Chàng trai 27 tuổi lấy vợ hơn 20 tuổi gây xôn xao

Theo truyền thông địa phương, lễ cưới diễn ra ngày 6/10 tại Tân Đài, Sơn Đông. Cặp vợ chồng đã đăng ký kết hôn từ tháng 8 và tranh thủ kỳ nghỉ Quốc khánh để tổ chức hôn lễ theo phong cách truyền thống Trung Hoa.

Vợ chồng anh Trần trong ngày trọng đại. Ảnh: Chinanews

Trong ngày trọng đại, anh Trần mặc lễ phục đỏ, cô dâu diện váy đỏ tía, đội khăn voan thêu hoa văn và cầm pháo hoa bước lên xe hoa. Cả đoàn đến nhà chú rể làm lễ ra mắt cha mẹ, cô dâu đi cùng anh chị và con trai riêng 12 tuổi. Cảnh tượng được mô tả là "ấn tượng và ấm áp", thu hút nhiều người dân địa phương đứng xem, quay video chia sẻ trên mạng xã hội.

Khoảng cách 20 tuổi giữa hai người nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán. Câu chuyện càng lan rộng khi trên mạng xuất hiện tin đồn gia đình cô dâu có mỏ khai khoáng ở Nam Phi. Một số người cho rằng họ không xứng đôi, thậm chí đùa rằng chú rể "không muốn làm việc ngày nào" hay "đã tự cứu mình khỏi 30 năm đi đường vòng".

Đám cưới thu hút đông đảo người dân hiếu kỳ đến xem và quay video. Ảnh: Chinanews

Trước những lời đồn đoán, Trần lên sóng trực tiếp cùng vợ, khẳng định họ đến với nhau vì tình yêu. Anh cho biết cô dâu thực ra là giảng viên tiếng Anh tại một trường đại học địa phương, sống giản dị. Cha mẹ cô chỉ làm "công việc bình thường ở nước ngoài". Trước tin đồn họ làm đám cưới giả để có quốc tịch nước ngoài, anh cho biết hai người sống và làm việc ở Bắc Kinh.

Anh Trần được giới thiệu là chuyên gia thiết kế game, tính cách chu đáo, thường tham khảo ý kiến vợ về cả công việc lẫn đời sống cá nhân. Anh gọi vợ là "Em yêu" trên mạng xã hội và cho biết cô rất yêu thích văn hóa Trung Hoa.

"Tôi hy vọng khi nhìn thấy cuộc hôn nhân tưởng chừng không phù hợp này, mọi người có thể hiểu rằng nền tảng của hôn nhân nằm ở tình yêu", anh nói.