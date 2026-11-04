Từ vụ tung clip nhạy cảm vợ thân mật với người đàn ông khác trên ô tô: Tản mạn về lý do ngoại tình ngày càng nhiều

Vài ngày nay, dư luận dậy sóng bởi một clip nhạy cảm.

Trong clip nhạy cảm đó, một người phụ nữ trẻ và một người đàn ông đang thân mật trong ô tô. Người cầm máy quay, cũng là người tung clip nhạy cảm lên mạng, được cho là chồng của người phụ nữ.

Trong cơn phẫn nộ tột độ, khi bắt quả tang vợ mình trong chính chiếc xe mà mình mới mua cho vợ, anh đã quay lại cảnh hai người quần áo xộc xệch, hoảng loạn, rồi đăng tải công khai.

Ngay lập tức, cả ba con người trong câu chuyện đều bị đẩy vào tâm bão. Hai người trong xe bị ném đá không thương tiếc. Người chồng tung clip nhạy cảm cũng bị chỉ trích vì hành vi xâm phạm quyền riêng tư, làm nhục người khác. Một gia đình, theo cách đau đớn nhất, đã vỡ nát trước mắt hàng triệu người lạ.

Trong clip nhạy cảm đó, một người phụ nữ trẻ và một người đàn ông đang thân mật trong ô tô.

Có thể nhận thấy, thời gian qua xuất hiện nhiều vụ đánh ghen rầm rộ, tỷ lệ ly hôn vì nguyên nhân ngoại tình cũng gia tăng. Dù chưa có nghiên cứu cụ thể nhưng có thể nhận thấy trong gia đình có nhiều rạn nứt, và nhiều người “tìm vui” ra bên ngoài.

Tại sao như vây? Nhiều người cho rằng, nguyên nhân hôn nhân tan vỡ do ngoại tình gia tăng là do con người bây giờ thiếu trách nhiệm, đạo đức xuống cấp. Nhưng cần phải tỉnh táo nhìn nhận, tỷ lệ ngoại tình tăng lên không phải vì con người hiện đại bỗng trở nên xấu xa hơn các thế hệ trước mà vì chính mô hình hôn nhân truyền thống mà chúng ta đang gìn giữ đã không còn theo kịp với cuộc sống và nhu cầu tình cảm của con người hôm nay.

4 nguyên nhân khiến ngoại tình dường như ngày càng nhiều

1. Hôn nhân không còn là "sinh tồn"

Hôn nhân của thế hệ ông bà, cha mẹ chúng ta, về bản chất, là một "mối quan hệ để sinh tồn". Khi nguồn lực kinh tế còn hạn chế, mục đích cốt lõi của hôn nhân là hai người nương tựa vào nhau mà sống. Người đàn ông lo việc đồng áng, việc xã hội. Người phụ nữ lo việc nhà, bếp núc, con cái.

Hai người chia nhau gánh nặng mưu sinh, cùng nhau chống chọi rủi ro. Hôn nhân khi ấy không đòi hỏi quá nhiều lãng mạn, thấu cảm hay giá trị tinh thần. Chỉ cần chăm chỉ, có trách nhiệm, chung thủy ở mức cơ bản là đủ để duy trì sự ổn định cả đời.

Nhưng hôn nhân ngày nay đã vượt xa nhu cầu sinh tồn. Đại đa số mọi người đều có thu nhập, có khả năng nuôi sống và chăm sóc bản thân với sự hỗ trợ "tận răng" những dịch vụ bên ngoài. Người phụ nữ không cần kết hôn để có người nuôi mình, người đàn ông không cần kết hôn để có người nấu cơm, giặt giũ.

Đa số mọi người kết hôn là để tìm một người bạn đời thấu hiểu, một người đồng hành về mặt tinh thần, một nơi để trở về mà được an yên sau một ngày mỏi mệt. Vợ/chồng cần sự đồng hành cảm xúc, hòa hợp tinh thần, được tôn trọng, được lắng nghe, và được tận hưởng cuộc sống cùng nhau.

Nhưng trớ trêu thay, hôn nhân của chúng ta vẫn chạy theo "hệ điều hành" 30-40 năm trước. Sau đám cưới, hai vợ chồng như chia hai với nhiều áp lực cơm áo hàng ngày, ít trò chuyện, tâm sự, mà chỉ giao tiếp về chuyện dạy con, chuyện tiền bạc...

