Những vị khách đầu tiên trải nghiệm triển lãm kỷ niệm 20 năm BIGBANG tại TP.HCM Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Triển lãm diễn ra tại VPBank Flagship TP.HCM, kéo dài đến ngày 3/1/2027. Đây là điểm đến thứ ba của sự kiện, sau Seoul (Hàn Quốc) và Hong Kong (Trung Quốc), cũng là địa điểm đầu tiên tại Đông Nam Á.

Triển lãm diễn ra từ ngày 21/11/2027-3/1/2027

Không gian triển lãm được thiết kế làm 8 khu vực với sự kết hợp giữa nghệ thuật thị giác, âm thanh và công nghệ tương tác được tái hiện thông qua sự giao thoa của các công nghệ như Media Art, Hologram, VR và AI Sound Visualization. Khách tham quan có thể trải nghiệm những không gian ánh sáng, hiệu ứng laser tái hiện bầu trời sao cùng các hình ảnh, những bản hit của nhóm BIGBANG.

Một trong những điểm nhấn là khu vực Quỹ đạo vô thực (Virtual orbit) ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR), đưa người hâm mộ vào không gian trình diễn ca khúc “BiiiG”. Hình ảnh các thành viên được tái hiện ở khoảng cách gần, tạo cảm giác như đang theo dõi một buổi biểu diễn trực tiếp.

Không gian trưng bày những những chiếc lightstick của nhóm (ảnh: BTC)

Hay khu vực Chòm sao thời gian với những phiên bản lightstick qua nhiều thời kỳ lần lượt xuất hiện, gợi nhớ biển ánh sáng vàng từng phủ kín các khán đài concert của nhóm. Kết thúc bằng Khoảnh khắc hội ngộ (Hologram Photo Zone) mang đến cơ hội chụp ảnh cùng thần tượng thông qua công nghệ hologram.

Trước khi đến Việt Nam, triển lãm được tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng 8/2026, thu hút khoảng 45.000 lượt khách tham quan.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm BIGBANG tại Việt Nam. Trước đó, hai đêm concert của nhóm tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), ngày 24 và 25/10, thu hút khoảng 90.000 khán giả.

Người hâm mộ để lại lời nhắn cho nhóm trong triển lãm kỷ niệm 20 năm tại TP.HCM

Là một trong những người hâm mộ đầu tiên đến trải nghiệm triển lãm, Thanh Vy cho biết mình rất vui khi sự kiện được tổ chức tại Việt Nam. Theo Vy, trước đó, triển lãm mới diễn ra tại Hàn Quốc và Hong Kong (Trung Quốc), nên việc TP.HCM trở thành điểm đến tiếp theo cho thấy tình cảm của fan Việt đã được ban tổ chức và các thành viên BIGBANG ghi nhận.

“Trước đây cũng có một số pop-up nhỏ, nhưng triển lãm lần này có quy mô lớn hơn, đòi hỏi sự đầu tư và quy trình tổ chức bài bản. Vì vậy, mình rất vui khi người hâm mộ Việt Nam có cơ hội trải nghiệm không gian này”, Vy chia sẻ.

Những hình ảnh ngày đầu mở cửa triển lãm kỷ niệm 20 năm nhóm nhạc BIGBANG