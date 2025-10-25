Cưới con gái 23 tuổi của bạn thân

Câu chuyện của cặp đôi được giới thiệu trên chương trình truyền hình "Newlyweds, Please Come In" hôm 19/10. Ông Mizuki đang điều hành một quán bar nhỏ ở tỉnh Kagawa, còn cô Megumi làm nội trợ.

Megumi cho biết, mẹ cô là bạn thân của ông Mizuki hơn 30 năm. Lúc cô còn bé, mẹ thường nhờ người bạn thân trông con, đưa đi chơi.

Ba năm trước, cô về làm việc tại quán ăn của mẹ. Ông Mizuki vẫn là bạn của gia đình, thỉnh thoảng ghé qua ăn uống. Một lần, cả ba lên kế hoạch đi xem phim, nhưng mẹ Megumi ngủ quên, khiến hai người phải đi riêng. Buổi xem phim hôm đó trở thành lần hẹn đầu tiên của họ.

"Anh ấy im lặng khác hẳn thường ngày, trông như một chú gấu hiền lành. Tôi thấy anh đáng yêu và muốn gặp lại", Megumi kể.

Mizuki và Megumi trong chương trình truyền hình phát sóng hôm 19/10. Ảnh: QQ

Cô gái 20 tuổi khi đó bắt đầu chủ động mời "chú Mizuki" đi ăn. Cô nhận ra mình có tình cảm khi thấy ghen lúc ông nói chuyện với phụ nữ khác. "Khi ấy tôi hiểu rằng mình đã yêu", cô nói. Sau một năm hẹn hò, Mizuki cầu hôn. Đầu năm nay, họ đăng ký kết hôn, không nói với mẹ.

Khi biết chuyện, người mẹ rất sốc và phản đối dữ dội. Bà cho phép con gái tiếp tục hẹn hò nhưng kiên quyết không đồng ý kết hôn. Tuy nhiên, sau thời gian dài chứng kiến con hạnh phúc, bà dần chấp nhận.

Trong chương trình truyền hình, Mizuki gửi lời xin lỗi đến mẹ vợ, người bạn cũ của ông. "Tôi đã không nghĩ đến cảm xúc của bà khi quyết định kết hôn. Dù trước đây phản đối, giờ bà vẫn âm thầm ủng hộ, tôi thật sự biết ơn", ông nói.

Người mẹ cũng có mặt, mỉm cười đáp lại: "Vậy là đủ rồi. Hai người yêu nhau thật lòng là được".

Mỗi tối trước khi đi ngủ, Mizuki đều kể cho vợ nghe "một điều anh yêu ở cô trong ngày". Cặp đôi cho biết đây là thói quen giản dị giúp họ duy trì sự gắn bó.

Câu chuyện của họ gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một số người cho rằng người mẹ "đã mất đi cả bạn thân và sự gần gũi với con gái", trong khi nhiều ý kiến khác lại ngưỡng mộ "sự can đảm của cặp đôi khi dám yêu bất chấp định kiến".