Đình Bắc xây nhà mới báo hiếu bố mẹ

Hình ảnh căn nhà đang xây dở tại quê nhà Nghệ An được Đình Bắc đăng tải trên story Instagram tối 17/3. Cầu thủ sinh năm 2004 chia sẻ: "Báo hiếu bố mẹ". Công trình mới nằm cạnh căn nhà cũ của gia đình tại Hưng Nguyên, Nghệ An.

Căn nhà đang xây của gia đình Đình Bắc ở huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Ngôi nhà đang xây của gia đình Đình Bắc có diện tích khá lớn, phần khung bê tông kiên cố, mặt tiền bề thế, đang thi công đến tầng 2. Trước đó, năm 2024, Đình Bắc từng mua ôtô để bố mẹ di chuyển thuận lợi và an toàn.

Nguyễn Đình Bắc sinh năm 2004, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ SLNA, thi đấu ở vị trí tiền đạo. Đình Bắc được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ giàu triển vọng của bóng đá Việt Nam hiện nay. Anh gây ấn tượng nhờ tốc độ và khả năng di chuyển linh hoạt, đặc biệt là tại SEA Games 33 và gần nhất là giải U23 châu Á. Trước khi chính thức gia nhập CLB Công an Hà Nội vào tháng 8/2024, Đình Bắc từng khoác áo U21 Quảng Nam và góp mặt tại Vòng chung kết U21 Quốc gia 2024. Sau thành công tại VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc cũng đắt show quảng cáo hơn.

Đình Bắc bên gia đình dịp đầu năm 2026.

Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, Đình Bắc nhiều lần nhắc đến gia đình như điểm tựa lớn nhất sự nghiệp. Anh cho biết bố mẹ luôn ủng hộ con theo đuổi bóng đá từ nhỏ và là nguồn động viên mỗi khi thi đấu xa nhà.