Khi hôn nhân chỉ còn lại trách nhiệm và áp lực, thiếu đi sự ấm áp và vỗ về, một khoảng trống cảm xúc khổng lồ sẽ hình thành. Và khoảng trống ấy, chính là mảnh đất màu mỡ để ngoại tình nảy mầm.

Với nhiều đàn ông, ngoại tình thường bắt nguồn từ sự nhàm chán và thiếu đi cảm giác mới mẻ, được công nhận.

2. Ngoại tình do sự thiếu hụt kéo dài

Nhiều người nghĩ ngoại tình là vì tham lam, vì dễ bị cám dỗ. Nhưng có thể nhận thấy, chuyện ngoại tình không phải "sự cố" đột xuất mà là cả một quá trình, sau một thời gian dài nhu cầu không được đáp ứng.

Với nhiều đàn ông, ngoại tình thường bắt nguồn từ sự nhàm chán và thiếu đi cảm giác mới mẻ, được công nhận.

Sau nhiều năm chung sống, mối quan hệ trở nên cứng nhắc, thiếu bất ngờ, thiếu nghi thức. Ngày nào cũng lặp lại như ngày nào. Người vợ chỉ nhìn thấy khuyết điểm của chồng, người chồng chỉ nhìn thấy sự cằn nhằn của vợ.

Khi hôn nhân trở thành một nhiệm vụ, một nỗ lực mệt mỏi, một số người đàn ông bị hút vào sự mới mẻ bên ngoài, tìm kiếm một chút thư giãn, một chút khẳng định lại sức hấp dẫn của bản thân, một nơi mình vẫn còn là người hùng. Họ không nhất thiết muốn bỏ gia đình, họ chỉ muốn trốn khỏi sự đơn điệu.

Với phụ nữ, lại bắt nguồn từ sự thờ ơ cảm xúc kéo dài.

Người phụ nữ hiện đại gánh rất nhiều áp lực: công việc, việc nhà, con cái, cha mẹ già. Họ kiệt sức cả thể chất lẫn tinh thần. Nhưng nhiều người chồng lại quen coi sự hy sinh ấy là điều hiển nhiên, về nhà là ôm điện thoại, chơi game, trốn việc nhà, né tránh giáo dục con cái, từ chối giao tiếp. Đàn ông không đánh, không chửi vợ, nhưng họ vắng mặt về mặt cảm xúc trong chính ngôi nhà của mình.

Người phụ nữ trong hôn nhân ấy phải chịu đựng sự oán giận, kìm nén và cô đơn trong thời gian dài. Khi có ai đó từ bên ngoài cho họ dù chỉ một chút quan tâm, thấu hiểu, chu đáo, khen họ hôm nay xinh, hỏi họ hôm nay có mệt không - thứ mà họ đã không được nghe từ chồng mình trong nhiều năm - họ rất dễ ngã vào một sự phản bội về mặt cảm xúc.

3. Rào cản xã hội thấp đi, kẽ hở của hôn nhân rộng ra

Đây là một lý do khách quan nhưng rất quan trọng và nó giải thích cho clip nhạy cảm trên ô tô kia.

Hai mươi năm trước, quan hệ xã hội của người bình thường chỉ giới hạn ở đồng nghiệp, người thân, hàng xóm. Kênh để gặp gỡ người lạ gần như không có. Điều kiện để một mối quan hệ ngoài hôn nhân nảy nở gần như không tồn tại.

Bây giờ, mạng xã hội và các nền tảng dựa trên sở thích đã phá vỡ hoàn toàn rào cản ấy. Việc gặp gỡ người lạ trở nên gần như không tốn kém. Mọi người có thể gặp người mới, bắt đầu một cuộc trò chuyện mới bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, kín đáo, tiện lợi, ít rủi ro. Chiếc ô tô riêng tư, một quán cà phê vắng, một chuyến công tác xa - đều có thể trở thành không gian cho một mối quan hệ ngoài luồng.

Đồng thời, xã hội cũng trở nên khoan dung hơn với các vấn đề hôn nhân. Trước đây, ngoại tình là một vụ bê bối ảnh hưởng đến cả gia đình, danh tiếng, sự nghiệp. Bây giờ, dư luận dễ chấp nhận hơn, sự trừng phạt về mặt xã hội đã giảm đi đáng kể.

