếm và không dễ dàng. Tuy nhiên, các thành viên trong gia đình ông luôn ý thức rõ giá trị của sự đoàn kết nên cố gắng gìn giữ.

“Có lẽ sự tôn trọng, chia sẻ và tinh thần đặt tình thân lên trên hết đã giúp đại gia đình chúng tôi giữ được sự hòa thuận, gắn bó như ngày hôm nay”, ông Oai bày tỏ.

Ảnh: NVCC