Cưới vợ Nepal, chàng trai An Giang chi 300 triệu tổ chức hôn lễ, mời 400 khách

Mối duyên đặc biệt

Chuyến hành hương đến Nepal đầu năm 2026 mang đến cho anh Hà Văn Vàng (SN 1997, xã Chợ Mới, tỉnh An Giang) một mối duyên đặc biệt mà trước đó anh chưa từng nghĩ tới.

Dịp ấy, tại một nhà hàng ở thủ đô Kathmandu, anh tình cờ gặp gỡ Sonam Palzom (SN 2005, sinh ra ở Kathmandu, Nepal) lúc này đang làm thêm ở đó. Từ cái nhìn đầu tiên, họ đã có thiện cảm về nhau.

Mỗi lần đến nhà hàng dùng bữa là một lần Vàng trò chuyện vui vẻ với Palzom. Một tuần sau, khi biết anh rời Kathmandu để đến Lumbini, cô chủ động đề nghị chụp chung tấm ảnh làm kỷ niệm.

Vàng và cô gái Nepal kết hôn sau gần 1 năm gắn bó

Vàng nhân đó xin tài khoản mạng xã hội của cô gái mình cảm mến để giữ liên lạc.

“Dù xa nhau, chúng tôi vẫn thường xuyên nhắn tin trò chuyện. Palzom bày tỏ tình cảm trước, tôi bất ngờ và cũng rất hạnh phúc.

Nếu không có chuyến hành hương đến Nepal, có lẽ tôi đã không gặp được cô gái tuyệt vời này”, Vàng chia sẻ.

Tháng 4/2026, Palzom sẵn sàng chuyển đến Lumbini sinh sống cùng bạn trai. Ba tháng sau, Vàng trở về Việt Nam làm việc và Palzom một lần nữa theo cùng.

Cặp đôi cảm mến nhau từ lần gặp đầu tiên

Tình yêu mãnh liệt và sự hy sinh ấy khiến Vàng trân trọng. Bỏ qua những khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, anh quyết phải cưới được cô làm vợ.

“Ở bên Palzom tôi nhận ra rằng, tình yêu không nằm ở lời nói ngọt ngào mà ở sự quan tâm, nhường nhịn và thấu hiểu nhau. Chúng tôi đôi khi không cần công cụ dịch mà chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ là đủ hiểu người kia muốn gì”, Vàng chia sẻ.

Đám cưới hạnh phúc

Sau 9 tháng kể từ ngày chụp bức ảnh kỷ niệm đầu tiên, Vàng và Palzom chính thức nên duyên vợ chồng.

Đám cưới của họ được tổ chức vào ngày 28/10 tại An Giang với đầy đủ nghi thức truyền thống của người Việt.

Chú rể đem tráp lễ đi hỏi vợ

Do gia đình cô dâu ở Nepal, các nghi lễ cưới hỏi được sắp xếp phù hợp với điều kiện thực tế.

Cha Palzom đã mất từ lâu, mẹ cô vì vấn đề giấy tờ nên không thể sang tham dự. Đại diện nhà gái có chú và 2 chị gái của cô dâu đến chung vui.

“Người chú có mặt trong hôn lễ là người đã chăm sóc, nuôi dưỡng Palzom từ nhỏ. Bởi vậy, sự hiện diện của ông mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt với chúng tôi”, Vàng nói.

Cô dâu và người thân ở tại nhà nội của Vàng. Vào ngày cưới, chú rể cùng đoàn nhà trai đem 6 mâm sính lễ gồm trầu cau, bánh trái và 1,5 cây vàng đến đón dâu.

Gia đình nhà gái đến chúc phúc cho cặp đôi

Để ngày trọng đại diễn ra chu đáo, Vàng chi hơn 300 triệu đồng tổ chức đám cưới, mời khoảng 400 khách đến chung vui.

Buổi tối trước lễ chính, gia đình tổ chức tiệc thân mật, đón tiếp họ hàng, hàng xóm và bạn bè. Mọi người cùng ăn uống, giao lưu văn nghệ trong không khí rộn ràng.

Sáng hôm sau, hôn lễ chính thức diễn ra. Gia đình Vàng thuê đơn vị nấu tiệc, nấu vài chục mâm cỗ cưới với thực đơn 8 món và các loại đồ uống. Anh muốn mỗi khách mời đến dự hôn lễ đều cảm nhận được sự trân trọng và chu đáo của chủ nhà.

Một điểm đặc biệt là toàn bộ hôn lễ được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Vàng, giúp bạn bè và khán giả ở xa có thể theo dõi, gửi lời chúc phúc đến đôi trẻ.

Vàng kể, rất nhiều bạn bè của anh ở xa đã theo dõi từng khoảnh khắc trong lễ cưới qua màn hình. Một số khán giả còn gửi quà mừng cưới cùng những lời chúc tốt đẹp.

“Chúng tôi vô cùng xúc động trước tình cảm của mọi người. Với tôi, điều đáng quý của mỗi món quà cưới không nằm ở giá trị vật chất mà là sự yêu thương, quan tâm của mọi người”, Vàng chia sẻ.

Nhan sắc xinh đẹp của cô dâu Nepal

Mỗi giây phút trong ngày trọng đại đều khiến chú rể An Giang ghi nhớ và hạnh phúc. Anh trân trọng khoảnh khắc vợ chồng sánh vai nhau trên lễ đường, ở cạnh nhau trong suốt buổi lễ, cùng trải qua những giây phút đáng nhớ nhất cuộc đời.

Anh cũng biết ơn sự hiện diện của gia đình, bạn bè gần xa. Sự chứng kiến của họ khiến dấu mốc trọng đại này thêm ý nghĩa.

Sau đám cưới, cặp đôi dự định sống tại Việt Nam một thời gian. Sau Tết 2027, họ sẽ đến Nepal để tiếp tục công việc và thực hiện những dự án mới.

Với đôi vợ chồng trẻ, hành trình phía trước không chỉ là xây dựng tổ ấm mà còn là cơ hội kết nối, lan tỏa những nét đẹp văn hóa Việt Nam – Nepal đến mọi người.

Ảnh: Hà Văn Vàng