Nữ phó giáo sư hơn 30 tuổi bị nghi ngờ vì ngoại hình nổi bật

Cô là He Jing, ngoài 30 tuổi, đang công tác tại Viện Nghiên cứu Tiên tiến về Khoa học Xã hội và Nhân văn, thuộc Đại học Beihang - một trong những trường hàng đầu Trung Quốc về hàng không và vũ trụ, thành lập năm 1952.

Trong đoạn video được đăng trên tài khoản cá nhân có gần 120.000 người theo dõi, cô He Jing trình bày dễ hiểu về khái niệm cơ bản của trí tuệ nhân tạo sinh (generative AI). Video nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 125.000 lượt thích. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen về nội dung, nhiều cư dân mạng lại chú ý đến vẻ ngoài trẻ trung của nữ giảng viên.

“Cô ấy đã là phó giáo sư ở tuổi này ư?”, một người bình luận.

“Trông như sinh viên năm nhất, ai ngờ lại là giảng viên đại học!”, người khác viết.

Nữ phó giáo sư Trung Quốc thu hút nhiều người xem video bài giảng không chỉ vì nội dung về trí tuệ nhân tạo mà còn bởi ngoại hình của cô. Ảnh: SCMP

Trước làn sóng hoài nghi, ngày 1/10, đại diện Viện Nghiên cứu Tiên tiến về Khoa học Xã hội và Nhân văn đã lên tiếng xác nhận He Jing là giảng viên chính thức của đơn vị, đồng thời cho biết hồ sơ học thuật của cô được công khai trên trang web của trường.

Theo giới thiệu, cô hiện là Phó giám đốc Trung tâm Quản trị Khoa học và Công nghệ thuộc Viện, đã công bố hơn 40 bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín, trong đó hơn 10 bài là tác giả chính hoặc đồng tác giả. Cô từng làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Thanh Hoa, tập trung vào các chủ đề về AI và dữ liệu lớn, truyền thông mới, dư luận xã hội và nghiên cứu liên ngành. Theo thống kê Google Scholar, các công trình của cô đã được trích dẫn hơn 2.300 lần.

Nữ phó giáo sư He Jing có vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp khiến nhiều người nghi ngờ cô chỉ là sinh viên. Ảnh: Ifeng

Trước làn sóng quan tâm bất ngờ, nữ giảng viên phản hồi khiêm tốn: “Tôi nghĩ mình rất bình thường và không ăn ảnh. Hầu hết video đều đã được chỉnh sửa bằng AI. Hồ sơ học tập của tôi cũng không có gì đặc biệt”.

Theo SCMP, trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và bênh vực cô: “Cô ấy hoàn toàn có thể nổi tiếng nhờ ngoại hình, nhưng năng lực học thuật cũng rất đáng nể”; “Thú thật, bài giảng của cô giáo xinh đẹp giúp tôi hiểu rõ hơn về AI. Nhất định phải lưu để xem lại”; “Một số người thật nực cười - cứ khi nào phụ nữ đạt được thành tựu, họ lại nói đó là do may mắn hoặc nhờ vẻ ngoài”...

Theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2026, Đại học Beihang hiện đứng thứ 388 thế giới và thứ 81 ở khu vực Đông Á.

Câu chuyện về Phó Giáo sư He Jing - nữ giảng viên vừa giàu tri thức, vừa có ngoại hình đẹp - đang là chủ đề “nóng” trên mạng Trung Quốc, phản ánh cách xã hội nhìn nhận phụ nữ thành đạt trong giới học thuật, giữa thời đại AI và mạng xã hội lên ngôi.