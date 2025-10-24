Cần thủ câu được con cá khổng lồ dài 2,97 mét, nặng 117kg

Một cần thủ người Anh đã câu được con cá trê được cho là lớn nhất từ trước đến nay, với chiều dài kinh ngạc khoảng 2,97 mét và trọng lượng khoảng 117 kg.

Cần thủ Josh Garrity, 30 tuổi, đến từ Cumbria, Vương quốc Anh, có chuyến đi chơi cùng những người đam mê câu cá ở Tây Ban Nha. Cả nhóm dự kiến sẽ tới đây câu cá khoảng 5 ngày.

Tối 16/10, khi tới sông Serge để câu, người đàn ông bất ngờ thấy cần câu của mình bị kéo mạnh dữ dội. Sức kéo của con cá mạnh tới mức suýt nữa lôi Josh xuống sông nên anh phải nhờ sự hỗ trợ của những người đi cùng.

Cả nhóm vật lộn, phối hợp cùng nhau để đưa con cá khổng lồ lên bờ an toàn lúc 21h30 cùng ngày. Đó là con cá thuộc loài cá trê Wells châu Âu (vốn là loài cá da trơn lớn nhất thế giới, được tìm thấy ở châu Âu).

Josh Garity kể lại: "Ban đầu tôi không hề biết mình đã câu được cá gì, nó suýt chút nữa đã kéo chúng tôi xuống sông. Chúng tôi đã vật lộn để giữ cây cần, suýt thì toàn đội bị lật kèo, tôi chỉ có thể hét lên. Đây là lần câu cá đáng nhớ trong đời, thật không thể tin được."

Được biết, nhóm của Garity đang tham gia sự kiện câu cá do Peter Owen, 44 tuổi, tổ chức, mang tên "Tour câu cá trê khổng lồ".

Anh nói: "Đây là con cá trê châu Âu lớn nhất từng được bắt tại dòng sông này, nơi nổi tiếng với việc sản sinh ra những con cá trê khổng lồ."

Cá trê khổng lồ là loài cá được tìm thấy ở một số nơi trên thế giới. Ví dụ cá trê khổng lồ sông Mê Kông là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới. Một số loài cá trê khổng lồ đáng chú ý khác bao gồm cá trê Goliath ở lưu vực sông Amazon và cá trê Wells ở châu Âu.

Loài này sở hữu cơ thể dài, thon, da trơn láng và không có vảy. Cá trê khổng lồ có miệng rộng với nhiều râu cảm giác, giúp chúng tìm kiếm được thức ăn trong môi trường nước đục.

Trong đó, cá trê khổng lồ châu Âu là loài có nguồn gốc từ các khu vực rộng lớn thuộc Trung Âu, Nam Âu và Đông Âu ở các lưu vực biển Baltic, biển Đen và biển Casp.

Màu sắc da của chúng thay đổi tùy theo môi trường. Nếu nước trong, thông thường cá có màu đen. Trong khi nước đục thường tạo ra các cá thể màu xanh lục nâu. Với hình dạng cơ thể thuôn dài, loài này có thể bơi lùi như lươn.