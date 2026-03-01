Nữ doanh nhân xinh đẹp trong 'Không giới hạn', đỉnh cao sự nghiệp bất ngờ sang Mỹ sinh con rồi trở về làm mẹ đơn thân

Ca sĩ, diễn viên Maya tên thật là Mai Thu Hường, sinh năm 1988 tại Hà Nội. Cô bước chân vào showbiz với vai trò người mẫu trước khi rẽ hướng ca hát và nhanh chóng được biết đến như một nghệ sĩ đa năng.

Với lợi thế chiều cao 1,74m, đôi chân dài cùng vóc dáng nóng bỏng, người đẹp 8X từng giành danh hiệu Người đẹp tài năng khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị Việt - Trung năm 2006. Năm 2009, cô bất ngờ chuyển sang lĩnh vực ca hát. Người đẹp từng ra mắt các ca khúc: "Khi xa nhau", "Vô vọng","Đêm qua em mơ thấy anh"...

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của cô là vai Trà My trong "Scandal: Bí mật thảm đỏ". Sau thành công đó, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh như "Cô dâu đại chiến 2", "Sài Gòn, anh yêu em", "Xóm trọ 3D", "Vợ ba", "Em là của em", "Đóa hoa mong manh".

Xuất hiện trong nhiều bộ phim điện ảnh, mỗi vai diễn là một màu sắc khác nhau, cho thấy sự nỗ lực làm mới mình thay vì lặp lại hình ảnh cũ. Cô theo đuổi phong cách quyến rũ, gợi cảm và trở thành nữ diễn viên được đánh giá cao về khả năng diễn xuất lẫn nhan sắc, được truyền thông săn đón.

Maya cũng tham gia nhiều phim truyền hình như: "Trái đắng", "Yêu lần nữa", "Gọi nắng", "Mình yêu nhau, bình yên thôi" và từng bước tích lũy kinh nghiệm và độ chín trong diễn xuất.

Trái với sự nghiệp nghệ thuật thăng hoa, đường tình duyên của Maya có phần trắc trở. Năm 2015, khi ở đỉnh cao của sự nghiệp, người đẹp bất ngờ mang thai và sang Mỹ sinh con. Sau những cuộc tình đổ vỡ, Maya trở về Hà Nội sống cùng mẹ và con gái.

Trước đây, Maya theo đuổi phong cách táo bạo, có vẻ ngoài sexy. Sau thời gian "ở ẩn", cô đã thay đổi, vì có con. Nữ diễn viên trầm hơn, kín tiếng hơn, tìm đến tu tập, cảm thấy nhẹ nhàng, bình yên, sống chậm lại.

Trở lại màn ảnh nhỏ với "Không giới hạn" đang được phát sóng trên VTV1, Maya đảm nhận vai Trang, một phụ nữ mang nhiều toan tính và là "đối thủ" của nữ chính Lam Anh (Minh Trang).

Không phải mẫu nhân vật quá kịch tính hay "gào thét" cảm xúc, Phương Trang của Maya được xây dựng bằng những lớp diễn tiết chế. Với lối diễn chân thật và đài từ tự nhiên, Maya đã tạo nên một Phương Trang rất đời, rất thật. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một sự trở lại đầy thuyết phục của cô trong phim truyền hình.

Với vai Phương Trang trong "Không giới hạn", dù chỉ là nữ phụ nhưng đã được Maya hóa thân một cách hoàn hảo. Maya đã làm tốt hình ảnh của một Phương Trang - nữ giám đốc công ty du lịch xinh đẹp, quyến rũ và giàu lòng nhân ái. Vai diễn Phương Trang tiếp tục cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của Maya: không phô trương, không ồn ào, nhưng đủ sâu để người xem nhớ đến.

Hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Maya không còn là "ca sĩ lấn sân đóng phim" mà đã dần được nhìn nhận như một diễn viên thực thụ. Cô chọn kịch bản đa dạng, từ vai phản diện, cá tính mạnh đến những nhân vật nhiều nội tâm, nhiều tổn thương và từng bước ghi dấu ấn đối với khán giả.