Khi những ràng buộc bên ngoài biến mất, hôn nhân chỉ còn lại dựa vào sự tự kỷ luật và lương tâm của cá nhân. Và khi chỉ dựa vào tự giác, kẽ hở đương nhiên bị phóng đại lên vô hạn.

4. Ngoại tình vì muốn trốn thoát áp lực của hôn nhân

Người lớn ngày nay phải đối mặt với quá nhiều áp lực hữu hình: tiền nhà, tiền xe, tiền học cho con, tiền phụng dưỡng cha mẹ, cạnh tranh khốc liệt ở công sở. Ai cũng mang trong mình một sự căng thẳng thường trực.

Nhiều cặp đôi không những không thể chữa lành cho nhau, mà còn trút hết những cảm xúc tiêu cực ấy lên nhau. Về đến nhà là cãi vã, chiến tranh lạnh, buộc tội. Đáng lẽ phải là mối quan hệ gắn bó nhất, nơi để trở về nương náu, thì hôn nhân lại trở thành nguồn gây căng thẳng lớn nhất cho cả hai.

Khi hôn nhân không mang lại sự che chở và ấm áp, mà chỉ toàn giông bão, bản năng của con người là muốn trốn thoát. Ngoại tình, ở một góc độ nào đó, là một hình thức trốn thoát. Nó giúp người ta tạm thời tránh khỏi thực tế tẻ nhạt và trách nhiệm nặng nề, chỉ mang lại sự giải tỏa dễ dàng và an ủi nhẹ nhàng. Chính sự dễ dàng ấy lại nuôi dưỡng sự phụ thuộc và đi xa hơn.

Nếu không thể cứu vãn, hãy ly hôn một cách tử tế, văn minh, chừa cho nhau một con đường lui.

Vậy, làm sao để hàn gắn, để đừng để ngoại tình tàn phá hôn nhân?

Thay đổi suy nghĩ hôn nhân là "sống chung" sang "đồng hành": Hôn nhân cần có những nghi thức của riêng nó. Một bữa tối không điện thoại mỗi tuần, một cuộc trò chuyện 20 phút mỗi ngày chỉ để hỏi nhau hôm nay thế nào, một chuyến đi ngắn hai người mỗi quý. Đừng để hôn nhân chỉ còn lại những hóa đơn và lịch học của con.

Phải lấp đầy sự thiếu hụt cốt lõi. Người chồng cần học cách mang lại sự tươi mới, bằng một lời khen, một sự chủ động giúp vợ, một món quà nhỏ không nhân dịp gì. Người vợ cần học cách mang lại sự ấm áp, bằng cách ghi nhận sự cố gắng của chồng, thay vì chỉ nhìn vào thiếu sót. Hôn nhân là một tài khoản cảm xúc, mỗi ngày phải gửi vào một ít, đừng chỉ rút ra.

Phải xây lại ranh giới. Trong thời đại cám dỗ quá dễ dàng, người có gia đình cần tự đặt ra ranh giới rõ ràng cho mình: không thả thính, không tâm sự thầm kín với người khác giới về vấn đề hôn nhân của mình, không tạo ra những không gian mập mờ như trong chiếc ô tô kia. Sự chung thủy không phải là bản năng, mà là một sự lựa chọn có kỷ luật mỗi ngày.

Cuối cùng, nếu cơn bão đang quét qua hôn nhân của bạn, như trong clip nhạy cảm kia, thì đừng vội dùng mạng xã hội làm tòa án. Việc tung clip nhạy cảm lên mạng có thể hả hê trong một phút, nhưng nó giết chết hoàn toàn khả năng hàn gắn, và để lại một vết thương nhục nhã không bao giờ lành cho cả hai, và cho cả những đứa con.

Nếu còn muốn cứu vãn, hãy đóng cửa lại, tìm một người tư vấn hôn nhân chuyên nghiệp, hoặc một người lớn đáng tin cậy để trung gian. Nếu không thể cứu vãn, hãy ly hôn một cách tử tế, văn minh, chừa cho nhau một con đường lui.

Mong rằng sau những ồn ào của clip nhạy cảm kia, mỗi người trong chúng ta, thay vì chỉ hóng chuyện và ném đá, sẽ lặng lẽ nhìn lại chính mái ấm của mình, và tự hỏi: Lâu rồi, mình đã không thực sự trò chuyện với người bạn đời của mình?