Theo TMZ, Byron nhận vị trí giám đốc doanh thu tại Materialize, công ty chuyên về cơ sở dữ liệu, từ ngày 9/11. Đây là lần trở lại đáng chú ý của cựu CEO Astronomer kể từ khi phải rời công ty sau vụ việc gây tranh cãi tại một buổi hòa nhạc hồi tháng 7/2025.

CEO Materialize Nate Stewart xác nhận Byron sẽ đảm nhiệm vai trò điều hành bán thời gian, hỗ trợ công ty mở rộng hoạt động. Doanh nghiệp hiện có khoảng 50 nhân viên. Ban lãnh đạo và hội đồng quản trị được cho là đã ủng hộ quyết định tuyển dụng này. Nhân viên cũng được thông báo về việc bổ nhiệm trong cuộc họp ngày 11/11.

Byron cho biết hiện còn tư vấn cho hơn năm công ty, nhưng không làm việc toàn thời gian tại bất kỳ nơi nào. "Tôi chỉ hỗ trợ họ với tư cách cố vấn", ông nói.

Andy Byron là CEO của Astronomer trước khi gặp bê bối kiss cam. Ảnh: YouTube

Trước khi gia nhập Materialize, Byron từng làm việc tại các công ty công nghệ như Lacework, Cybereason và BMC Software. Ông trở thành CEO Astronomer năm 2023, thời điểm startup này đã được định giá hơn một tỷ USD.

Sự nghiệp của Byron lao dốc sau buổi hòa nhạc Coldplay tại sân vận động Gillette, bang Massachusetts, ngày 16/7/2025. Khi đó, ông đi cùng Kristin Cabot, giám đốc nhân sự của Astronomer. Máy quay tại sân vận động bất ngờ chiếu hình ảnh hai người trên màn hình lớn, trong đó Byron đứng phía sau, vòng tay ôm Cabot.

Nhận ra mình đang xuất hiện trước đám đông, Cabot lập tức che mặt và quay đi, còn Byron cúi xuống tránh ống kính. Ca sĩ Chris Martin khi đó đùa với khán giả: "Hoặc họ đang ngoại tình, hoặc chỉ rất ngại ngùng".

Andy Byron và Kristin Cabot khi bị bắt gặp trên kiss cam của concert Coldplay hồi tháng 7/2025. Ảnh chụp màn hình

Đoạn video nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng chục triệu lượt xem và làm dấy lên nghi vấn hai lãnh đạo có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân. Cả Byron và Cabot khi đó đều đã kết hôn với người khác. Astronomer mở cuộc điều tra nội bộ, cho Byron tạm nghỉ trước khi ông thông báo từ chức ngày 19/7/2025. Cabot cũng rời công ty sau đó.

Trong khi Byron gần như không lên tiếng công khai về vụ việc, Cabot từng trả lời phỏng vấn New York Times vào tháng 12/2025. Cô khẳng định hai người chưa từng hẹn hò và mô tả hành động tại buổi hòa nhạc là một sai lầm khi cả hai đã uống rượu.