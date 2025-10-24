Cô dâu tá hỏa phát hiện vàng cưới bị tráo thành... đồng, thủ phạm gây bất ngờ

Ngày 20/10, công an trạm Trọng Thạch (huyện An Viễn, thành phố Cám Châu, tỉnh Giang Tây) đã điều tra, bắt giữ một phụ nữ vì hành vi đánh tráo tài sản của người thân, tờ 163.com đưa tin.

Nạn nhân là chị Trần, người vừa tổ chức đám cưới cách đây không lâu. Theo lời kể, trong ngày trọng đại, chị Trần đeo chiếc vòng tay bằng vàng mới mua, nhưng cảm thấy chiếc vòng nhẹ bất thường nên nảy sinh nghi ngờ.

Người chị họ là thủ phạm tráo vòng vàng của cô dâu. Ảnh: 163

Sáng hôm sau, chị mang vòng đến tiệm vàng kiểm định. Kết quả khiến chị sững sờ: chiếc vòng tưởng là vàng thật hóa ra chỉ là đồng mạ vàng. Không hiểu bằng cách nào vòng vàng thật lại bị đánh tráo, chị lập tức trình báo công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an vào cuộc điều tra. Hiện trường không có dấu hiệu trộm cắp, nên cơ quan chức năng nhận định đây có thể là vụ việc do người quen gây ra.

Quá trình rà soát, cảnh sát phát hiện người chị họ tên Trần Mỗ Phương, từng đến nhà cô dâu chơi ngay trước lễ cưới, là đối tượng khả nghi.

Khi mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện tháng 9 vừa qua, Trần Mỗ Phương đã đặt mua một chiếc vòng tay giả vàng qua mạng, có mẫu mã giống hệt chiếc vòng thật của chị Trần.

Từ các chứng cứ thu thập được, cảnh sát tiến hành bắt giữ nghi phạm tại nhà riêng.

Kết quả điều tra làm rõ, sau khi thấy em họ đăng ảnh khoe vòng vàng trong nhóm chat gia đình, Trần Mỗ Phương nảy sinh lòng tham. Cô ta liền đặt mua vòng giả cùng mẫu, chờ hàng về rồi tìm cơ hội đến nhà nạn nhân trước ngày cưới.

Trước ngày cưới, cô dâu khoe vòng vàng trong nhóm chat gia đình. Ảnh: 163

Lợi dụng lúc cô dâu sơ ý, Trần Mỗ Phương đánh tráo vòng thật bằng vòng giả. Đáng chú ý, ngày cưới, nghi phạm vẫn thản nhiên đến dự tiệc, vui vẻ chúc mừng.

Sau khi tiệc cưới kết thúc, cô ta một mình bắt taxi lên thị trấn bán vòng vàng thật, thu lợi hơn 18.000 NDT (hơn 66 triệu đồng).

Hiện Trần Mỗ Phương đã bị cơ quan công an áp dụng biện pháp tạm giữ hình sự. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.